Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтарди
Жаҳон яккакураш оламида спорт тарихидаги энг шов-шувли ва муросасиз можаролардан бири яна қайта аланга олди. Камерунлик таниқли нокаутчи, «Йиртқич» лақаби билан танилган собиқ UFC оғир вазн чемпиони Фрэнсис Нганну ташкилот президенти Дана Уайтнинг шахсий ҳужумлари ва оғир айбловларига нисбатан расмий муносабат билдирди. Аввалроқ Дана Уайт камерунлик спортчини очиқчасига «ёмон инсон» дея таърифлаб, унинг UFC ташкилотига қайтиш эҳтимолини бутунлай ва қатъиян инкор этган эди.
Бунга жавобан Нганну ўзининг ижтимоий тармоқлари орқали промоушен раҳбарига очиқ хат йўллаб, Уайтнинг оғриқли нуқтасига зарба берди: у уч йил давомида ташкилотдан қутулиш учун миллионлаб маблағ сарфлагани, Уайт эса унинг эркин бўлишига тўсқинлик қилиш учун ҳар нарсага қўл ургани ва якунда барибир мағлуб бўлганини юзига солди. Хўш, 2023 йилда амалдаги чемпион сифатида лигани тарк этган Нганну ва Уайт ўртасидаги адоват нима сабабдан ҳалигача совимаяпти, камерунлик юлдуз эркинликка эришиш учун қандай қурбонликлар берган ва май ойидаги муддатидан олдин ғалабасидан сўнг унинг кейинги қадами қандай бўлади?
«Сен мағлубиятни тан олишга мажбурсан»: Нганнунинг Дана Уайтга очиқ мурожаати
Фрэнсис Нганну UFC президентининг «ёмон инсон» деган айбловига ниҳоятда кескин жавоб қайтарди:
3 йиллик оғир қаршилик: «Бу гапларни мен уч йилдан ортиқ вақт давомида қутулишга уринган, адвокатлар хизмати учун катта маблағ сарфлаган ва кетиш режасини ишлаб чиққан одам айтмоқда», — деб ёзди камерунлик спортчи;
Эркинлик тўсиғи ва енгилиш: «У эса мен эркинликка эришмаслигим учун қўлидан келган барча ишни қилди. Энди сен бу мағлубиятни тан олишга мажбурсан. Буни энди ўзгартириб бўлмайди», — дея Уайтнинг режалари чиппакка чиққанини таъкидлади;
Шахсий нафрат ва қасос: Мутахассислар фикрича, Уайтнинг «қайтишига йўл йўқ» қабилидаги кескин баёнотлари айнан Нганнунинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиб, UFC монополиясини енгиб чиққани билан изоҳланади.
2023 йилги тарихий кетиш: Камарни ташлаб кетган ягона қирол
Нганнунинг UFC билан хайрлашуви спорт оламида ҳақиқий прецедент яратган эди:
Чемпион мақомидаги эркинлик: 2023 йилда Фрэнсис дунёнинг энг йирик ММА промоушенини оғир вазн тоифасининг амалдаги чемпиони мақомида, камарини ҳеч кимга ютқазмасдан тарк этди;
Шартномавий бўҳрон: Жароҳатлар ва узоқ давом этган можаролардан сўнг шартнома муддати тугади ҳамда спортчи UFC’нинг молиявий ва эркинликни чеклайдиган янги шартларига кўнмади;
Бокс ва ММАдаги янги саҳифа: UFC чекловларидан қутулган Нганну рингда Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа каби бокс юлдузларига қарши ўнлаб миллион долларлик жанглар ўтказиб, молиявий мустақилликка эришди.
Май ойидаги нокаут ва Нганнунинг бугунги қудрати
38 ёшли камерунлик тўпурар октагондаги кучини йўқотмаганини амалда исботлади:
Лос-Анжелесдаги қайднома: Жорий йилнинг май ойида Лос-Анжелесда бўлиб ўтган нуфузли MVP MMA турнирида Нганну яна қафасга кўтарилди;
Биринчи раунддаги қасос: У тажрибали бразилиялик рақиби Филипе Линсни баҳснинг 1-раундидаёқ даҳшатли тарзда нокаутга учратиб, ўз репутациясини янада мустаҳкамлади;
Тўхтатиб бўлмас мақом: Бокс ва аралаш яккакурашлар кесимида эркин агент сифатида қолган «Йиртқич» UFC’сиз ҳам дунё спорт саҳнасида энг талабгир юлдузлардан бири бўлиб қолмоқда.
Фрэнсис Нганну ва Дана Уайт ўртасидаги бу уруш нафақат шахсий адоват, балки спортчиларнинг ўз ҳуқуқлари, молиявий эркинлиги ҳамда йирик ташкилотлар яккаҳокимлигига қарши кураши сифатида спорт тарихи зарварақларига муҳрланмоқда.
Сизнингча, Фрэнсис Нганнунинг ўз вақтида UFC чемпиони бўла туриб ташкилотдан кетиши тўғри қарор бўлганми ёки у Дана Уайт билан келишиб, октагонда қолиши керакмиди? Уайтнинг Нганнуни «ёмон инсон» деб аташи ҳақиқий мағлубият аламидан далолат берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу шов-шувли қарама-қаршилик таҳлилини барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…