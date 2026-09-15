Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов ОЧЛ 1-турида «Эйр Форс» устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида очиқ гапириб, жамоанинг мураккаб вазиятини таҳлил қилди.
- Мураббий бразилиялик легионер Ян Медейрос Сассенинг мослашуви, Жамшид Искандеровнинг тез фурсатда қайтиши ҳамда ҳужумкор футбол фалсафасини муҳокама қилди.
Осиёнинг энг нуфузли клублар турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-турида Ироқнинг «Эйр Форс» клуби устидан қозонилган муҳим 1:0 ҳисобидаги ғалаба ўзбек футболи мухлисларига катта қувонч бағишлади. Учрашув якунлангач, Фарғонанинг «Нефтчи» клуби бош мураббийи Ислом Исмоилов расмий матбуот анжуманида иштирок этиб, муросасиз кечган беллашув тафсилотлари ва жамоа ичидаги мураккаб вазият бўйича журналистлар саволларига батафсил ҳамда очиқ жавоб қайтарди. Мутахассис биринчи навбатда бутун Фарғона аҳли ва жамоани қўллаб-қувватлаган барча юртдошларимизни ушбу муҳим старт билан қутлади.
Матбуот анжуманида мураббий мухлисларнинг кескин норозилигига сабаб бўлган бразилиялик янги легионер Ян Медейрос Сассенинг ҳаракатлари, жамоадаги тинимсиз жароҳатлар тўлқини, етакчи ярим ҳимоячи Жамшид Искандеровнинг қачон майдонга қайтиши ҳамда ўзи қўллаётган ҳужумкор футбол фалсафасини чуқур таҳлил қилиб берди. Хўш, Ислом Исмоилов нега «Тўп назорати биз учун ҳеч нарсани бермайди» деб таъкидлади, мураббийлар штаби ўйин давомида қандай катта таваккалчиликка қўл урди ва фарғоналиклар олдида турган зич тақвим қандай ҳал этилади?
«Олдимизда бошқа йўл йўқ эди»: Катта таваккалчилик ва ғалаба баҳоси
Бош мураббий Осиё саҳнасидаги илк қадамнинг оғир кечгани сабабларини очиқлади:
«ОЧЛда оддий жамоалар бўлмайди»: «Ўйиндан олдин кўпчилик “Нефтчи” енгил ёки йирик ҳисобда ютади, деб айтиши мумкин эди. Аммо Осиё Чемпионлар Лигаси юқори даражадаги мусобақа бўлиб, унда ҳеч кимга кафолатланган ғалаба берилмайди», — деди Ислом Исмоилов;
Икки ҳисса босим ва таваккал: Вақт ўтиб боргани сари вазиятлардан фойдалана олмаслик футболчиларга икки баробар босим юклади ва хатолар кўпайди. Шу сабабли мураббийлар икки ҳужумчи тактикасига ўтиб, бир неча схемаларни синашди: «Ҳа, бу катта таваккалчилик эди, лекин олдимизда бошқа йўл йўқ эди»;
Энг муҳими — натижа: Устоз баҳс тақдири ғалаба билан тугаганини энг катта ютуқ деб баҳолади: «Худога шукр, ҳаммаси биз хоҳлагандек ғалаба билан тугади. Энг муҳими — ғалаба. Қолган нарсалар бизни қизиқтирмайди».
Мухлислар норозилигига учраган Сассе ва Искандеровнинг соғлиғи
Таркиб муаммолари ва янги легионерларнинг мослашув жараёни:
Сассега нега вақт керак: Бразилиялик Ян Медейрос Сассенинг ҳаракатларига тўхталар экан, мураббий футболчи жаҳон чемпионатидан кейин ҳеч қаерда расмий баҳсда ўйнамаганини, Фарғонага келганига бир ҳафта ҳам бўлмай, атиги 2 машғулот билан ОЧЛда асосий таркибга тушганини таъкидлади. Шунингдек, у Осиёда ҳеч қачон ўйнамаган (Бразилия ва Тунисда тўп сурган);
Мажбурий тактик қарор: Аслида Сассе бир тайм ўйнаши керак эди, бироқ Аброр Исмоиловнинг эски жароҳати қўзиб қолгач, бразилияликни иккинчи бўлимда ҳам ушлаб туришга тўғри келди;
Формани тиклашнинг ягона йўли: Янги футболчилар фақат ОЧЛ Элитда рўйхатдан ўтгани боис, уларни айнан шундай расмий ўйинлар орқали спорт формасига киритишдан ўзга чора йўқ;
Жамшид Искандеров яқин кунларда қайтади: Етакчи ярим ҳимоячининг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб берар экан, Исмоилов шифокорлар алоҳида дастур асосида ишлаётганини ва Искандеров яқин кунларда жамоа сафига қайтиши кутилаётганини эълон қилди.
«Тўп назорати ҳеч нарса бермайди»: Ҳужумкор футбол фалсафаси ва ФИФА кунлари
Жамоа тактикаси ва олдинда турган зич тақвим таҳлили:
Ҳимоядан ҳужумга ўтишдаги тезлик: Мураббий тўлиқ қониқмаган асосий жиҳат бу ҳимоядан ҳужумга ўтишда тезлик етишмагани бўлди;
«Олдинга ўйнамаган одам хато қилмайди»: Исмоилов мухлисларнинг хатолар бўйича эътирозларига жавоб қайтарди: «Кимдир 300-400 та пас бериб, дарвозага бир бор зарба бериши мумкин. Биз учун муҳими — рақиб жарима майдонига тез етиб бориш ва вазият яратиш. Олдинга ўйнаганингизда доим хато бўлади. Орқага ёки ёнга ўйнаган одамгина хато қилмайди»;
ФИФА кунлари — катта нажот: Суперлига, Ўзбекистон Кубоги ва ОЧЛ Элитнинг зич тақвими туфайли футболчилар тикланишга улгурмаяпти. Мураббий ФИФА кунлари танаффусини сабрсизлик билан кутаётганини, ўша вақтда жароҳат олганларни сафга қайтариш учун ўртоқлик учрашувлари ўтказилишини маълум қилди.
Фарғона клуби ушбу қийин ва асабий ғалаба орқали Осиё майдонларидаги курашчан характерини намойиш этди ва олдинда жамоани янада юқори темпдаги жанглар кутмоқда.
Сизнингча, Ислом Исмоиловнинг «Тўп назорати эмас, тўғридан-тўғри ҳужумкор футбол муҳим» деган фалсафаси «Нефтчи»га ОЧЛнинг кейинги баҳсларида кутилган натижани бера оладими? Бразилиялик Сассе ва жароҳатдан қайтаётган Жамшид Искандеровнинг жамоага қўшилиши ўйинни қай даражада кучайтиради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Нефтчи»нинг тарихий ғалабаси ортидаги ҳақиқатлар ёритилган ушбу эксклюзив матбуот анжумани таҳлилини барча фарғоналик ҳамда ўзбек футболи мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…