Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси ОЧЛ Элит мусобақасининг 1-турида Ироқнинг «Эйр Форс» клубига қарши ўйнайди.
- «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов жамоанинг вертикал, юқори интенсивликдаги ҳужумкор услубига содиқ қолишини ва фақат ғалаба учун курашишини таъкидлади.
- Янги легионерлар Сассе, Аугусто ва Маркус Форсс жисмоний жиҳатдан тайёр ва улар билан узоқ муддатли шартномалар имзоланган.
Фарғона шаҳри ва бутун водий аҳли узоқ йиллик кутилган тарихий воқеа арафасида турибди. Фарғонанинг «Истиқлол» стадионида Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 1-тури доирасида Ўзбекистон чемпиони «Нефтчи» Ироқнинг 6 карра чемпиони «Эйр Форс» клубига қарши саф тортади. Баҳс олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов ҳамда жамоа сардори Анвар Ғофуров иштирок этиб, мухлисларни қизиқтираётган барча ўткир саволларга очиқ ва дадил жавоб берди.
Сўнгги ички чемпионат ўйинларида Бухоро ва Қарши сафарларида ўтказиб юборилган 10 та гол, Ботирали Эргашев атрофидаги танқидлар ҳамда янги легионерлар — Маркус Форсс, Сассе ва Аугустоларнинг жисмоний ҳолати матбуот анжуманининг энг қизғин мавзусига айланди. Мураббийлар штаби эса жамоанинг вертикал, юқори интенсивликдаги ҳужумкор услубига содиқ қолишини ва фақат ғалаба учун курашишини қатъий таъкидлади. Хўш, Ислом Исмоилов танқидларга қандай жавоб қайтарди, янги легионерлар майдонга тушишга тайёрми ва сардор Анвар Ғофуров Фарғона халқига қандай байрам ваъда қилди?
«ОЧЛ Элит — мутлақо бошқа даража ва руҳият»: Исмоиловдан танқидларга жавоб
«Нефтчи» бош мураббийи ички чемпионатдаги беқарорлик ва ҳимоядаги хатолар борасидаги саволларга аниқ тўхталди:
«Фарғонага ОЧЛ қайтгани — улкан ютуқ»: Ислом Исмоилов сўзини мухлисларни узоқ танаффусдан сўнг қитъанинг бош клублик мусобақаси Фарғонага қайтгани билан қутлашдан бошлади ва барча юртдошларимизга ғалаба улашиш мақсад қилинганини айтди;
Ўзбекистон чемпионати ва Элит ОЧЛ фарқи: Ички чемпионатдаги муваффақиятсизликлар қитъа турнирига таъсир қилмайди: «Ўзбекистон чемпионати ва ОЧЛ Элит — мутлақо бошқа даража. Бу ерда руҳият энг катта ролни ўйнайди, йигитлар ушбу турнирни узоқ кутишган», — деди бош мураббий;
Ўйин услуби ўзгармайди: «Нефтчи» рақиб ким бўлишидан қатъи назар тезкор, юқори интенсивликдаги ва вертикал футбол намойиш этишда давом этади, чунки қитъа грандлари билан фақат шундай темпда рақобатлашиш мумкин.
Сассе, Аугусто ва Форсс: Янги легионерлар таваккалчиликми?
Жамоага олиб келинган янги хорижлик юлдузларнинг жисмоний тайёргарлиги алоҳида муҳокама қилинди:
Сассенинг ҳолати: «Унда жароҳат йўқ, 29 ёшда ва улкан салоҳиятга эга. Сассенинг тажрибасини яхши биламиз ва у бизнинг тактик схемамизга идеал мос келади», — дея тушунтирди Исмоилов;
Мишел Аугусто ва Маркус Форсс: Ёш ҳимоячи Мишелда ҳам жароҳат йўқ ва у тўлиқ сафда. Англиялик тўпурар Маркус Форсс эса сўнгги учта ўртоқлик баҳсида майдонга тушиб, ўйин амалиётига эга бўлган;
Узоқ муддатли битимлар: Клуб устози янги жалб қилинган барча футболчилар билан ярим йил ёки бир йилга эмас, балки узоқ муддатли шартномалар имзоланганини маълум қилди.
Ботирали Эргашевга тўлиқ ишонч ва Анвар Ғофуровнинг позицияси
Дарвозабон муаммоси ва кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида расмий муносабат билдирилди:
«Бир хато билан дарвозабонни четга суриш нотўғри»: Бош мураббий сўнгги пайтларда танқидларга учраган посбон Ботирали Эргашевни ҳимоя қилди: «Ботиралига ишонамиз. У жамоа учун жуда кўп хизмат қилган ва эртанги ўйин унинг учун қайта оёққа туриш имконияти бўлади»;
Анвар Ғофуров: «Босим йўқ, кайфият аъло»: Сардор Ғофуров йиллар давомида ушбу кунни ҳавас қилганини, жамоада ҳеч қандай босим йўқлигини ва мақсад водий аҳлига ҳақиқий байрам туҳфа этиш эканини айтди;
Миллий терма жамоа масаласи: Сардор миллий термага чақирув ҳақида гапириб: «Жароҳатдан энди қайтдим. Мураббий қарорини доим тўғри тушунамиз, асосийси — мураббий фалсафасига мос тушиш», дея баҳо берди.
Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув нафақат «Нефтчи», балки бутун ўзбек футболининг қитъа Элит лигасидаги нуфузини намойиш этиш учун муҳим синовга айланади.
Сизнингча, янгиланган таркиб ва Англиядан келган Маркус Форсс бошчилигидаги «Нефтчи» бугунги баҳсда «Эйр Форс» устидан ишончли ғалаба қозона оладими? Ислом Исмоилов танлаган ҳужумкор ва тезкор вертикал футбол қитъа майдонларида натижа беришига ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Фарғонадаги тарихий тўқнашув таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда «Нефтчи» мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…