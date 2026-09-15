ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ППХ автомобилларига 360 даражага айланувчи ва юзни таниш функсиясига эга камералар ўрнатилмоқда, бу эса ҳаракатланаётган автомобил атрофидаги одамларни реал вақт режимида таҳлил қилиб, аниқланган юзларни қидирувдаги шахслар базасидаги маълумотлар билан солиштириш имконини беради.
- Ушбу технология қидирувдаги шахсларни аниқлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради, чунки тизим камера тасвири орқали эҳтимолий мосликни автоматик равишда аниқлай олади.
Патруль-пост хизмати (ППХ) автомобилларига 360 даражага айланувчи ва юзни таниш функциясига эга камералар ўрнатилмоқда. Янги тизим ҳаракатланаётган автомобиль атрофидаги одамларни реал вақт режимида таҳлил қилиши ҳамда аниқланган юзларни қидирувдаги шахслар базасидаги маълумотлар билан солиштириши мумкин.
Бу технология ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг қидирувдаги шахсларни аниқлаш имкониятларини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.
Илгари ходим муайян шахсни қидириш учун унинг ташқи кўриниши ёки ҳужжатларига таянишига тўғри келган бўлса, янги технология камера тасвири орқали эҳтимолий мосликни автоматик равишда аниқлашга ёрдам беради.
ППХ автомобили энди оддий патруль воситаси эмас
ППХ автомобили ҳаракатланаётганда унинг атрофидаги кўча, йўлак ва бошқа жойлардаги инсонлар камера объективига тушиши мумкин.
360 даражага айланувчи камера эса автомобиль атрофидаги кенг ҳудудни кузатиш имконини беради.
Тизим тасвирдаги юзларни автоматик равишда таҳлил қилиб, уларни мавжуд маълумотлар базаси билан таққослаши мумкин.
Шу тариқа патруль автомобили муайян ҳудудда ҳаракатланаётган вақтнинг ўзида қидирувдаги шахсни аниқлашга ёрдам берувчи мобил кузатув нуқтасига айланади.
360 даражали камера нимани ўзгартиради?
Оддий камера маълум бир йўналишни кўрсатиши мумкин.
360 даражали камера эса кузатув бурчагини анча кенгайтиради.
Бу ППХ автомобили ҳаракатланаётган пайтда:
автомобиль олди ва ортидаги;
ён томонлардаги;
чорраҳалардаги;
пиёдалар ҳаракатланаётган ҳудудлардаги
тасвирларни қамраб олиш имконини беради.
Энг муҳим жиҳат — камера доимий равишда бир нуқтада турмайди. У автомобиль билан бирга ҳаракатланади.
Юзни таниш тизими қандай ишлайди?
Технологик жараённи шартли равишда бир нечта босқичга бўлиш мумкин.
1. Камера тасвирни олади.
Автомобиль ҳаракатланаётганда камера атрофдаги муҳитни видеога олади.
2. Тизим инсон юзини ажратади.
Дастур видеодаги инсон юзларини бошқа объектлардан фарқлайди.
3. Юзнинг рақамли хусусиятлари таҳлил қилинади.
Тизим юз тасвирини махсус рақамли параметрлар асосида ифодалайди.
4. Маълумотлар базаси билан солиштирилади.
Олинган маълумот қидирувдаги шахслар базасидаги маълумотлар билан таққосланиши мумкин.
5. Мослик аниқланса, ходимга сигнал берилади.
Шундан кейин шахсни аниқлаш ва қонуний тартибда тегишли чораларни кўриш инсон томонидан амалга оширилади.
Демак, технологиянинг вазифаси инсон ўрнига якуний қарор қабул қилиш эмас, балки керакли шахсни топиш жараёнини тезлаштириш ҳисобланади.
Энг катта афзаллик — вақт
Қидирувдаги шахс бир жойда узоқ вақт турмаслиги мумкин.
У бир кўчадан ўтиб, кейин бошқа ҳудудга ҳаракатланиши мумкин.
ППХ автомобили эса шаҳар кўчаларида доимий ҳаракатда бўлади.
Шу сабабли камера ва юзни таниш тизимининг бирлаштирилиши қидирув жараёнида муҳим вақт устунлигини бериши мумкин.
Масалан, шахс патруль автомобили олдидан ўтиб кетган бўлса, ходим уни аввалдан танимаган тақдирда ҳам тизим эҳтимолий мосликни автоматик равишда белгилаши мумкин.
Аммо «камера ҳар кимни аниқ танийди» дегани эмас
Юзни таниш технологияси жуда катта имкониятларга эга бўлса-да, уни мутлақ хатосиз тизим сифатида тасаввур қилиш тўғри эмас.
Камера тасвирининг сифати, ёритиш даражаси, юзнинг бурилиши, одамнинг ҳаракатланиши, масофа ва бошқа омиллар таниш натижасига таъсир қилиши мумкин.
Шунинг учун автоматик аниқланган мосликни якуний далил ёки шахс айбдорлигининг исботи сифатида қабул қилиш мумкин эмас.
Тизим берган сигнал ходим учун текширувни бошлашга асос бўлиши мумкин, аммо якуний қарор белгиланган ҳуқуқий тартиб асосида қабул қилиниши керак.
Технология хавфсизликни оширишга қандай ёрдам беради?
Янги тизимнинг асосий мақсадларидан бири — қидирувдаги шахсларни тезроқ аниқлаш.
Бу айниқса катта шаҳарларда муҳим.
Чунки одамлар оқими жуда катта бўлган жойларда полиция ходими ҳар бир шахсни визуал равишда текшириши амалда имконсиз.
Автоматлаштирилган тизим эса камера кўриш майдонига тушган юзларни таҳлил қилиб, эҳтимолий мосликларни саралаши мумкин.
Натижада ходимнинг диққати бутун кўчага эмас, тизим сигнал берган муайян ҳолатга қаратилиши мумкин.
Технологиянинг яна бир муҳим томони — маълумотлар хавфсизлиги
Юзни таниш тизимлари кенг жорий этилган сари шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш масаласи ҳам долзарблашади.
Чунки гап оддий видеокузатув ҳақида эмас, балки инсоннинг биометрик белгиларидан фойдаланиш имконияти ҳақида кетмоқда.
Шу сабабли бундай технологиядан фойдаланишда:
маълумотларни ким сақлаши;
улар қанча муддат сақланиши;
кимлар улардан фойдаланиши;
маълумотлар қандай ҳимоя қилиниши;
нотўғри аниқланган шахс бўйича қандай тартиб қўлланиши
каби масалалар алоҳида аҳамият касб этади.
Технология қанчалик кучли бўлмасин, унинг самарадорлиги аниқ ҳуқуқий қоидалар ва назорат механизмлари билан бирга таъминланиши керак.
ППХ хизматида рақамли трансформация кучаймоқда
360 даражали камералар ва юзни таниш технологиясининг патруль автомобилларига интеграция қилиниши ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда рақамли технологиялардан фойдаланиш кўлами кенгайиб бораётганини кўрсатади.
Бундай ёндашувда полиция автомобили шунчаки ходимларни бир нуқтадан иккинчи нуқтага олиб борувчи транспорт воситаси эмас.
У камера, таҳлил дастури ва маълумотлар базаси билан боғланган мобил технология платформасига айланади.
Энг катта ўзгариш кўзга кўринмайди
Технологиянинг энг муҳим жиҳати камеранинг ўзи эмас.
Асосий ўзгариш — қидирув жараёнининг инсон хотираси ва визуал кузатувдан маълумотларга асосланган автоматик таҳлилга ўтиши.
ППХ автомобили кўчаларда ҳаракатланади.
Камера атрофни кузатади.
Дастур тасвирларни таҳлил қилади.
Маълумотлар базаси билан солиштириш амалга оширилади.
Эҳтимолий мослик пайдо бўлса, ходимга сигнал берилади.
Шу тариқа бир неча босқичдан иборат жараён қисқа вақт ичида амалга оширилиши мумкин.
Яъни келажакда патруль автомобили нафақат кўчани кузатади — у кўчадаги катта ҳажмдаги визуал маълумотни реал вақтда таҳлил қилади.
Бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида технологиянинг роли тобора ортиб бораётганини кўрсатади.
Бу ҳақда ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ушбу янги технология ҳақидаги маълумотни яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…