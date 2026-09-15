Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Пахтакор»
- Осиёнинг амалдаги чемпиони «Ал Аҳли» билан Жиддада ўтказилган Элит Осиё Чемпионлар Лигаси ўйинида 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.
- 86-дақиқада Фламарионнинг голи «Пахтакор»ни олдинга олиб чиққан бўлса-да, мезбонлар 90+3-дақиқада Фирас Ал Бурайканинг голи эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди.
- Ушбу дуранг «Пахтакор»нинг кейинги босқич учун курашида муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлиб, ўзбек клубларининг Осиёдаги нуфузини оширди.
Осиё клублар футболининг бош турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-тури бутун қитъа аҳлини ларзага солган оламшумул сенсация ва драматик воқеаларга бой тарзда якунланди. Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида мусобақанинг амалдаги ғолиби саналган юлдузли «Ал Аҳли» клуби саройида мардонавор жанг олиб бориб, 1:1 ҳисобидаги тарихий дурангга эришди.
60 мингдан зиёд маҳаллий мухлиснинг тинимсиз босими остида кечган ўйинда тошкентликлар таслим бўлишни хаёлига ҳам келтирмади: 86-дақиқада захирадан майдонга тушган бразилиялик легионер Фламарион Эдуард Менди дарвозасини ишғол қилиб, Саудия грандини ҳақиқий шок ҳолатига солиб қўйди.
Мезбонлар фақатгина ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада захирадан тушган миллий терма ҳужумчиси Фирас Ал Бурайканнинг аниқ зарбаси эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди. Хўш, дарвозабон Ўткир Назаров бошчилигидаги мудофаа чизиғи Англия Премьер-лигаси юлдузи Айвен Тоуни ва Галенони қандай қилиб тўлиқ зарарсизлантирди, тошкентликларнинг тактик режаси қандай иш берди ва бу натижа ўзбек клубларининг қитъадаги нуфузини қай даражада оширди?
86-дақиқадаги зарба ва 90+3-дақиқадаги драма: Жидда триллери
Ўйин тақдири сўнгги драматик дақиқаларда ҳал бўлди:
Фламариондан сенсацион гол: 69-дақиқада Достонбек Ҳамдамов ўрнига баҳсга қўшилган ҳужумчи Фламарион 86-дақиқада «Ал Аҳли» ҳимоясининг бўшлиғидан совуққонлик билан фойдаланиб, Эдуард Менди қўриқлаётган тўрни аниқ нишонга олди — 0:1;
90+3-дақиқадаги жавоб: Саудияликларнинг тинимсиз босими натижасида ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада Фирас Ал Бурайкан гол уриб, мувозанатни тиклади ва мезбонларни муқаррар шармандали мағлубиятдан асраб қолди — 1:1;
Осиё чемпионига қарши мардонаворлик: Қитъанинг амалдаги бош кубоги соҳиби ўз майдонида ўзбек клуби олдида очко йўқотишга мажбур бўлди.
Тоуни ва Галенони тўхтатган девор: Майдондаги асосий таркиблар
Икки жамоа мураббийлари қўллаган асосий кучлар ва ўзгаришлар:
«Пахтакор»нинг саботли жангчилари: Ўткир Назаров, Дилшод Саитов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Таҳсин (46-дақиқада Мортеза Пуралиганжи), Шерзод Насруллаев (78-дақиқада Ҳожиакбар Алижонов), Александр Мозговой, Абдурауф Бўриев, Достонбек Ҳамдамов (69-дақиқада Фламарион), Ибрагимов, Башар Ресан ҳамда Ҳусайн (69-дақиқада Жозеф Чинеду);
«Ал Аҳли»нинг юлдузли армияси: Дарвозада Эдуард Менди, майдонда Ҳамид, Мерих Демирал (68-дақиқада Сулаймон), Яслам, Бааттиа, Диаби (62-дақиқада Атанагана), Гонсалвеш, Наиф (46-дақиқада Эдуард Сперцян), Шамат, бразилиялик Галено (53-дақиқада Ал Мутаири) ва Англия термаси форварди Айвен Тоуни (68-дақиқада Фирас Ал Бурайкан);
Мудофаа мустаҳкамлиги: Ўткир Назаров ва ҳимоя маркази рақибнинг юз миллион евролик ҳужумчиларига очиқ ҳудуд қолдирмай, Саудия клубининг асосий юлдузларини муддатидан олдин майдонни тарк этишга мажбур қилди.
Ўзбек футболи шаъни ва гуруҳдаги олтин очко
Жиддадаги ушбу баҳс «Пахтакор»нинг қитъа миқёсидаги мақомини кўрсатди:
Сафардаги қимматли натижа: Осиёнинг энг бой ва энг кучли клуби уйида қўлга киритилган бир очко «шерлар»нинг кейинги босқич учун курашида улкан стратегик аҳамиятга эга;
Тактик етуклик: Бош мураббийнинг иккинчи бўлимда амалга оширган алмаштиришлари — хусусан Пуралиганжи, Алижонов, Чинеду ва Фламарионнинг ўйинга туширилиши ҳимояни цементлаб, ҳужумда кескинлик яратди;
Кейинги турлар учун руҳий куч: Қитъа гранди билан тенгма-тенг курашиб, ғалабага жуда яқин келган Тошкент клуби ушбу ўйиндан сўнг кейинги рақиблар билан баҳсларга юксак ишонч билан ёндашади.
«Пахтакор»нинг Жиддадаги мардонавор кўрсатган иродаси ўзбек клублари Осиёнинг исталган грандига қарши қўрқмасдан сабот билан тўп сура олишини исботлади.
Сизнингча, Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси Жиддада Осиёнинг амалдаги чемпиони саройидан ғалаба билан қайтишга муносибмиди? 90+3-дақиқада қўлдан чиқарилган ушбу ғалабага нима сабаб бўлди ва «шерлар»нинг мазкур Элит ОЧЛ мавсумидаги истиқболини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ғурури акс этган ушбу ҳаяжонли учрашув таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…