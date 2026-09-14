Сўнгги дақиқалардаги қақшатқич икки зарба!: «Атлетико» «Реал Сосьедад»ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Атлетико»
- Испания Ла Лигасининг 5-турида сафарда «Реал Соседад»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашув тақдирини 84-дақиқада Александро Грималдо (пеналти) ва 90-дақиқада Жонатан Девид киритган голлар ҳал қилди.
- Ушбу ғалаба эвазига «Атлетико» 10 очко билан турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди, «Реал Соседад» эса 7 очко билан 12-ўринда қолди.
Испания Ла Лигасининг 5-туридан ўрин олган марказий тўқнашувлардан бири Сан-Себастьянда бўлиб ўтди ва унда Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Реал Сосьедад»га қарши оғир, муросасиз баҳсда муҳим 3 очкони қўлга киритди. «Матрасчилар» ўйиннинг катта қисмида мезбонларнинг кескин қаршилигига дуч келган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда ирода ва совуққонлик намойиш этиб, 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашув тақдирини 84-дақиқада пенальтини аниқ амалга оширган Алехандро Гримальдо ҳамда 90-дақиқада қарши ҳужумда мезбонларни жазолаган Жонатан Дэвид ҳал қилди.
Ушбу қимматли сафар ютуғи эвазига Диего Симеоне шогирдлари ўз очколарини 10 тага етказиб, турнир жадвалида тўғридан-тўғри 4-поғонага кўтарилиб олди. Мезбон «Реал Сосьедад» эса 7 очко билан 12-ўринда қолмоқда. Хўш, 84-дақиқагача 0:0 ҳисоби сақланиб турган баҳсда «Атлетико» қандай қилиб синишни амалга оширди, Симеоненинг 60-дақиқадаги учта ўзгариши ўйинни қандай ўзгартирди ва мадридликлар чемпионлик пойгасидаги етакчиларга қанчалик босим ўтказмоқда?
Сан-Себастьяндаги 6 дақиқалик «ёнғин»: 84 ва 90-дақиқалардаги ҳал қилувчи голлар
Баҳснинг асосий драматизми учрашув якуни арафасида юз берди:
84-дақиқадаги совуққон пенальти: Учрашув дуранг томон кетаётган бир паллада мадридликлар пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди — Алехандро Гримальдо 11 метрлик нуқтадан Ремиро дарвозасини бехато ишғол этиб, «Атлетико»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
90-дақиқада Жонатан Дэвиддан нуқта: Барча куч билан олдинга ташланган мезбонлар ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланган захира ҳужумчиси Дэвид 90-дақиқада ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, интригага бутунлай барҳам берди;
Облак ва ҳимоя қўрғони: Ян Облак бошчилигидаги мудофаа чизиғи (Пубил, Ромеро, Ҳанцко ва Симеоне) баскларнинг хавфли ҳужумларини бехато қайтариб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.
Симеоненинг ақлли юриши: Захира футболчилари баҳс тақдирини ҳал қилди
«Атлетико» устозининг 60-дақиқада амалга оширган режали ўзгаришлари ғалабанинг асосий омилига айланди:
Жонатан Дэвиднинг майдонга тушиши: Маркос Льоренте ўрнига ўйинга қўшилган Дэвид ҳужумдаги тезлик ва прессингни кучайтириб, охир-оқибат ғалаба тўпини киритди;
Коке ва Кардосонинг мувозанати: Ли Канг Ин ва Баэна ўрнига тушган тажрибали Коке ҳамда Кардосо марказда тўп назоратини мустаҳкамлаб, «Реал Сосьедад»нинг қарши ҳужумларини куртагидаёқ узди;
Ҳар томонлама кучли таркиблар: «Атлетико» сафида Лукман ва Юлманн сингари креатив ижрочилар фаоллик кўрсатган бўлса, «Реал Сосьедад» Ремиро, Гомес, Сучич, Барренечеа ҳамда Оярсабал (кейинроқ Кубо ва Оскарссон) кучига таянди.
10 очко ва 4-ўрин: Чемпионлик пойгасидаги таъқиб давом этмоқда
Мазкур ғалаба Ла Лига турнир жадвалидаги вазиятни янада қиздирди:
«Атлетико» кучли тўртликда: 5 та баҳсдан сўнг 10 очко тўплаган Симеоне жамоаси Ла Лиганинг 4-поғонасидан муқим жой олди ва етакчи «Барселона» (15 очко) ҳамда таъқибчиларни яқиндан кузатмоқда;
«Реал Сосьедад»нинг пасайиши: Баск клуби 7 очко жамғариб, 12-ўринга тушиб қолди ва кетма-кет очко йўқотишлар жамоани еврокубоклар ҳудудидан узоқлаштирмоқда;
Симеоне характер кўрсатмоқда: Сафардаги оғир ўйинларда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетиш «матрасчилар»нинг чемпионлик амбициялари ҳали ҳам юқори эканини намойиш этди.
Сан-Себастьян сафаридан олинган ушбу 3 очко «Атлетико»нинг нафақат таркиб кенглиги, балки мураббийлар штабининг тактик мослашувчанлиги бўйича ҳам Европанинг энг хавфли жамоаларидан бири бўлиб қолаётганини кўрсатди.
Сизнингча, Алехандро Гримальдо ва Жонатан Дэвид каби янги номлар билан кучайган «Атлетико» бу мавсумда Ла Лига чемпионлиги учун «Барселона» ва «Реал Мадрид»га ҳақиқий қаршилик кўрсата оладими? Диего Симеоненинг сўнгги дақиқалардаги тактикаси унинг ҳали ҳам дунёнинг энг кучли стратеги эканини исботлайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигасидаги ушбу қайноқ ўйин таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…