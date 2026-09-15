Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Истиқлол» клуби Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-турида «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистонлик легионерлар Рустам Ашурматов ва Жалолиддин Машарипов ушбу ғалабада муҳим рол ўйнади.
- Ашурматов 90 дақиқа давомида ҳимояда ишончли ўйин кўрсатган бўлса, Машарипов майдонга тушиб, жамоасига ёрдам берди.
- Параллел ўйинда «Ал Қодисия» «Ал Васл»ни 2:1 ҳисобида енгди.
Осиёнинг энг олий даражадаги клублар турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-тури ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун яна бир катта шов-шув ва фахр тўлқинини ҳадя этди. Теҳронда бўлиб ўтган марказий тўқнашувда Эроннинг машҳур «Истиқлол» клуби Қатар футболининг кўп карра чемпиони, қитъа гранди саналган номдор «Ас Садд» жамоасини қабул қилиб, 3:0 ҳисобидаги даҳшатли ва тор-мор қилувчи ғалабага эришди. Энг эътиборлиси, ушбу ёрқин ғалабанинг асосий пойдеворида миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Рустам Ашурматов турди — у 90 дақиқа давомида мудофаа марказида ишончли ҳаракат қилиб, рақиб ҳужумчиларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Жамоанинг яна бир ўзбек юлдузи Жалолиддин Машарипов эса 81-дақиқада майдонга тушиб, баҳс суръатини мезбонлар фойдасига назорат қилишга ҳисса қўшди. Шу билан бирга, турнинг яна бир қайноқ қарама-қаршилигида Саудиянинг катта молиявий кучга эга «Ал Қодисия» клуби Бирлашган Араб Амирликлари чемпиони «Ал Васл»ни 2:1 ҳисобида таслим этди. Хўш, «Истиқлол» қандай қилиб Қатар гигантини ожиз қолдирди, ўзбек легионерларининг қитъа миқёсидаги ўрни қай даражада мустаҳкамланмоқда ва Саудиядаги тўқнашувда қандай драматик лаҳзалар қайд этилди?
Теҳрондаги 3 та қақшатқич зарба: «Истиқлол» «Ас Садд»ни қандай тор-мор этди?
Мезбонларнинг 90 дақиқалик мутлақ устунлиги ва голлар хроникаси:
9-дақиқадаги тезкор гол: Учрашув бошиданоқ ташаббусни қўлга олган теҳронликлар Асанининг 9-дақиқада йўллаган аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди — 1:0;
Иккинчи бўлим стартидаги иккинчи зарба: 47-дақиқада Саҳарҳизан қатарликлар мудофааси хатосидан совуққонлик билан фойдаланиб, фарқни иккитага оширди — 2:0;
90+5-дақиқадаги нуқта: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+5-дақиқада Ғолизадеҳ чиройли қарши ҳужумни голга айлантириб, «Ас Садд»нинг бутунлай мағлубиятини муҳрлади — 3:0;
Қатар чемпионининг ожизлиги: Қитъанинг энг кучли ва қимматбаҳо таркибларидан бирига эга бўлган «Ас Садд» Эрон пойтахтида рақиб дарвозасига йўл топа олмади.
Рустам Ашурматовдан мустаҳкам девор ва Машариповнинг қайтиши
Ўзбекистон миллий терма жамоаси юлдузларининг Теҳрондаги муваффақияти:
Ашурматов тўлиқ 90 дақиқа жанг қилди: Ҳимоя марказида асосий таркибда майдонга тушган Рустам Ашурматов барча ҳаводаги ва ердаги яккакурашларда устунлик қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлашда ҳал қилувчи фигурага айланди;
Машариповнинг тактик қўшилиши: 81-дақиқада майдонга туширилган Жалолиддин Машарипов рақиб ҳимоясига қўшимча босим юклади ва жамоасининг сўнгги дақиқаларда 3-голни уришига замин яратди;
Элит ОЧЛдаги юқори старт: Ҳамюртларимизнинг қитъанинг энг нуфузли клублар турнирида кўрсатаётган бундай барқарор ўйини миллий термамиз учун ҳам улкан ютуқдир.
Саудиядаги тўқнашув: «Ал Қодисия» «Ал Васл» тўсиғини енгиб ўтди
1-турнинг параллель равишда кечган яна бир шиддатли учрашуви:
Тўрт дақиқалик бенефис: Саудия клуби сафида 57-дақиқада Кинонес ҳисобни очган бўлса, орадан 4 дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Регети рақиб тўрини иккинчи бор титратди — 2:0;
90+6-дақиқадаги таскин голи: БААнинг «Ал Васл» клуби таслим бўлишни истамай, ҳакам қўшиб берган 90+6-дақиқада Леандро орқали битта жавоб тўпини киритди, бироқ бу очко олиш учун кеч эди — 2:1;
Элит ОЧЛдаги шиддатли бошланиш: 1-турнинг илк натижалари бу мавсумда Ғарб минтақасида фаворитлар ўртасидаги рақобат мисли кўрилмаган даражада юқори бўлишини кўрсатди.
Ўзбек футболчилари тўп сураётган «Истиқлол»нинг йирик ғалабаси жамоанинг ушбу мавсумда Элит ОЧЛ шоҳсупаси учун кураша оладиган ҳақиқий куч эканини исботламоқда.
Сизнингча, Рустам Ашурматов ва Жалолиддин Машарипов тўп сураётган Теҳроннинг «Истиқлол» жамоаси бу йилги Элит Осиё Чемпионлар Лигасида қайси босқичгача етиб бориши мумкин? Ўзбек легионерларининг ушбу тарихий ғалабадаги ҳиссасини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда ҳамюртларимизнинг ушбу ёрқин ғалабаси ҳақидаги муҳим спорт мақоласини барча футбол мухлислари ва дўстларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…