Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳс

·13·Техно
Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳс
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ёнсей университети астрофизиклари ўзларининг Иа туридаги ўта янги юлдузларни таҳлил қилишдаги методологик хатолар мавжудлигини таъкидлаган танқидий мақолаларга жавоб бериб, Коинотнинг кенгайиши секинлашаётган бўлиши мумкинлигини илгари сурдилар.
  • Уларнинг фикрича, бу кашфиёт қоронғу энергия ўзгармас эмас, балки вақт ўтиши билан ўзгариб борувчи эволюцияга эга эканлигини кўрсатади, бу эса Ламбда-КДМ стандарт космологик моделига путур етказади.

Жанубий Кореянинг Ёнсей университети астрофизиклари Монтлй Нотисес оф те Роял Астрономикал Сосиетй журналида эълон қилган янги тадқиқоти билан замонавий космологиянинг энг кескин илмий баҳсларидан бирини яна-да қиздирди. Олимларнинг таъкидлашича, уларнинг ўтган йили эълон қилинган шов-шувли гипотезасига қарши ёзилган танқидий мақолаларда жиддий методологик хатолар мавжуд бўлиб, бу Коинотнинг кенгайиши борасидаги тасаввурларга ўзгартириш киритиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўтган йилнинг охирида Жанубий Корея жамоаси масофаларни ўлчаш учун стандарт шамлари ҳисобланган Иа туридаги ўта янги юлдузларни таҳлил қилиб чиқди. Ўшанда олимлар юлдузлар ёшига доир тузатишлар киритилгандан кейин Коинотнинг кенгайиши тезлашувдан секинлашувга ўтган бўлиши мумкинлигини маълум қилганди. Агар бу тасдиқланса, Коинот тезлашишига сабаб бўлади деб ҳисобланадиган қоронғу энергия ўзгармас эмас, балки вақт ўтиши билан ўзгариб борувчи эволюцияга эга чиқади, бу эса Ламбда-КДМ стандарт космологик моделининг асосий қоидаларига путур етказади.

Танқидга жавоб ва методологик тортишувлар

Жорий йилнинг июн ойида Саутгемптон университетининг халқаро тадқиқотчилар гуруҳи ўз жавоб мақоласини эълон қилиб, ўта янги юлдузлар ёши ва уларнинг ёруғлиги ўртасидаги боғлиқлик жуда заиф эканини билдирганди. Уларнинг фикрича, кореялик олимлар таклиф қилган тузатиш Коинотнинг тезлашиб кенгайиш моделини инкор этиш учун жуда кичикдир. Бироқ Ёнсей университети гуруҳи ушбу танқидга қарши илмий жавоб қайтариб, оппонентларнинг ўзида ҳам хатолар борлигини кўрсатиб берди.

Асосий эътироз шундан иборатки, танқидчилар ўз ишида жуда кенг қизил силжиш диапазонидан (0,04 < з < 0,42) олинган ўта янги юлдузларни бирлаштириб ўрганган. Бундай оралиқда асосий галактикаларнинг ўртача ёши тахминан 3 миллиард йилга ўзгариб кетади. Тадқиқот раҳбари доктор Чул Чхунгнинг таъкидлашича, оппонентлар кўрсатиб ўтган ёш силжишининг қиялиги айнан шу методологик муаммо натижасидир, тегишли қизил силжиш оралиғи чекланганда эса ёшга боғлиқлик яна кучаяди.

Келгусидаги кузатувлар ва ҳал қилувчи синов

Иккинчи баҳсли масала асосий галактикалар ёшини ўта янги юлдузлар ота-онаси ёшига қайта ҳисоблаш билан боғлиқ. Гарчи танқидчилар бу эволюция унчалик сезиларли эмаслигини даъво қилишса-да, жавоб мақоласи муаллифлари кўрсатишича, айни шу эффект ёруғликнинг ёшга боғлиқлик графигини сезиларли даражада тикроқ қилади. Ҳар икки омил биргаликда ҳисобга олинганда, космологик ҳисоб-китоблар учун якуний тузатиш аввалгидек ўзгаришсиз қолади.

Қолаверса, ўта янги юлдузлар бўйича тузатилган натижалар ДEСИ (Дарк Энергй Спектроскопик Инструмент) воситаси ёрдамида олинган барион акустик тебранишларининг мустақил маълумотлари билан мос келмоқда. Бу эса олимларнинг фикрича, қоронғу энергиянинг эволюцион табиатига яна бир бор ишора қилади.

Муаллифлар ўз ишлари космик тезлашувнинг тўхтаганига мутлақ далил бўла олмаслигини очиқ тан оладилар. Бироқ ушбу тадқиқот Иа туридаги ўта янги юлдузларни талқин қилишдаги тизимли хатолар космологиядаги энг муҳим ўлчовларга қанчалик таъсир қилишини яна бир бор муҳокама марказига олиб чиқди. Яқин ойларда Вера Rubin номидаги обсерватория ишга тушиши ва унинг кенгроқ ҳамда бир хил ўта янги юлдузлар танлови бу масалага тўлиқ ойдинлик киритиши кутилмоқда.

КосмологияКоинотҚоронғуЭнергияАстрофизикаЭлм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиHonor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиБугун, 03:58Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Бугун, 03:05Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиVivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиКеча, 21:59NASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилдиNASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилдиКеча, 21:26Hayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиHayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиКеча, 19:24Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаКеча, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!