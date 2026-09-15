Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Конор Макгрегор Макс Холлоуей билан бўлган жангда рефери Марк Белтранни шошқалоқликда ва Холлоуейни жангни сунъий равишда тўхтатишга уринишда айблади.
- Жарроҳлик амалиётидан сўнг тикланаётган Макгрегор спорт тарихидаги энг буюк қайтишни амалга ошириш учун Лас-Вегасдаги Халқаро жанглар ҳафталигида Холлоуей билан трилогияни талаб қилмоқда.
- Макгрегорнинг тикланиш жараёни кутилганидан тез бормоқда ва у 9-12 ой ичида мусобақаларга қайтишни режалаштирмоқда.
Дунё яккакураш оламининг энг шов-шувли ва баҳсли юлдузи, икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони Конор Макгрегор атрофида яна катта тўфон кўтарилди. Америкалик "BMF" соҳиби Макс Холлоуэй билан кутилган реванш жангининг дастлабки сонияларидаёқ тиззасидан оғир жароҳат олиб, октагонни муддатидан олдин тарк этган ирландиялик суперюлдуз узоқ жимликдан сўнг шов-шувли баёнот билан чиқди. Октагондаги баҳсни назорат қилган рефери Марк Белтранни шошқалоқликда, Холлоуэйни эса жангни сунъий равишда тўхтатишга уринишда айблаган Макгрегор MAC Energy нашрига берган эксклюзив интервьюсида ичидаги бор аламларини тўкиб солди.
Ҳозирда жарроҳлик амалиётидан сўнг фаол тикланиш жараёнини ўтказаётган Конор таслим бўлиш ниятида эмаслигини, аксинча, спорт тарихидаги энг буюк камбэкни амалга ошириш учун Лас-Вегасдаги Халқаро жанглар ҳафталигида Макс Холлоуэй билан трилогияни талаб қилишини очиқлади. Хўш, ўша машъум сонияларда аслида нима юз берган эди, Конор Макгрегор нега рақибининг ҳаракатларидан ғазабда ва 38 ёшли жангчи октагонга чиндан ҳам рекорд даражада тез қайта оладими?
«Сен ҳакамга ёлвординг!»: Макгрегорнинг Холлоуэй ва ҳакамга кескин ҳужуми
Ирландиялик юлдуз жанг тўхтатилган драматик лаҳзаларни қуйидагича очиқлади:
«Тўхтатишни мен талаб қилганим йўқ»: Конор баҳсни тўхтатиш ташаббуси ундан чиқмаганини қатъий билдирди: «Сизга шуни айтаманки, жангни тўхтатишни мен сўрамаганман. Уни тўхтатишни мен талаб қилганим йўқ!»;
Холлоуэйнинг ҳакамга мурожаати: Макгрегор рақиби жароҳатдан фойдаланиб қолганини иддао қилди: «Мен сен билан муштлашяпман, сен эса ҳакамга қараб: “Ҳакам! Жангни тўхтат! Жангни ким тўхтатади ўзи? Тўхтатма! Жангни тугат!” дея ёлвординг. Сен жангни тўхтатишни сўраяпсан. Ахир баҳс эндигина бошланган эди-ку!»;
Қасос чанқоғи: «Лекин ҳаммаси жойида. Биз ўз ишимизни бажарамиз, ўз йўлимизда давом этамиз ва қасос оламиз. Мен қасос олишни истайман ва айнан мана шу туйғу мени олдинга ҳаракатлантиради», — дея жазавага тушди ирландиялик жангчи.
«Спорт тарихидаги энг буюк қайтиш»: Лас-Вегасдаги катта реванш режаси
Икки вазн собиқ чемпиони ўз келажагини фақат октагон билан боғламоқда:
Мақсад — Холлоуэй билан трилогия: Жарроҳликдан сўнг куч тўплаётган Макгрегор келаси ёзда Лас-Вегасда бўлиб ўтадиган анъанавий «Халқаро жанглар ҳафталиги» (International Fight Week) доирасида Макс Холлоуэй билан ҳисоб-китобни охирига етказиб қўйиш ниятини расман тасдиқлади;
Руҳий мотивация: «Менда бу йўл бор ва олдимда аниқ вазифа турибди. Мен спорт тарихидаги энг буюк қайтишни амалга оширмоқчиман», — деди у;
Мухлислар кутган қарама-қаршилик: 2013 йилда Конорнинг очколар бўйича ғалабаси билан тугаган илк баҳс ва жароҳат сабаб чала қолган иккинчи тўқнашув UFC тарихидаги энг қиммат ва шов-шувли трилогиялардан бирини кафолатлайди.
Қўлтиқтаёқсиз кунлар ва рекорд муддат: Шифокорлар ҳайратда
Конорнинг реабилитация жараёни кутилганидан анча илгарилаб кетган:
Муддатдан илгари тикланиш: «Мен аллақачон жадвалдан ўзиб кетяпман. Оёқдаги шиш бутунлай пасайди. Икки-уч ҳафтадан бери қўлтиқтаёқни четга суриб қўйганман», — деди Макгрегор ўз ҳолати ҳақида;
10 йил аввалги тажриба: Жангчи бундай оғир тизза жароҳати (крестообразная связка) билан илк бор тўқнаш келмаётганини эслатди: «Бундай жароҳатни тахминан ўн йил олдин (2013 йилда худди шу Холлоуэй билан баҳсда) ҳам олганман. Бугунги замонавий тиббиёт ва тикланиш методикалари туфайли жараён анча тез кечмоқда»;
9–12 ойлик муддат: «Ўтган сафар мен тўққиз ойда тузалиб, мусобақаларга муваффақиятли қайтган эдим. Шундай экан, тўққиз-ўн икки ой — мутлақо етарли муддат», — дея хулоса қилди «The Notorious».
Макгрегорнинг тизза жароҳатидан кейинги чақмоқдек шиддати ва Холлоуэйга қарата отилган кескин айбловлари UFC оламида 2027 йилнинг энг даҳшатли реванш жанги ҳозирдан пишиб етилаётганидан дарак бермоқда.
Сизнингча, ҳакам Марк Белтран Конор Макгрегор жароҳат олган вазиятда баҳсни тўхтатишга чиндан ҳам шошилдими ёки жангчининг соғлиғини сақлаб қолиш учун тўғри қарор қабул қилдими? Оғир жарроҳликдан қайтаётган 38 ёшли Конор келаси ёзда Макс Холлоуэйни реваншда таслим этиб, «тарихдаги энг буюк қайтиш»ни амалга ошира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА оламининг ушбу шов-шувли хабарини барча UFC ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…