Торресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучди
Франция 1-лигасининг 4-турида мамлакатнинг амалдаги чемпиони «Пари Сен-Жермен» сафарда кутилмаган ва ниҳоятда оғир кечган тўқнашувда қимматли 3 очкони қўлга киритди. «Брест» клуби меҳмони бўлган парижликлар баҳснинг 5-дақиқасидаёқ ҳужумчи Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Янги мавсум стартида очколарни кетма-кет бой бериб, мухлисларини хавотирга солган Париж гранди ниҳоят чемпионатдаги биринчи ғалабасини расмийлаштириб, турнир жадвалида юқорига силжишни бошлади.
Ҳар иккала жамоа ҳисобида ҳам 5 тадан очко бўлиб турган бир паллада қўлга киритилган ушбу сафар ютуғи амалдаги чемпионнинг руҳий босимдан чиқиб олиши учун муҳим аҳамиятга эга бўлди. Хўш, Луис Энрике шогирдлари Брестда ҳимояни қандай ушлаб қолди, Торреснинг тезкор голидан сўнг мезбонлар қандай қаршилик кўрсатди ва ушбу ғалаба «ПСЖ»ни чемпионлик пойгасида ўз ўрнига қайтара оладими?
5-дақиқадаги тезкор гол ва Торреснинг ҳал қилувчи зарбаси
Учрашув меҳмонлар учун энг мукаммал сценарий асосида бошланди:
Торреснинг совуққон ҳаракати: Баҳснинг бор-йўғи 5-дақиқасида Ферран Торрес рақиб жарима майдонида юзага келган қулай имкониятни бехато амалга ошириб, «ПСЖ»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
«Брест»нинг кетма-кет босими: Ўтказиб юборилган тезкор голдан сўнг мезбонлар ҳимоядан олдинга чиқиб, Ажорк ва Думбия бошчилигида Сафонов қўриқлаётган дарвозага мунтазам хавф солиб турди;
Ҳимоядаги интизом: Маркиньос ва Пачодан иборат ҳимоя маркази, шунингдек, қанотларда Ҳакими ҳамда Мендешнинг ишончли ҳаракатлари ҳисобни ўйин сўнгига қадар ўзгаришсиз сақлаб қолиш имконини берди.
Юлдузли таркиб синови: Дембеле, Кварацхелия ва Торрес учлиги
Париж клуби мазкур сафар беллашувига барча асосий кучларини сафарбар этди:
«ПСЖ»нинг асосий таркиби: Сафонов, Ҳакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Торрес;
Креатив яримҳимоя ва қанотлар: Усмон Дембеле ва Хвича Кварацхелия қанотлардан фаол рейслар уюштирган бўлса, марказда Витинья, Невеш ва Заир-Эмери тўп назоратини мувозанатда ушлаб туришга эришди;
«Брест»нинг жанговар кураши: Селвик, Ле Гуэн, Мбуп, Версини, Ажорк, Думбия, Лала, Локо, Лорис, Магнетти ва Шотардан иборат мезбонлар таркиби 90 дақиқа давомида кучли прессинг уюштириб, гранд рақибга охирги сонияларгача жиддий қаршилик кўрсатди.
Жадвалдаги силжиш: Мавсумдаги илк ғалаба ва 7-поғона
Ушбу 1:0 ҳисобидаги қийин ғалаба «ПСЖ»нинг чемпионатдаги ўрнини сезиларли тарзда ўзгартирди:
Биринчи муваффақият: Дастлабки турларда кетма-кет очко йўқотган амалдаги чемпион ниҳоят жорий мавсумдаги илк ғалабасини тантана қилди;
7-ўринга кўтарилиш: Тўпланган очколар сонини 5 тага етказган парижликлар тўплар нисбатига кўра турнир жадвалида 7-поғонага кўтарилди;
«Брест» 9-ўринда қолди: Мезбонлар ҳам 5 очколик захирага эга бўлган ҳолда қўшимча кўрсаткичлар туфайли жадвалнинг 9-ўрнига жойлашди;
Чемпионлик руҳининг қайтиши: Минимал фарқ билан бўлса-да сафарда қўлга киритилган 3 очко «ПСЖ»га етакчилар сафига қайтиш учун керакли бўлган ишончни тақдим этди.
«ПСЖ»нинг Брест сафаридаги ушбу қийин ғалабаси янгиланган таркибнинг ҳали тактик жиҳатдан шаклланиш жараёнида эканини, аммо Торреснинг маҳорати ҳал қилувчи паллада жамоани қутқариб қолишга етарли бўлганини кўрсатди.
Сизнингча, Ферран Торрес ушбу мавсумда «ПСЖ» ҳужум чизиғининг асосий тўпурарига айлана оладими? Парижликларнинг 4 та турдан кейинги 5 очколик кўрсаткичи Луис Энрикенинг тактикаси янги мавсумда қийинчиликка учраётганидан далолат берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Франция 1-лигасидаги ушбу муҳим ўйин таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…