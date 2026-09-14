Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...

·11·Спорт
Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик «Леванте»га қарши ўйинда тактик алмаштиришларни кечиктиргани учун ўзини айбдор деб билди.
  • Унинг фикрича, жамоа 3:0 ҳисобида олдинда бўла туриб, ўйин охирида иккита гол ўтказиб юбориши жамоавий тайёргарликнинг пасайиши билан боғлиқ.
  • Флик рақибнинг тезкор ўтишлари ва уйидаги кучини тан олиб, келгуси ўйинлар учун муҳим сабоқлар чиқарди.

Испания Ла Лигасининг 5-турида Валенсия сафаридан 4:2 ҳисобидаги қимматли ғалаба билан қайтган «Барселона» лагерида учрашув якуни анча асабий ва жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Баҳс давомида 3:0 ҳисобида олдинда борган каталонияликлар ўйин сўнгида ўз дарвозасидан иккита тўп ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан бой беришига бир баҳя қолди. Қўшиб берилган дақиқаларда урилган тўртинчи гол интригага нуқта қўйган бўлса-да, «кўк-анорранглилар» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик беллашувдан сўнг матбуот анжуманида ўзига нисбатан ниҳоятда қаттиққўл ва мардонавор позицияни намойиш этди.

Нуфузли Marca нашри хабарига кўра, германиялик устоз майдонда юзага келган хавфли вазият учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олиб, тактик алмаштиришларни кечиктирганини очиқ тан олди. 5 та турдан сўнг 15 очко билан турнир жадвалида мутлақ пешқадамликни сақлаб қолаётган жамоа устози рақибнинг тезкор ўтишлари ва жамоавий тайёргарлик борасида муҳим сабоқларни очиқлади. Хўш, Флик қайси қарорини хато деб ҳисоблади, «Леванте»нинг уйдаги даҳшатли серияси «Барселона»ни қандай қийин аҳволга солиб қўйди ва пешқадамликни мустаҳкамлаган немис мутахассиси келгуси ўйинлар учун қандай хулоса чиқарди?

«Барибир айб ўзимда деб ҳисоблайман»: Фликнинг ўзини танқид қилган баёноти

«Барселона» устози Marca нашрига берган интервьюсида кийим алмаштириш хонаси ва захира қарорларидаги камчиликларни яширмади:

  • Майдондаги шароит ва тезкор старт: «Ўйин бошланиши биз учун жуда яхши кечди. Олдиндан бу ўйин осон бўлмаслигини билардик. Газон бироз қуруқ эди, лекин бу бизга баҳона бўлолмайди», — деди Флик;

  • Кечиктирилган алмаштиришлар: Мураббий асосий хатосини очиқлади: «Охир-оқибат очколарни қўлга киритдик, аммо барибир айб ўзимда, деб ҳисоблайман. Алмаштиришларни сув ичиш учун бериладиган навбатдаги танаффусгача кутиб туришни истагандим, эҳтимол, уларни анча олдинроқ амалга ошириш керак эди»;

  • Масъулиятни ўз бўйнига олиш: Немис мутахассиси ғалабадан сўнг футболчиларни эмас, балки ўз вақтида қарор қабул қилмаганини бош сабаб сифатида кўрсатиб, ҳақиқий устозлик даражасини намойиш этди.

«Леванте»нинг босими ва уйдаги 8 талик ғалабали серияси

Мезбонларнинг сўнгги дақиқалардаги қайтиши тасодиф эмаслиги маълум бўлди:

  • «Юз фоиз тайёр бўлмасак, шундай бўлади»: Флик жамоавий консолидация пасайган заҳоти катта муаммолар келиб чиқишини таъкидлади: «Агар жамоа юз фоизга тайёр бўлмаса, мана шундай хавфли вазиятлар юзага келади»;

  • Рақибнинг кучи ва суръати: «Леванте»нинг ўз майдонидаги кучига баҳо берган устоз: «Улар охирги саккизта уй ўйинида ғалаба қозонишган. Бу масалада гап бизнинг хотиржамлигимизда эмас, рақибнинг тезкор ўтиши ва юқори суръатида эди. Шунга қарамай, йигитлар босимга дош берди», — дея қўшимча қилди;

  • Драматик охирги дақиқалар: 3:0 дан кейин ҳисобни 3:2 кўринишига келтирган валенсияликлар кутилмаган камбэкни амалга оширишига озгина вақт етмай қолди.

15 очко ва 100 фоизлик пешқадамлик: Тахтдаги мустаҳкамлик

Шунча ҳаяжон ва қийинчиликларга қарамай, Каталония клуби рақамлар бўйича мукаммал кетмоқда:

  • Мутлақ етакчилик: Ҳанси Флик бошчилигидаги «Барселона» ўтказилган 5 та учрашувнинг барчасида зафар қучиб, 15 очко билан Ла Лига тахтини ҳеч кимга бермаяпти;

  • Тезкор хулосалар зарурлиги: Сўнгги дақиқаларда ҳимояда панд бериш тенденцияси Чемпионлар лигаси ва Мадриднинг «Реал»ига қарши оғир тўқнашувлар олдидан муҳим огоҳлантириш қўнғироғи бўлди;

  • Ирода ва совриндорлик характери: Ҳатто энг асабий ва омадсиз дақиқаларда ҳам ғалабани бой бермасдан, 4:2 ҳисобида 3 очкони олиб кетиш жамоанинг чемпионлик феъл-атвори шаклланаётганидан далолат беради.

Ҳанси Фликнинг ғалабали ўйиндан кейин ҳам ўз камчиликларини очиқ тан олиши «Барселона»нинг бу йил нафақат ёрқин футбол, балки юқори даражадаги темир интизом ва қатъий талабчанлик сари одимлаётганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Ҳанси Фликнинг захира футболчиларини кеч майдонга туширгани чиндан ҳам ўйиндаги асосий хато бўлдими ёки футболчилар 3:0 ҳисобидан кейин ортиқча хотиржамликка берилиб кетдими? «Барселона»нинг ушбу 100 фоизлик пешқадамлик юриши Ла Лигада яна қанча давом эта олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона»нинг драматик ғалабаси ҳамда Фликнинг очиқ эътирозига оид ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

БарселонаЛа ЛигаҲанси ФликВаленсия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгШомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгБугун, 06:35Шомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олдиШомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олдиБугун, 06:28Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!Бугун, 06:21Сўнгги дақиқалардаги қақшатқич икки зарба!: «Атлетико» «Реал Сосьедад»ни таслим этдиСўнгги дақиқалардаги қақшатқич икки зарба!: «Атлетико» «Реал Сосьедад»ни таслим этдиБугун, 06:17Торресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучдиТорресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучдиБугун, 06:1290+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлдиБугун, 06:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?