Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайди

·4·Техно
Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайди

Google компанияси янги турдаги операцион тизимга эга Googleбоок ноутбуклари учун дастлабки буюртмалар 21-сентябрдан бошланишини эълон қилди. Мазкур қурилмалар анъанавий хромбукларнинг ўрнини эгалламай, балки базавий MacBook ҳамда Snapdragon процессорли ноутбуклар билан рақобатлашиш учун мўлжалланган янги синфдаги гаджетлар сифатида бозорга чиқарилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Видеокардз нашри тарқатган маълумотларга кўра, Google аллақачон олдиндан буюртма бериш учун мўлжалланган тўғридан-тўғри ҳаволани тақдим этган. Бироқ ҳозирча қурилмаларнинг аниқ нархлари ва сотувга чиқадиган моделлар рўйхати сир сақланмоқда, бу эса фойдаланувчилар ва технология ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Янги ноутбукларнинг имкониятлари ва ҳамкорлар

Қурилмаларнинг тўқнаш келадиган асосий хусусиятлари ва тафсилотлари эртага, 15-сентябрь куни бўлиб ўтадиган махсус тақдимотда тўлиқ ошкор этилиши кутилмоқда. Компаниянинг аввалги баёнотларига кўра, ушбу лойиҳада дунёнинг етакчи компьютер ишлаб чиқарувчилари иштирок этмоқда.

Ушбу турдаги ноутбукларни ўз бренди остида чиқаришни режалаштирган компаниялар қаторига Acer, Asus, Dell, HP ва Lenovo киради. Қурилмаларнинг имкониятлари қандай бўлишини эса яқинда интернетга сизиб чиққан Lenovo Googleбоок 15 модели мисолида тахмин қилиш мумкин.

Махсус Android ва сунъий интеллект интеграцияси

Googleбоок қурилмалари компьютерлар учун махсус мослаштирилган Android операцион тизими бошқаруви остида ишлайди. Ушбу дастурий таъминот чуқур интеграция қилинган сунъий интеллект имкониятлари ҳамда бутунлай қайта ўйлаб чиқилган курсор каби қатор янги функциялар билан жиҳозланган.

Мутахассисларнинг фикрича, янги турдаги Android ноутбукларининг бозорда пайдо бўлиши мобил ва стационар қурилмалар орасидаги чегараларни янада юпқалаштириб, фойдаланувчиларга мутлақо янги тажриба тақдим этиши мумкин. 21-сентябрдан бошланадиган дастлабки буюртмалар жараёни бу қурилмаларга бўлган талабни кўрсатиб беради.

GoogleGoogleбоокAndroidНоутбукТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиАҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиКеча, 23:21iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариiOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариКеча, 22:30Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиКеча, 22:29NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиКеча, 22:27Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиStarlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиКеча, 20:25Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариМечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариКеча, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади