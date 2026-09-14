Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирди

·9·Спорт
Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг ўзига жанг таклиф этмаётганидан норозилигини билдирди ва агар декабрда жанг ташкиллаштирилмаса, у жароҳатларини даволаш учун танаффус олишини маълум қилди.
  • Sportчи фаолияти давомида етти марта наркоз олгани ва олтита мураккаб жарроҳлик амалиётини бошдан кечирганини, қалқонсимон безининг ярми йўқлигини эътироф этди.

UFC’нинг ўрта вазн тоифасидаги собиқ чемпиони, ҳозирда Бирлашган Араб Амирликлари шарафини ҳимоя қилаётган енгилмас чечен жангчиси Хамзат Чимаев ўзининг келажак режалари ва фаолиятидаги мавҳумлик ҳақида шов-шувли баёнот билан чиқди. Таниқли блогер Адам Зубараевга берган очиқ ва самимий интервьюсида 32 ёшли спортчи йил охиригача октагонга қайтишга уринаётгани, бироқ промоушен раҳбарияти унга қўнғироқ қилмаётгани ва рақиб таклиф этмаётганини маълум қилди. Агар декабрда жанг ташкиллаштирилмаса, Чимаев жароҳатларини даволатиш учун узоқ муддатли танаффус олишга мажбур бўлади.

Соғлиғидаги жиддий муаммоларни биринчи бор бу қадар батафсил ошкор этган жангчи фаолияти давомида етти марта наркоз қабул қилгани ва олтита мураккаб жарроҳлик амалиётини бошдан кечирганини эътироф этди. Бир ҳафтагина олдин Москвада Тайрон Вудлини 90 сонияда ер тишлатган юлдуз файтер ўз вазнида чемпионлик камарини қайтариб олишга чанқоқлигини яширмади. Хўш, Дана Уайт ва UFC нега Чимаевга жанг бермаяпти, Шон Стрикленд ва Нассурдин Имавов ўртасидаги эҳтимолий жанг Хамзатнинг режаларига қандай таъсир қилди ҳамда спортчи октагонни чиндан ҳам тарк этиши мумкинми?

«Вазият ғалати — ҳеч ким қўнғироқ қилмаяпти»: Чимаевнинг UFC раҳбариятига эътирози

Хамзат Чимаев ўрта вазн камари атрофидаги мавҳумликларга алоҳида тўхталди:

  • Абу-Даби турнирида жанг қилиш истаги: «Мен уларга Абу-Дабида жанг қилмоқчи эканимни айтдим. Камар учун сўрамадим, чунки Стрикленд у ерга келмаслигини билардим. Мен шунчаки унинг тикланишини 1-2 йиллаб кутиб ўтиришни истамадим», — деди спортчи;

  • Имавов варианти ва сукунат: «Буни айтишим билан улар дарҳол Имавовга камар учун жанг беришди, деб эшитдим. Бу расмийми-йўқми билмайман, лекин агар шундай бўлса, шунчаки менга ким биландир жанг қилишга имкон беринглар, пул ишлаб, камарни тезроқ қайтариб олай», — дея ташкилот сиёсатидан норозилигини билдирди;

  • Декабрь — сўнгги муддат: Чимаев октябрь ойида жанг олишга уринганини, энди эса бор эътиборини декабрга қаратганини, агар ўшанда ҳам рақиб топилмаса, спортдан вақтинча кетишини таъкидлади.

«Етти марта наркоз, 6 та операция ва ярми йўқ қалқонсимон без»: Фожиавий соғлиқ ҳолати

Октагонда енгилмас бўлиб кўринган курашчи парда ортидаги даҳшатли ҳақиқатларни очди:

  • Танаффус сабаби: Агар жанг берилмаса, у барча операцияларни амалга ошириб, даволанишга киришади: «Жароҳатларим кўп, уларни даволаш керак. Акс ҳолда ҳар бир жангимга турли муаммолар билан чиқяпман»;

  • Жарроҳликлар тарихи: «Ўз жароҳатларим ҳақида гапиришни ёқтирмайман, лекин одамлар тез-тез касал бўлишимни билишади. Қалқонсимон безимнинг ярми йўқ, 7 марта наркоз олганман, 6 та операцияни бошдан кечирдим. Аллоҳ таоло тақдиримга шуни ёзган экан», — дея мухлисларни ларзага келтирди;

  • Доимий тикланиш босими: Соғлиғидаги ушбу сурункали омиллар Хамзатнинг фаолиятида мунтазам барқарор бўлишига тўсқинлик қилиб келмоқда.

Тайрон Вудли устидан 90 сониялик ғалаба: Кураш гиламидаги маҳорат

Чимаев ММАдаги паузага қарамай, ўз спорт формасини кураш орқали сақлаб турибди:

  • Москвадаги шов-шувли тўқнашув: Атиги бир ҳафта олдин Хамзат Москва шаҳрида ўтказилган нуфузли RAF профессионал кураш лигаси мусобақасида гиламга чиқди;

  • Бир ярим дақиқалик нокаутдек ғалаба: Кечанинг марказий беллашувида у UFC’нинг ярим ўрта вазндаги собиқ чемпиони, америкалик Тайрон Вудлини бор-йўғи бир ярим дақиқа ичида мағлубиятга учратиб, яна муддатидан аввал ғалаба қозонди;

  • Келажак учун чанқоқлик: Бу ғалаба Чимаевнинг жисмонан ва кураш жиҳатидан ҳали ҳам юқори формада эканини кўрсатди, бироқ эндиликда барчаси UFC matchmaker'ларининг қарорига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Хамзат Чимаевнинг ушбу кескин чиқиши UFC раҳбариятини зудлик билан ҳаракат қилишга ёки мухлисларнинг севимли юлдузини узоқ вақтга йўқотиш хавфи билан юзлашишга мажбур қилмоқда.

Сизнингча, UFC нима сабабдан Хамзат Чимаевга октагонда жанг беришни кечиктирмоқда — Дана Уайт уни эҳтиёт қиляптими ёки ташкилот бошқа чемпионлик даъвогарларини олдинга сурмоқчими? 6 та оғир операция ва саломатлигидаги жиддий муаммолардан сўнг Чимаев яна UFC камарини қайтариб ола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу шов-шувли интервью таҳлилини барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Хамзат ЧимаевUFCТайрон ВудлиАбу-Даби турнир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиБугун, 07:10Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Бугун, 07:071 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиБугун, 06:59Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...Бугун, 06:48Шомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгШомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгБугун, 06:35Шомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олдиШомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олдиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?