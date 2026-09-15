ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?

·3·Техно
ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ППХ автомобилларига 360 даражага айланувчи ва юзни таниш функсиясига эга камералар ўрнатилмоқда, бу эса ҳаракатланаётган автомобил атрофидаги одамларни реал вақт режимида таҳлил қилиб, аниқланган юзларни қидирувдаги шахслар базасидаги маълумотлар билан солиштириш имконини беради.
  • Ушбу технология қидирувдаги шахсларни аниқлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради, чунки тизим камера тасвири орқали эҳтимолий мосликни автоматик равишда аниқлай олади.

Патруль-пост хизмати (ППХ) автомобилларига 360 даражага айланувчи ва юзни таниш функциясига эга камералар ўрнатилмоқда. Янги тизим ҳаракатланаётган автомобиль атрофидаги одамларни реал вақт режимида таҳлил қилиши ҳамда аниқланган юзларни қидирувдаги шахслар базасидаги маълумотлар билан солиштириши мумкин.

Бу технология ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг қидирувдаги шахсларни аниқлаш имкониятларини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.

Илгари ходим муайян шахсни қидириш учун унинг ташқи кўриниши ёки ҳужжатларига таянишига тўғри келган бўлса, янги технология камера тасвири орқали эҳтимолий мосликни автоматик равишда аниқлашга ёрдам беради.

ППХ автомобили энди оддий патруль воситаси эмас

ППХ автомобили ҳаракатланаётганда унинг атрофидаги кўча, йўлак ва бошқа жойлардаги инсонлар камера объективига тушиши мумкин.

360 даражага айланувчи камера эса автомобиль атрофидаги кенг ҳудудни кузатиш имконини беради.

Тизим тасвирдаги юзларни автоматик равишда таҳлил қилиб, уларни мавжуд маълумотлар базаси билан таққослаши мумкин.

Шу тариқа патруль автомобили муайян ҳудудда ҳаракатланаётган вақтнинг ўзида қидирувдаги шахсни аниқлашга ёрдам берувчи мобил кузатув нуқтасига айланади.

360 даражали камера нимани ўзгартиради?

Оддий камера маълум бир йўналишни кўрсатиши мумкин.

360 даражали камера эса кузатув бурчагини анча кенгайтиради.

Бу ППХ автомобили ҳаракатланаётган пайтда:

  • автомобиль олди ва ортидаги;

  • ён томонлардаги;

  • чорраҳалардаги;

  • пиёдалар ҳаракатланаётган ҳудудлардаги

тасвирларни қамраб олиш имконини беради.

Энг муҳим жиҳат — камера доимий равишда бир нуқтада турмайди. У автомобиль билан бирга ҳаракатланади.

Юзни таниш тизими қандай ишлайди?

Технологик жараённи шартли равишда бир нечта босқичга бўлиш мумкин.

1. Камера тасвирни олади.

Автомобиль ҳаракатланаётганда камера атрофдаги муҳитни видеога олади.

2. Тизим инсон юзини ажратади.

Дастур видеодаги инсон юзларини бошқа объектлардан фарқлайди.

3. Юзнинг рақамли хусусиятлари таҳлил қилинади.

Тизим юз тасвирини махсус рақамли параметрлар асосида ифодалайди.

4. Маълумотлар базаси билан солиштирилади.

Олинган маълумот қидирувдаги шахслар базасидаги маълумотлар билан таққосланиши мумкин.

5. Мослик аниқланса, ходимга сигнал берилади.

Шундан кейин шахсни аниқлаш ва қонуний тартибда тегишли чораларни кўриш инсон томонидан амалга оширилади.

Демак, технологиянинг вазифаси инсон ўрнига якуний қарор қабул қилиш эмас, балки керакли шахсни топиш жараёнини тезлаштириш ҳисобланади.

Энг катта афзаллик — вақт

Қидирувдаги шахс бир жойда узоқ вақт турмаслиги мумкин.

У бир кўчадан ўтиб, кейин бошқа ҳудудга ҳаракатланиши мумкин.

ППХ автомобили эса шаҳар кўчаларида доимий ҳаракатда бўлади.

Шу сабабли камера ва юзни таниш тизимининг бирлаштирилиши қидирув жараёнида муҳим вақт устунлигини бериши мумкин.

Масалан, шахс патруль автомобили олдидан ўтиб кетган бўлса, ходим уни аввалдан танимаган тақдирда ҳам тизим эҳтимолий мосликни автоматик равишда белгилаши мумкин.

Аммо «камера ҳар кимни аниқ танийди» дегани эмас

Юзни таниш технологияси жуда катта имкониятларга эга бўлса-да, уни мутлақ хатосиз тизим сифатида тасаввур қилиш тўғри эмас.

Камера тасвирининг сифати, ёритиш даражаси, юзнинг бурилиши, одамнинг ҳаракатланиши, масофа ва бошқа омиллар таниш натижасига таъсир қилиши мумкин.

Шунинг учун автоматик аниқланган мосликни якуний далил ёки шахс айбдорлигининг исботи сифатида қабул қилиш мумкин эмас.

Тизим берган сигнал ходим учун текширувни бошлашга асос бўлиши мумкин, аммо якуний қарор белгиланган ҳуқуқий тартиб асосида қабул қилиниши керак.

Технология хавфсизликни оширишга қандай ёрдам беради?

Янги тизимнинг асосий мақсадларидан бири — қидирувдаги шахсларни тезроқ аниқлаш.

Бу айниқса катта шаҳарларда муҳим.

Чунки одамлар оқими жуда катта бўлган жойларда полиция ходими ҳар бир шахсни визуал равишда текшириши амалда имконсиз.

Автоматлаштирилган тизим эса камера кўриш майдонига тушган юзларни таҳлил қилиб, эҳтимолий мосликларни саралаши мумкин.

Натижада ходимнинг диққати бутун кўчага эмас, тизим сигнал берган муайян ҳолатга қаратилиши мумкин.

Технологиянинг яна бир муҳим томони — маълумотлар хавфсизлиги

Юзни таниш тизимлари кенг жорий этилган сари шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш масаласи ҳам долзарблашади.

Чунки гап оддий видеокузатув ҳақида эмас, балки инсоннинг биометрик белгиларидан фойдаланиш имконияти ҳақида кетмоқда.

Шу сабабли бундай технологиядан фойдаланишда:

  • маълумотларни ким сақлаши;

  • улар қанча муддат сақланиши;

  • кимлар улардан фойдаланиши;

  • маълумотлар қандай ҳимоя қилиниши;

  • нотўғри аниқланган шахс бўйича қандай тартиб қўлланиши

каби масалалар алоҳида аҳамият касб этади.

Технология қанчалик кучли бўлмасин, унинг самарадорлиги аниқ ҳуқуқий қоидалар ва назорат механизмлари билан бирга таъминланиши керак.

ППХ хизматида рақамли трансформация кучаймоқда

360 даражали камералар ва юзни таниш технологиясининг патруль автомобилларига интеграция қилиниши ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда рақамли технологиялардан фойдаланиш кўлами кенгайиб бораётганини кўрсатади.

Бундай ёндашувда полиция автомобили шунчаки ходимларни бир нуқтадан иккинчи нуқтага олиб борувчи транспорт воситаси эмас.

У камера, таҳлил дастури ва маълумотлар базаси билан боғланган мобил технология платформасига айланади.

Энг катта ўзгариш кўзга кўринмайди

Технологиянинг энг муҳим жиҳати камеранинг ўзи эмас.

Асосий ўзгариш — қидирув жараёнининг инсон хотираси ва визуал кузатувдан маълумотларга асосланган автоматик таҳлилга ўтиши.

ППХ автомобили кўчаларда ҳаракатланади.

Камера атрофни кузатади.

Дастур тасвирларни таҳлил қилади.

Маълумотлар базаси билан солиштириш амалга оширилади.

Эҳтимолий мослик пайдо бўлса, ходимга сигнал берилади.

Шу тариқа бир неча босқичдан иборат жараён қисқа вақт ичида амалга оширилиши мумкин.

Яъни келажакда патруль автомобили нафақат кўчани кузатади — у кўчадаги катта ҳажмдаги визуал маълумотни реал вақтда таҳлил қилади.

Бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида технологиянинг роли тобора ортиб бораётганини кўрсатади.

Бу ҳақда ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ушбу янги технология ҳақидаги маълумотни яқинларингизга улашинг!

ППХ автомобили360-дуга камераюзни таниш технологиясиқонуний қоидалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиБугун, 01:55Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиGoogle янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиБугун, 01:27АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиАҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиКеча, 23:21iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариiOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариКеча, 22:30Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиКеча, 22:29NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади