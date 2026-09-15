Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олди

·4·Спорт
Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Пахтакор»
  • Осиёнинг амалдаги чемпиони «Ал Аҳли» билан Жиддада ўтказилган Элит Осиё Чемпионлар Лигаси ўйинида 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.
  • 86-дақиқада Фламарионнинг голи «Пахтакор»ни олдинга олиб чиққан бўлса-да, мезбонлар 90+3-дақиқада Фирас Ал Бурайканинг голи эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди.
  • Ушбу дуранг «Пахтакор»нинг кейинги босқич учун курашида муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлиб, ўзбек клубларининг Осиёдаги нуфузини оширди.

Осиё клублар футболининг бош турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-тури бутун қитъа аҳлини ларзага солган оламшумул сенсация ва драматик воқеаларга бой тарзда якунланди. Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида мусобақанинг амалдаги ғолиби саналган юлдузли «Ал Аҳли» клуби саройида мардонавор жанг олиб бориб, 1:1 ҳисобидаги тарихий дурангга эришди.

60 мингдан зиёд маҳаллий мухлиснинг тинимсиз босими остида кечган ўйинда тошкентликлар таслим бўлишни хаёлига ҳам келтирмади: 86-дақиқада захирадан майдонга тушган бразилиялик легионер Фламарион Эдуард Менди дарвозасини ишғол қилиб, Саудия грандини ҳақиқий шок ҳолатига солиб қўйди.

Мезбонлар фақатгина ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада захирадан тушган миллий терма ҳужумчиси Фирас Ал Бурайканнинг аниқ зарбаси эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди. Хўш, дарвозабон Ўткир Назаров бошчилигидаги мудофаа чизиғи Англия Премьер-лигаси юлдузи Айвен Тоуни ва Галенони қандай қилиб тўлиқ зарарсизлантирди, тошкентликларнинг тактик режаси қандай иш берди ва бу натижа ўзбек клубларининг қитъадаги нуфузини қай даражада оширди?

86-дақиқадаги зарба ва 90+3-дақиқадаги драма: Жидда триллери

Ўйин тақдири сўнгги драматик дақиқаларда ҳал бўлди:

  • Фламариондан сенсацион гол: 69-дақиқада Достонбек Ҳамдамов ўрнига баҳсга қўшилган ҳужумчи Фламарион 86-дақиқада «Ал Аҳли» ҳимоясининг бўшлиғидан совуққонлик билан фойдаланиб, Эдуард Менди қўриқлаётган тўрни аниқ нишонга олди — 0:1;

  • 90+3-дақиқадаги жавоб: Саудияликларнинг тинимсиз босими натижасида ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада Фирас Ал Бурайкан гол уриб, мувозанатни тиклади ва мезбонларни муқаррар шармандали мағлубиятдан асраб қолди — 1:1;

  • Осиё чемпионига қарши мардонаворлик: Қитъанинг амалдаги бош кубоги соҳиби ўз майдонида ўзбек клуби олдида очко йўқотишга мажбур бўлди.

Тоуни ва Галенони тўхтатган девор: Майдондаги асосий таркиблар

Икки жамоа мураббийлари қўллаган асосий кучлар ва ўзгаришлар:

  • «Пахтакор»нинг саботли жангчилари: Ўткир Назаров, Дилшод Саитов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Таҳсин (46-дақиқада Мортеза Пуралиганжи), Шерзод Насруллаев (78-дақиқада Ҳожиакбар Алижонов), Александр Мозговой, Абдурауф Бўриев, Достонбек Ҳамдамов (69-дақиқада Фламарион), Ибрагимов, Башар Ресан ҳамда Ҳусайн (69-дақиқада Жозеф Чинеду);

  • «Ал Аҳли»нинг юлдузли армияси: Дарвозада Эдуард Менди, майдонда Ҳамид, Мерих Демирал (68-дақиқада Сулаймон), Яслам, Бааттиа, Диаби (62-дақиқада Атанагана), Гонсалвеш, Наиф (46-дақиқада Эдуард Сперцян), Шамат, бразилиялик Галено (53-дақиқада Ал Мутаири) ва Англия термаси форварди Айвен Тоуни (68-дақиқада Фирас Ал Бурайкан);

  • Мудофаа мустаҳкамлиги: Ўткир Назаров ва ҳимоя маркази рақибнинг юз миллион евролик ҳужумчиларига очиқ ҳудуд қолдирмай, Саудия клубининг асосий юлдузларини муддатидан олдин майдонни тарк этишга мажбур қилди.

Ўзбек футболи шаъни ва гуруҳдаги олтин очко

Жиддадаги ушбу баҳс «Пахтакор»нинг қитъа миқёсидаги мақомини кўрсатди:

  • Сафардаги қимматли натижа: Осиёнинг энг бой ва энг кучли клуби уйида қўлга киритилган бир очко «шерлар»нинг кейинги босқич учун курашида улкан стратегик аҳамиятга эга;

  • Тактик етуклик: Бош мураббийнинг иккинчи бўлимда амалга оширган алмаштиришлари — хусусан Пуралиганжи, Алижонов, Чинеду ва Фламарионнинг ўйинга туширилиши ҳимояни цементлаб, ҳужумда кескинлик яратди;

  • Кейинги турлар учун руҳий куч: Қитъа гранди билан тенгма-тенг курашиб, ғалабага жуда яқин келган Тошкент клуби ушбу ўйиндан сўнг кейинги рақиблар билан баҳсларга юксак ишонч билан ёндашади.

«Пахтакор»нинг Жиддадаги мардонавор кўрсатган иродаси ўзбек клублари Осиёнинг исталган грандига қарши қўрқмасдан сабот билан тўп сура олишини исботлади.

Сизнингча, Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси Жиддада Осиёнинг амалдаги чемпиони саройидан ғалаба билан қайтишга муносибмиди? 90+3-дақиқада қўлдан чиқарилган ушбу ғалабага нима сабаб бўлди ва «шерлар»нинг мазкур Элит ОЧЛ мавсумидаги истиқболини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ғурури акс этган ушбу ҳаяжонли учрашув таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

ПахтакорАл АҳлиЭлит Осиё Чемпионлар ЛигиЖидда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилдиБугун, 00:09Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКеча, 23:58Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориЎзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориКеча, 22:46Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЖиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 22:26«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирдиКеча, 20:47Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиКеча, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?