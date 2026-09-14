Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Ислам Махачев ўзининг сўнгги рақиби Ен Мачадо Геррининг истиқболини юқори баҳолади.
- Махачевнинг фикрича, у спортни тарк этганидан кейин 28 ёшли ирландиялик жангчи 77 кг вазн тоифасида чемпион бўлади.
- Бу башорат Шоукат Раҳмонов каби бошқа даъвогарлар мавжуд бўлган ярим ўрта вазнда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
- Махачев, 17 та ғалабали серияси ва 29 та зафари билан ҳозирда ўз фаолиятининг чўққисида турибди.
Дунёнинг энг нуфузли аралаш яккакурашлар промоушени — UFC’нинг ярим ўрта вазн тоифасидаги (77 кг гача) амалдаги чемпиони, P4P рейтинги етакчиларидан бири Ислам Махачев бўлажак чемпионлик тахти ҳақида шов-шувли баёнот берди. Россиялик 34 ёшли жангчи YouTube’даги оммабоп «Ушатайка» каналига берган очиқ интервьюсида ўзининг ҳозирча сўнгги рақиби ҳисобланган ирландиялик номдор файтер Йен Мачадо Гэррининг ММАдаги истиқболига юқори баҳо берди. Октагонда 17 та ғалабали серияни қайд этиб, 77 кг тоифасини ҳам забт этган Махачев ўзи спортни тарк этганидан кейин айнан Гэрри ушбу дивизионнинг мутлақ ҳукмдорига айланишини башорат қилди.
Ушбу кутилмаган фикрлар Шавкат Раҳмонов, Карлос Пратес ҳамда Майкл Моралес сингари даъвогарлар тиқилинч бўлиб турган ярим ўрта вазнда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Хўш, Махачев нега айнан 28 ёшли ирландияликни ўзининг асосий вориси деб ҳисоблайди, Йен Гэрри октагондаги қайси жиҳатлари билан чемпион эътиборини қозонди ва 29 ғалабага эга Исламнинг кетиши вазн тоифасидаги кучлар мувозанатини қандай ўзгартиради?
«У жуда ёш ва ҳали кўп нарсага улгуради»: Махачевнинг Гэррига берган баҳоси
Ислам Махачев «Ушатайка» каналига берган интервьюсида ўзи тўқнаш келган рақибига алоҳида тўхталди:
Энг жиддий хавф сифатида тан олиш: «Мен Йен Гэррини энг хавфли ва жиддий рақиблардан бири деб ҳисоблайман», — дея таъкидлади чемпион;
Келажакдаги чемпионлик башорати: Исламнинг фикрича, дивизион тахти бўшаган заҳоти унга Гэрри эгалик қилади: «Менимча, у мен кетганимдан кейин чемпион бўлади»;
Ёшлик ва улкан салоҳият: «У ҳали жуда ёш, ҳозир атиги 28 ёшда. Фаолиятида ҳали жуда кўп муваффақиятларга улгуради ва катта ўсиш кўрсата олади», — дея ирландиялик спортчининг имкониятларини юқори баҳолади.
17 талик ғалаба серияси ва 29 та зафар: Махачевнинг енгилмас даври
Россиялик чемпион айни дамда ўз спорт формасининг ва фаолиятининг мутлақ чўққисида турибди:
Даҳшатли серия: Ислам Махачев UFC октагонида қаторасига 17 та ғалабадан иборат бетакрор серия қайд этиб келмоқда;
29 ғалаба ва 1 мағлубият: Профессионал ММАда жами 29 та ғалабага эришган ва фақат бир мартагина имкониятни бой берган 34 ёшли чемпион ўз вазнида барча номдор даъвогарларни енгиб улгурди;
Тажриба ва совуққонлик: Махачев нафақат кураш ва партерда, балки сўнгги жангларида тик туриб зарба бериш техникасида ҳам рақибларига мутлақо имкон қолдирмаяпти.
77 кг вазндаги қизиқарли пойга: Раҳмонов, Пратес ва бошқалар
Ярим ўрта вазн дивизионида рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескинлашган:
Шавкат Раҳмонов билан қиёс: Аввалроқ Махачев марказий осиёлик мағлубиятсиз юлдуз Шавкат Раҳмоновни ҳам таҳлил қилиб, уни Карлос Пратес ва Майкл Моралес билан таққослаган ва унинг маҳоратига холис баҳо берган эди;
Гэррининг кучайиши: Ирландиялик жангчи Конор Макгрегор давридан кейин мамлакатига яна чемпионлик камарини қайтариш учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда;
Келажак авлод жанги: Махачевнинг UFC’дан кетиши яқин йилларда Гэрри, Раҳмонов ва бошқа ёш истеъдодлар ўртасида янги тарихий қарама-қаршиликлар даврини очиб бериши тайин.
Ислам Махачевнинг ушбу юксак эътирофи Йен Мачадо Гэррининг промоушендаги мақомини янада мустаҳкамлаб, ярим ўрта вазндаги келажак чемпионлик курашининг асосий йўналишини белгилаб берди.
Сизнингча, Ислам Махачев октагонни тарк этганидан кейин 77 кг вазн тоифасида чиндан ҳам Йен Гэрри чемпион бўладими ёки Шавкат Раҳмонов уни мағлуб этиб чемпионлик камарини олиб қўядими? Махачевнинг ўзи бу вазнда яна қанча вақт чемпионликни ҳимоя қила олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу шов-шувли интервью таҳлилини барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…