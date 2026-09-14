Сўнгги дақиқалардаги қақшатқич икки зарба!: «Атлетико» «Реал Сосьедад»ни таслим этди

·7·Спорт
Сўнгги дақиқалардаги қақшатқич икки зарба!: «Атлетико» «Реал Сосьедад»ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Атлетико»
  • Испания Ла Лигасининг 5-турида сафарда «Реал Соседад»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашув тақдирини 84-дақиқада Александро Грималдо (пеналти) ва 90-дақиқада Жонатан Девид киритган голлар ҳал қилди.
  • Ушбу ғалаба эвазига «Атлетико» 10 очко билан турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди, «Реал Соседад» эса 7 очко билан 12-ўринда қолди.

Испания Ла Лигасининг 5-туридан ўрин олган марказий тўқнашувлардан бири Сан-Себастьянда бўлиб ўтди ва унда Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Реал Сосьедад»га қарши оғир, муросасиз баҳсда муҳим 3 очкони қўлга киритди. «Матрасчилар» ўйиннинг катта қисмида мезбонларнинг кескин қаршилигига дуч келган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда ирода ва совуққонлик намойиш этиб, 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашув тақдирини 84-дақиқада пенальтини аниқ амалга оширган Алехандро Гримальдо ҳамда 90-дақиқада қарши ҳужумда мезбонларни жазолаган Жонатан Дэвид ҳал қилди.

Ушбу қимматли сафар ютуғи эвазига Диего Симеоне шогирдлари ўз очколарини 10 тага етказиб, турнир жадвалида тўғридан-тўғри 4-поғонага кўтарилиб олди. Мезбон «Реал Сосьедад» эса 7 очко билан 12-ўринда қолмоқда. Хўш, 84-дақиқагача 0:0 ҳисоби сақланиб турган баҳсда «Атлетико» қандай қилиб синишни амалга оширди, Симеоненинг 60-дақиқадаги учта ўзгариши ўйинни қандай ўзгартирди ва мадридликлар чемпионлик пойгасидаги етакчиларга қанчалик босим ўтказмоқда?

Сан-Себастьяндаги 6 дақиқалик «ёнғин»: 84 ва 90-дақиқалардаги ҳал қилувчи голлар

Баҳснинг асосий драматизми учрашув якуни арафасида юз берди:

  • 84-дақиқадаги совуққон пенальти: Учрашув дуранг томон кетаётган бир паллада мадридликлар пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди — Алехандро Гримальдо 11 метрлик нуқтадан Ремиро дарвозасини бехато ишғол этиб, «Атлетико»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • 90-дақиқада Жонатан Дэвиддан нуқта: Барча куч билан олдинга ташланган мезбонлар ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланган захира ҳужумчиси Дэвид 90-дақиқада ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, интригага бутунлай барҳам берди;

  • Облак ва ҳимоя қўрғони: Ян Облак бошчилигидаги мудофаа чизиғи (Пубил, Ромеро, Ҳанцко ва Симеоне) баскларнинг хавфли ҳужумларини бехато қайтариб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.

Симеоненинг ақлли юриши: Захира футболчилари баҳс тақдирини ҳал қилди

«Атлетико» устозининг 60-дақиқада амалга оширган режали ўзгаришлари ғалабанинг асосий омилига айланди:

  • Жонатан Дэвиднинг майдонга тушиши: Маркос Льоренте ўрнига ўйинга қўшилган Дэвид ҳужумдаги тезлик ва прессингни кучайтириб, охир-оқибат ғалаба тўпини киритди;

  • Коке ва Кардосонинг мувозанати: Ли Канг Ин ва Баэна ўрнига тушган тажрибали Коке ҳамда Кардосо марказда тўп назоратини мустаҳкамлаб, «Реал Сосьедад»нинг қарши ҳужумларини куртагидаёқ узди;

  • Ҳар томонлама кучли таркиблар: «Атлетико» сафида Лукман ва Юлманн сингари креатив ижрочилар фаоллик кўрсатган бўлса, «Реал Сосьедад» Ремиро, Гомес, Сучич, Барренечеа ҳамда Оярсабал (кейинроқ Кубо ва Оскарссон) кучига таянди.

10 очко ва 4-ўрин: Чемпионлик пойгасидаги таъқиб давом этмоқда

Мазкур ғалаба Ла Лига турнир жадвалидаги вазиятни янада қиздирди:

  • «Атлетико» кучли тўртликда: 5 та баҳсдан сўнг 10 очко тўплаган Симеоне жамоаси Ла Лиганинг 4-поғонасидан муқим жой олди ва етакчи «Барселона» (15 очко) ҳамда таъқибчиларни яқиндан кузатмоқда;

  • «Реал Сосьедад»нинг пасайиши: Баск клуби 7 очко жамғариб, 12-ўринга тушиб қолди ва кетма-кет очко йўқотишлар жамоани еврокубоклар ҳудудидан узоқлаштирмоқда;

  • Симеоне характер кўрсатмоқда: Сафардаги оғир ўйинларда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетиш «матрасчилар»нинг чемпионлик амбициялари ҳали ҳам юқори эканини намойиш этди.

Сан-Себастьян сафаридан олинган ушбу 3 очко «Атлетико»нинг нафақат таркиб кенглиги, балки мураббийлар штабининг тактик мослашувчанлиги бўйича ҳам Европанинг энг хавфли жамоаларидан бири бўлиб қолаётганини кўрсатди.

Сизнингча, Алехандро Гримальдо ва Жонатан Дэвид каби янги номлар билан кучайган «Атлетико» бу мавсумда Ла Лига чемпионлиги учун «Барселона» ва «Реал Мадрид»га ҳақиқий қаршилик кўрсата оладими? Диего Симеоненинг сўнгги дақиқалардаги тактикаси унинг ҳали ҳам дунёнинг энг кучли стратеги эканини исботлайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигасидаги ушбу қайноқ ўйин таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

АтлетикоРеал СосьедадДиего СимеонеСан-Себастьян
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!Бугун, 06:21Торресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучдиТорресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучдиБугун, 06:1290+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлдиБугун, 06:09Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиБугун, 06:03Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиМанчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиБугун, 01:53Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиЭнзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиБугун, 00:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?