Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!

·10·Спорт
Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси ОЧЛ Элит мусобақасининг 1-турида Ироқнинг «Эйр Форс» клубига қарши ўйнайди.
  • «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов жамоанинг вертикал, юқори интенсивликдаги ҳужумкор услубига содиқ қолишини ва фақат ғалаба учун курашишини таъкидлади.
  • Янги легионерлар Сассе, Аугусто ва Маркус Форсс жисмоний жиҳатдан тайёр ва улар билан узоқ муддатли шартномалар имзоланган.

Фарғона шаҳри ва бутун водий аҳли узоқ йиллик кутилган тарихий воқеа арафасида турибди. Фарғонанинг «Истиқлол» стадионида Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 1-тури доирасида Ўзбекистон чемпиони «Нефтчи» Ироқнинг 6 карра чемпиони «Эйр Форс» клубига қарши саф тортади. Баҳс олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов ҳамда жамоа сардори Анвар Ғофуров иштирок этиб, мухлисларни қизиқтираётган барча ўткир саволларга очиқ ва дадил жавоб берди.

Сўнгги ички чемпионат ўйинларида Бухоро ва Қарши сафарларида ўтказиб юборилган 10 та гол, Ботирали Эргашев атрофидаги танқидлар ҳамда янги легионерлар — Маркус Форсс, Сассе ва Аугустоларнинг жисмоний ҳолати матбуот анжуманининг энг қизғин мавзусига айланди. Мураббийлар штаби эса жамоанинг вертикал, юқори интенсивликдаги ҳужумкор услубига содиқ қолишини ва фақат ғалаба учун курашишини қатъий таъкидлади. Хўш, Ислом Исмоилов танқидларга қандай жавоб қайтарди, янги легионерлар майдонга тушишга тайёрми ва сардор Анвар Ғофуров Фарғона халқига қандай байрам ваъда қилди?

«ОЧЛ Элит — мутлақо бошқа даража ва руҳият»: Исмоиловдан танқидларга жавоб

«Нефтчи» бош мураббийи ички чемпионатдаги беқарорлик ва ҳимоядаги хатолар борасидаги саволларга аниқ тўхталди:

  • «Фарғонага ОЧЛ қайтгани — улкан ютуқ»: Ислом Исмоилов сўзини мухлисларни узоқ танаффусдан сўнг қитъанинг бош клублик мусобақаси Фарғонага қайтгани билан қутлашдан бошлади ва барча юртдошларимизга ғалаба улашиш мақсад қилинганини айтди;

  • Ўзбекистон чемпионати ва Элит ОЧЛ фарқи: Ички чемпионатдаги муваффақиятсизликлар қитъа турнирига таъсир қилмайди: «Ўзбекистон чемпионати ва ОЧЛ Элит — мутлақо бошқа даража. Бу ерда руҳият энг катта ролни ўйнайди, йигитлар ушбу турнирни узоқ кутишган», — деди бош мураббий;

  • Ўйин услуби ўзгармайди: «Нефтчи» рақиб ким бўлишидан қатъи назар тезкор, юқори интенсивликдаги ва вертикал футбол намойиш этишда давом этади, чунки қитъа грандлари билан фақат шундай темпда рақобатлашиш мумкин.

Сассе, Аугусто ва Форсс: Янги легионерлар таваккалчиликми?

Жамоага олиб келинган янги хорижлик юлдузларнинг жисмоний тайёргарлиги алоҳида муҳокама қилинди:

  • Сассенинг ҳолати: «Унда жароҳат йўқ, 29 ёшда ва улкан салоҳиятга эга. Сассенинг тажрибасини яхши биламиз ва у бизнинг тактик схемамизга идеал мос келади», — дея тушунтирди Исмоилов;

  • Мишел Аугусто ва Маркус Форсс: Ёш ҳимоячи Мишелда ҳам жароҳат йўқ ва у тўлиқ сафда. Англиялик тўпурар Маркус Форсс эса сўнгги учта ўртоқлик баҳсида майдонга тушиб, ўйин амалиётига эга бўлган;

  • Узоқ муддатли битимлар: Клуб устози янги жалб қилинган барча футболчилар билан ярим йил ёки бир йилга эмас, балки узоқ муддатли шартномалар имзоланганини маълум қилди.

Ботирали Эргашевга тўлиқ ишонч ва Анвар Ғофуровнинг позицияси

Дарвозабон муаммоси ва кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида расмий муносабат билдирилди:

  • «Бир хато билан дарвозабонни четга суриш нотўғри»: Бош мураббий сўнгги пайтларда танқидларга учраган посбон Ботирали Эргашевни ҳимоя қилди: «Ботиралига ишонамиз. У жамоа учун жуда кўп хизмат қилган ва эртанги ўйин унинг учун қайта оёққа туриш имконияти бўлади»;

  • Анвар Ғофуров: «Босим йўқ, кайфият аъло»: Сардор Ғофуров йиллар давомида ушбу кунни ҳавас қилганини, жамоада ҳеч қандай босим йўқлигини ва мақсад водий аҳлига ҳақиқий байрам туҳфа этиш эканини айтди;

  • Миллий терма жамоа масаласи: Сардор миллий термага чақирув ҳақида гапириб: «Жароҳатдан энди қайтдим. Мураббий қарорини доим тўғри тушунамиз, асосийси — мураббий фалсафасига мос тушиш», дея баҳо берди.

Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув нафақат «Нефтчи», балки бутун ўзбек футболининг қитъа Элит лигасидаги нуфузини намойиш этиш учун муҳим синовга айланади.

Сизнингча, янгиланган таркиб ва Англиядан келган Маркус Форсс бошчилигидаги «Нефтчи» бугунги баҳсда «Эйр Форс» устидан ишончли ғалаба қозона оладими? Ислом Исмоилов танлаган ҳужумкор ва тезкор вертикал футбол қитъа майдонларида натижа беришига ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Фарғонадаги тарихий тўқнашув таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда «Нефтчи» мухлисларига улашинг!

НефтчиЭйр ФорсАсиё Чемпионлар лигаси ЭлитФарғона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сўнгги дақиқалардаги қақшатқич икки зарба!: «Атлетико» «Реал Сосьедад»ни таслим этдиСўнгги дақиқалардаги қақшатқич икки зарба!: «Атлетико» «Реал Сосьедад»ни таслим этдиБугун, 06:17Торресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучдиТорресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучдиБугун, 06:1290+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлдиБугун, 06:09Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиБугун, 06:03Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиМанчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиБугун, 01:53Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиЭнзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиБугун, 00:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?