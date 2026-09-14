Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик «Леванте»га қарши ўйинда тактик алмаштиришларни кечиктиргани учун ўзини айбдор деб билди.
- Унинг фикрича, жамоа 3:0 ҳисобида олдинда бўла туриб, ўйин охирида иккита гол ўтказиб юбориши жамоавий тайёргарликнинг пасайиши билан боғлиқ.
- Флик рақибнинг тезкор ўтишлари ва уйидаги кучини тан олиб, келгуси ўйинлар учун муҳим сабоқлар чиқарди.
Испания Ла Лигасининг 5-турида Валенсия сафаридан 4:2 ҳисобидаги қимматли ғалаба билан қайтган «Барселона» лагерида учрашув якуни анча асабий ва жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Баҳс давомида 3:0 ҳисобида олдинда борган каталонияликлар ўйин сўнгида ўз дарвозасидан иккита тўп ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан бой беришига бир баҳя қолди. Қўшиб берилган дақиқаларда урилган тўртинчи гол интригага нуқта қўйган бўлса-да, «кўк-анорранглилар» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик беллашувдан сўнг матбуот анжуманида ўзига нисбатан ниҳоятда қаттиққўл ва мардонавор позицияни намойиш этди.
Нуфузли Marca нашри хабарига кўра, германиялик устоз майдонда юзага келган хавфли вазият учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олиб, тактик алмаштиришларни кечиктирганини очиқ тан олди. 5 та турдан сўнг 15 очко билан турнир жадвалида мутлақ пешқадамликни сақлаб қолаётган жамоа устози рақибнинг тезкор ўтишлари ва жамоавий тайёргарлик борасида муҳим сабоқларни очиқлади. Хўш, Флик қайси қарорини хато деб ҳисоблади, «Леванте»нинг уйдаги даҳшатли серияси «Барселона»ни қандай қийин аҳволга солиб қўйди ва пешқадамликни мустаҳкамлаган немис мутахассиси келгуси ўйинлар учун қандай хулоса чиқарди?
«Барибир айб ўзимда деб ҳисоблайман»: Фликнинг ўзини танқид қилган баёноти
«Барселона» устози Marca нашрига берган интервьюсида кийим алмаштириш хонаси ва захира қарорларидаги камчиликларни яширмади:
Майдондаги шароит ва тезкор старт: «Ўйин бошланиши биз учун жуда яхши кечди. Олдиндан бу ўйин осон бўлмаслигини билардик. Газон бироз қуруқ эди, лекин бу бизга баҳона бўлолмайди», — деди Флик;
Кечиктирилган алмаштиришлар: Мураббий асосий хатосини очиқлади: «Охир-оқибат очколарни қўлга киритдик, аммо барибир айб ўзимда, деб ҳисоблайман. Алмаштиришларни сув ичиш учун бериладиган навбатдаги танаффусгача кутиб туришни истагандим, эҳтимол, уларни анча олдинроқ амалга ошириш керак эди»;
Масъулиятни ўз бўйнига олиш: Немис мутахассиси ғалабадан сўнг футболчиларни эмас, балки ўз вақтида қарор қабул қилмаганини бош сабаб сифатида кўрсатиб, ҳақиқий устозлик даражасини намойиш этди.
«Леванте»нинг босими ва уйдаги 8 талик ғалабали серияси
Мезбонларнинг сўнгги дақиқалардаги қайтиши тасодиф эмаслиги маълум бўлди:
«Юз фоиз тайёр бўлмасак, шундай бўлади»: Флик жамоавий консолидация пасайган заҳоти катта муаммолар келиб чиқишини таъкидлади: «Агар жамоа юз фоизга тайёр бўлмаса, мана шундай хавфли вазиятлар юзага келади»;
Рақибнинг кучи ва суръати: «Леванте»нинг ўз майдонидаги кучига баҳо берган устоз: «Улар охирги саккизта уй ўйинида ғалаба қозонишган. Бу масалада гап бизнинг хотиржамлигимизда эмас, рақибнинг тезкор ўтиши ва юқори суръатида эди. Шунга қарамай, йигитлар босимга дош берди», — дея қўшимча қилди;
Драматик охирги дақиқалар: 3:0 дан кейин ҳисобни 3:2 кўринишига келтирган валенсияликлар кутилмаган камбэкни амалга оширишига озгина вақт етмай қолди.
15 очко ва 100 фоизлик пешқадамлик: Тахтдаги мустаҳкамлик
Шунча ҳаяжон ва қийинчиликларга қарамай, Каталония клуби рақамлар бўйича мукаммал кетмоқда:
Мутлақ етакчилик: Ҳанси Флик бошчилигидаги «Барселона» ўтказилган 5 та учрашувнинг барчасида зафар қучиб, 15 очко билан Ла Лига тахтини ҳеч кимга бермаяпти;
Тезкор хулосалар зарурлиги: Сўнгги дақиқаларда ҳимояда панд бериш тенденцияси Чемпионлар лигаси ва Мадриднинг «Реал»ига қарши оғир тўқнашувлар олдидан муҳим огоҳлантириш қўнғироғи бўлди;
Ирода ва совриндорлик характери: Ҳатто энг асабий ва омадсиз дақиқаларда ҳам ғалабани бой бермасдан, 4:2 ҳисобида 3 очкони олиб кетиш жамоанинг чемпионлик феъл-атвори шаклланаётганидан далолат беради.
Ҳанси Фликнинг ғалабали ўйиндан кейин ҳам ўз камчиликларини очиқ тан олиши «Барселона»нинг бу йил нафақат ёрқин футбол, балки юқори даражадаги темир интизом ва қатъий талабчанлик сари одимлаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Ҳанси Фликнинг захира футболчиларини кеч майдонга туширгани чиндан ҳам ўйиндаги асосий хато бўлдими ёки футболчилар 3:0 ҳисобидан кейин ортиқча хотиржамликка берилиб кетдими? «Барселона»нинг ушбу 100 фоизлик пешқадамлик юриши Ла Лигада яна қанча давом эта олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона»нинг драматик ғалабаси ҳамда Фликнинг очиқ эътирозига оид ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…