Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайди
Google компанияси янги турдаги операцион тизимга эга Googleбоок ноутбуклари учун дастлабки буюртмалар 21-сентябрдан бошланишини эълон қилди. Мазкур қурилмалар анъанавий хромбукларнинг ўрнини эгалламай, балки базавий MacBook ҳамда Snapdragon процессорли ноутбуклар билан рақобатлашиш учун мўлжалланган янги синфдаги гаджетлар сифатида бозорга чиқарилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Видеокардз нашри тарқатган маълумотларга кўра, Google аллақачон олдиндан буюртма бериш учун мўлжалланган тўғридан-тўғри ҳаволани тақдим этган. Бироқ ҳозирча қурилмаларнинг аниқ нархлари ва сотувга чиқадиган моделлар рўйхати сир сақланмоқда, бу эса фойдаланувчилар ва технология ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Янги ноутбукларнинг имкониятлари ва ҳамкорларҚурилмаларнинг тўқнаш келадиган асосий хусусиятлари ва тафсилотлари эртага, 15-сентябрь куни бўлиб ўтадиган махсус тақдимотда тўлиқ ошкор этилиши кутилмоқда. Компаниянинг аввалги баёнотларига кўра, ушбу лойиҳада дунёнинг етакчи компьютер ишлаб чиқарувчилари иштирок этмоқда.
Ушбу турдаги ноутбукларни ўз бренди остида чиқаришни режалаштирган компаниялар қаторига Acer, Asus, Dell, HP ва Lenovo киради. Қурилмаларнинг имкониятлари қандай бўлишини эса яқинда интернетга сизиб чиққан Lenovo Googleбоок 15 модели мисолида тахмин қилиш мумкин.
Махсус Android ва сунъий интеллект интеграциясиGoogleбоок қурилмалари компьютерлар учун махсус мослаштирилган Android операцион тизими бошқаруви остида ишлайди. Ушбу дастурий таъминот чуқур интеграция қилинган сунъий интеллект имкониятлари ҳамда бутунлай қайта ўйлаб чиқилган курсор каби қатор янги функциялар билан жиҳозланган.
Мутахассисларнинг фикрича, янги турдаги Android ноутбукларининг бозорда пайдо бўлиши мобил ва стационар қурилмалар орасидаги чегараларни янада юпқалаштириб, фойдаланувчиларга мутлақо янги тажриба тақдим этиши мумкин. 21-сентябрдан бошланадиган дастлабки буюртмалар жараёни бу қурилмаларга бўлган талабни кўрсатиб беради.
Изоҳлар 0
…