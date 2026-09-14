Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг ўзига жанг таклиф этмаётганидан норозилигини билдирди ва агар декабрда жанг ташкиллаштирилмаса, у жароҳатларини даволаш учун танаффус олишини маълум қилди.
- Sportчи фаолияти давомида етти марта наркоз олгани ва олтита мураккаб жарроҳлик амалиётини бошдан кечирганини, қалқонсимон безининг ярми йўқлигини эътироф этди.
UFC’нинг ўрта вазн тоифасидаги собиқ чемпиони, ҳозирда Бирлашган Араб Амирликлари шарафини ҳимоя қилаётган енгилмас чечен жангчиси Хамзат Чимаев ўзининг келажак режалари ва фаолиятидаги мавҳумлик ҳақида шов-шувли баёнот билан чиқди. Таниқли блогер Адам Зубараевга берган очиқ ва самимий интервьюсида 32 ёшли спортчи йил охиригача октагонга қайтишга уринаётгани, бироқ промоушен раҳбарияти унга қўнғироқ қилмаётгани ва рақиб таклиф этмаётганини маълум қилди. Агар декабрда жанг ташкиллаштирилмаса, Чимаев жароҳатларини даволатиш учун узоқ муддатли танаффус олишга мажбур бўлади.
Соғлиғидаги жиддий муаммоларни биринчи бор бу қадар батафсил ошкор этган жангчи фаолияти давомида етти марта наркоз қабул қилгани ва олтита мураккаб жарроҳлик амалиётини бошдан кечирганини эътироф этди. Бир ҳафтагина олдин Москвада Тайрон Вудлини 90 сонияда ер тишлатган юлдуз файтер ўз вазнида чемпионлик камарини қайтариб олишга чанқоқлигини яширмади. Хўш, Дана Уайт ва UFC нега Чимаевга жанг бермаяпти, Шон Стрикленд ва Нассурдин Имавов ўртасидаги эҳтимолий жанг Хамзатнинг режаларига қандай таъсир қилди ҳамда спортчи октагонни чиндан ҳам тарк этиши мумкинми?
«Вазият ғалати — ҳеч ким қўнғироқ қилмаяпти»: Чимаевнинг UFC раҳбариятига эътирози
Хамзат Чимаев ўрта вазн камари атрофидаги мавҳумликларга алоҳида тўхталди:
Абу-Даби турнирида жанг қилиш истаги: «Мен уларга Абу-Дабида жанг қилмоқчи эканимни айтдим. Камар учун сўрамадим, чунки Стрикленд у ерга келмаслигини билардим. Мен шунчаки унинг тикланишини 1-2 йиллаб кутиб ўтиришни истамадим», — деди спортчи;
Имавов варианти ва сукунат: «Буни айтишим билан улар дарҳол Имавовга камар учун жанг беришди, деб эшитдим. Бу расмийми-йўқми билмайман, лекин агар шундай бўлса, шунчаки менга ким биландир жанг қилишга имкон беринглар, пул ишлаб, камарни тезроқ қайтариб олай», — дея ташкилот сиёсатидан норозилигини билдирди;
Декабрь — сўнгги муддат: Чимаев октябрь ойида жанг олишга уринганини, энди эса бор эътиборини декабрга қаратганини, агар ўшанда ҳам рақиб топилмаса, спортдан вақтинча кетишини таъкидлади.
«Етти марта наркоз, 6 та операция ва ярми йўқ қалқонсимон без»: Фожиавий соғлиқ ҳолати
Октагонда енгилмас бўлиб кўринган курашчи парда ортидаги даҳшатли ҳақиқатларни очди:
Танаффус сабаби: Агар жанг берилмаса, у барча операцияларни амалга ошириб, даволанишга киришади: «Жароҳатларим кўп, уларни даволаш керак. Акс ҳолда ҳар бир жангимга турли муаммолар билан чиқяпман»;
Жарроҳликлар тарихи: «Ўз жароҳатларим ҳақида гапиришни ёқтирмайман, лекин одамлар тез-тез касал бўлишимни билишади. Қалқонсимон безимнинг ярми йўқ, 7 марта наркоз олганман, 6 та операцияни бошдан кечирдим. Аллоҳ таоло тақдиримга шуни ёзган экан», — дея мухлисларни ларзага келтирди;
Доимий тикланиш босими: Соғлиғидаги ушбу сурункали омиллар Хамзатнинг фаолиятида мунтазам барқарор бўлишига тўсқинлик қилиб келмоқда.
Тайрон Вудли устидан 90 сониялик ғалаба: Кураш гиламидаги маҳорат
Чимаев ММАдаги паузага қарамай, ўз спорт формасини кураш орқали сақлаб турибди:
Москвадаги шов-шувли тўқнашув: Атиги бир ҳафта олдин Хамзат Москва шаҳрида ўтказилган нуфузли RAF профессионал кураш лигаси мусобақасида гиламга чиқди;
Бир ярим дақиқалик нокаутдек ғалаба: Кечанинг марказий беллашувида у UFC’нинг ярим ўрта вазндаги собиқ чемпиони, америкалик Тайрон Вудлини бор-йўғи бир ярим дақиқа ичида мағлубиятга учратиб, яна муддатидан аввал ғалаба қозонди;
Келажак учун чанқоқлик: Бу ғалаба Чимаевнинг жисмонан ва кураш жиҳатидан ҳали ҳам юқори формада эканини кўрсатди, бироқ эндиликда барчаси UFC matchmaker'ларининг қарорига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Хамзат Чимаевнинг ушбу кескин чиқиши UFC раҳбариятини зудлик билан ҳаракат қилишга ёки мухлисларнинг севимли юлдузини узоқ вақтга йўқотиш хавфи билан юзлашишга мажбур қилмоқда.
Сизнингча, UFC нима сабабдан Хамзат Чимаевга октагонда жанг беришни кечиктирмоқда — Дана Уайт уни эҳтиёт қиляптими ёки ташкилот бошқа чемпионлик даъвогарларини олдинга сурмоқчими? 6 та оғир операция ва саломатлигидаги жиддий муаммолардан сўнг Чимаев яна UFC камарини қайтариб ола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу шов-шувли интервью таҳлилини барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…