1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида бўлиб ўтаётган 1 миллион долларлик Теч Маҳиндра Глобал Чесс Леагуе мусобақасида Жавоҳир Синдаров ўзининг Ферс Американ Гамбиц жамоаси билан бронза медали учун Чеқ Мумба Мастерс жамоасига қарши иккита ҳал қилувчи ўйинда дона суради.
- Сўнгги турда Синдаров ўзининг Икон тахтасида энг кучли рақибини мағлуб этган бўлса-да, жамоадошларининг кутилмаган мағлубиятлари туфайли жамоаси 6:11 ҳисобида ютқазди.
Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида мукофот жамғармаси нақ 1 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи шахмат бўйича дунёдаги энг нуфузли жамоавий мусобақа — Tech Mahindra Global Chess League (GCL) ўзининг ҳал қилувчи ва энг қайноқ палласига етиб келди. Дунёнинг энг сара ва юлдуз гроссмейстерларини бирлаштирган олтита жамоа иштирокидаги ушбу турнирда бугун расман чемпионлик ва 3-ўрин соҳиблари аниқланади. Мусобақада миллий шахматимиз фахри Жавоҳир Синдаров муҳим ютуқларга эришмоқда: у Fyers American Gambits жамоасининг биринчи — энг масъулиятли Icon тахтасида сардорлик қилмоқда. Сўнгги турда Синдаров рақиб сафидаги энг номдор юлдузни тиз чўктирган бўлса-да, жамоадошларининг кутилмаган хатолари туфайли унинг клуби Максим Вашье-Лаграв етакчилигидаги Cheq Mumba Masters жамоасига имкониятни бой бериб қўйди.
Бугун эса Синдаров ва унинг юлдузли сафдошлари айнан шу рақибдан ширин реванш олиш ва 15 очколик бронза тўқнашувида ғалаба қозониш учун иккита ҳал қилувчи ўйинда дона суради. Айни пайтда эса мусобақада Карлсен ва Фирузджа тўқнашувлари фонида бош соврин учун даҳшатли финал бошланиш арафасида. Хўш, Жавоҳир Синдаровнинг жамоаси реванш олиб совриндорлар сафига кира оладими, Карлсен оқ доналарда бой берган мағлубиятидан сўнг чемпионлик кубогини олиб кета оладими ва 1 миллион долларлик жамғарма қандай тақсимланади?
Синдаровдан шахсий ғалаба, аммо 6:11 ҳисобидаги мағлубият: Сўнгги тур тафсилотлари
Fyers American Gambits жамоасининг кечган драматик тўқнашуви:
Биринчи доскадаги ғалаба: Синдаров биринчи — Icon тахтасида рақиб сафидаги энг кучли ва асосий гроссмейстерни яксон қилиб, ўзининг юқори маҳоратини намойиш этди;
Ниҳал Сариннинг кутилмаган мағлубияти: Клубнинг ҳиндистонлик юлдузи Сарин ўз ватандоши Пранешга кутилмаганда ютқазиб қўйди ва айнан шу очко йўқотиш жамоанинг умумий ҳисобда 6:11 ҳисобида енгилишига бош сабаб бўлди;
Жамоадошларнинг натижалари: Даниил Дубов озарбайжонлик Шахрияр Мамедьяров билан, қозоғистонлик Бибисара Ассаубаева эса Ҳарика Дроновалли билан дуранг қайд этди; Марк-Андриа Маурицци ҳамда испаниялик халқаро мастер Сара Ҳадем эса рақибларига имкониятни бой берди;
Юлдузлар жамланмаси: Fyers American Gambits таркиби Синдаров, Дубов, Ассаубаева, Сарин, Маурицци ва Ҳадем сингари турли мамлакатларнинг энг кучли шахматчиларидан иборат мустаҳкам бирлашмадир.
Магнус Карлсеннинг кутилмаган қоқилиши: Оқ доналардаги йўқотиш
Турнирнинг бошқа бир драматик баҳсида жаҳон шахматининг 1-рақамли юлдузи ҳам мағлубиятга учради:
Карлсен — Фирузджа қарама-қаршилиги: Alpine Apl Pipers сардори Магнус Карлсен оқ доналарда ҳаракат қилишига қарамай, Triveni Continental Kings клуби етакчиси Алиреза Фирузджага имкониятни бой бериб қўйди;
Жамоанинг мағлубияти: Карлсеннинг мағлубияти туфайли унинг клуби ҳам муҳим турда кутилмаган зарба қабул қилиб олди.
Бугунги катта финаллар: Чемпионлик тўқнашуви ва Синдаровнинг реванши
Сўнгги тур олдидан жадвалда қуйидагича муҳим тақсимот юзага келди:
Олтин ва чемпионлик учун жанг (18 очко): Турнир жадвалида 18 очкодан жамғариб, қўшҳокимлик қилаётган Ganges Grandmasters ҳамда Alpine Apl Pipers жамоалари бош соврин ва мутлақ чемпионлик учун кураш олиб боради;
Бронза медаллари ва реванш (15 очко): Ҳисобида 15 очкодан бўлган Жавоҳир Синдаровнинг Fyers American Gambits жамоаси ҳамда Cheq Mumba Masters 3-ўрин учун ўзаро тўқнаш келади;
Икки босқичли тизим: Ҳар икки жуфтликдаги баҳслар икки учрашувдан (матчдан) иборат бўлиб, унда асаблар ва ҳар бир доскадаги тактик кураш якуний натижани ҳал қилади;
Синдаровдан реванш кутилмоқда: Ўзбек гроссмейстери кечаги аламли мағлубият ўрнини тўлдириб, ўз клубига медаль тақдим этиш учун жамоасини олдинга бошлайди.
Бангалордаги ушбу миллион долларлик Tech Mahindra Global Chess League мусобақаси замонавий шахматнинг энг тезкор, томошабоп ва муросасиз формати сифатида дунё нигоҳини ўзига жалб этмоқда.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги Fyers American Gambits жамоаси кечаги мағлубият учун Cheq Mumba Masters’дан муносиб реванш олиб, турнирнинг бронза медалларига эга чиқа оладими? Магнус Карлсен финалда ўз жамоасини чемпионлик шоҳсупасига олиб чиқишга кучи етадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё шахматидаги ушбу миллион долларлик шиддатли мусобақа таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…