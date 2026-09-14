Шомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 5-турида «Башакшеҳир»
- «Амедспор»га қарши 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди, бу ўйинда Элдор Шомуродов 5,4 балл, Аббосбек Файзуллаев эса 6,1 балл билан баҳоланди.
- Футболчиларнинг паст баҳоланишига жамоанинг умумий инқирози ва яримҳимоянинг рақибга ютқазиб қўйиши сабаб бўлди.
- «Амедспор» сафида Гифт Орбан 9,2 балл билан турнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди, «Башакшеҳир» эса турнир жадвалида 13-ўринга тушиб қолди.
Туркия Суперлигасининг 5-турида дебютант «Амедспор»га қарши кечган ва кутилмаганда 0:5 ҳисобидаги йирик ҳалокат билан тугаган баҳсдан сўнг халқаро статистик платформалар футболчиларнинг шахсий ўйинларига ўз баҳосини берди. Дунёга машҳур нуфузли Flashscore портали Диёрбакирдаги шов-шувли беллашув якунлари бўйича майдонга тушган барча ўйинчиларнинг индивидуал рейтингини эълон қилди. Учрашувни «Башакшеҳир»нинг асосий таркибида бошлаган Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев умумий жамоавий инқироз фонида мутахассислар томонидан паст баҳоланди.
Элдор Шомуродов атиги 5,4 балл олиб, майдондаги энг суст иштирокчилардан бири сифатида қайд этилган бўлса, Аббосбек Файзуллаевнинг ҳаракатлари 6,1 баллга лойиқ кўрилди. Айни пайтда эса мезбонлар сафида бенефис кўрсатган нигериялик Гифт Орбан 9,2 балл билан турнинг мутлақ юлдузига айланди.
Хўш, ўзбек легионерларининг аниқ паслар ва зарбалар статистикаси нега бу қадар пасайиб кетди, «Амедспор» етакчилари қандай кўрсаткичлар билан ажралиб турди ва 4 очко билан қолган «Башакшеҳир» бу чуқур статистикадан қандай сабоқ чиқаради?
Шомуродов ва Файзуллаевнинг рақамлари: Flashscore таҳлили
Халқаро платформа ўзбекистонлик икки ҳужумкор футболчининг ўйинини қуйидаги рақамлар билан баҳолади:
Элдор Шомуродов (5,4 балл): 82 дақиқа майдонда ҳаракат қилган сардор рақиб дарвозаси томон атиги 1 марта зарба йўллади; у жами 19 та узатмадан 11 тасини аниқ етказиб берди (паслар аниқлиги бор-йўғи 58 фоизни ташкил этди);
Аббосбек Файзуллаев (6,1 балл): 62 дақиқа давомида фаоллик кўрсатган вингер дарвоза томон 2 бор зарба берди; унинг 18 та пасидан 11 таси манзилига етиб борди (узатмалар аниқлиги — 61 фоиз);
Тўпсиз қолиш омили: Ҳар иккала футболчининг кўрсаткичлари «Башакшеҳир» яримҳимоясининг рақиб марказига буткул ютқазиб қўйгани ва ҳужумчиларга сифатли тўп етказиб берилмагани сабабли паст даражада қолди.
Гифт Орбан ва Эрмал Красничи: Баҳс қаҳрамонлари 9 дан юқори балл олди
Мезбонларнинг ғалабаси индивидуал статистикада ҳам ўз аксини топди:
Гифт Орбан (9,2 балл) — учрашувнинг энг яхши ўйинчиси: Нигериялик ҳужумчи дарвоза томон 6 марта зарба бериб, дубль/хет-трик қайд этди ва рақиб ҳимоясини муттасил босимда ушлаб туриб, ўйиннинг мутлақ етакчисига айланди;
Эрмал Красничи (9,0 балл): «Амедспор» яримҳимоячиси ҳам 9 баллик довонни забт этиб, майдон марказида ва ҳужумларни ташкил қилишда меҳмонларга ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Тактик устунлик: Мезбонлар агрессив прессинг ва тўпни олиб қўйиш бўйича кўрсаткичларда «Башакшеҳир»ни барча жабҳаларда ортда қолдирди.
Жадвалдаги жарлик: 10 очкога қарши 4 очко
Рақамлар турнир жадвалидаги реал вазиятни яққол кўрсатиб турибди:
«Амедспор» учинчи ўринда: Бу ғалабадан кейин очколари сонини 10 тага етказган лига дебютанти Туркия чемпионатининг юқори учлигига сакради;
«Башакшеҳир» 4 очко билан ботқоқда: Қаторасига тўртинчи ўйинда очко бой берган истанбулликлар турнир жадвалининг 13-поғонасида қолиб, хавфли ҳудудга яқинлашмоқда;
Хулоса чиқариш вақти: Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев навбатдаги турларда ушбу салбий статистикани синдириб, яна ўзларининг юқори даражадаги ўйинларини кўрсатишлари талаб этилади.
Flashscore эълон қилган мазкур паст баҳолар «Башакшеҳир» мураббийлар штаби учун жиддий қўнғироқ бўлиб, жамоанинг ҳужум ва яримҳимоя чизиғидаги боғлиқликни зудлик билан қайта кўриб чиқишни тақозо этади.
Сизнингча, Шомуродов ва Файзуллаевга қўйилган бу паст баҳолар адолатлими ёки бутун жамоанинг пароканда бўлгани уларнинг кўрсаткичларига бевосита салбий таъсир кўрсатдими? Кейинги турда Элдор ва Аббос бу танқидларга майдонда муносиб жавоб қайтара оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек юлдузларининг Туркиядаги фаолиятига оид ушбу батафсил статистик таҳлилни барча футбол мухлислари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…