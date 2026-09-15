Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди

·11·Спорт
Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Истиқлол» клуби Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-турида «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ўзбекистонлик легионерлар Рустам Ашурматов ва Жалолиддин Машарипов ушбу ғалабада муҳим рол ўйнади.
  • Ашурматов 90 дақиқа давомида ҳимояда ишончли ўйин кўрсатган бўлса, Машарипов майдонга тушиб, жамоасига ёрдам берди.
  • Параллел ўйинда «Ал Қодисия» «Ал Васл»ни 2:1 ҳисобида енгди.

Осиёнинг энг олий даражадаги клублар турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-тури ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун яна бир катта шов-шув ва фахр тўлқинини ҳадя этди. Теҳронда бўлиб ўтган марказий тўқнашувда Эроннинг машҳур «Истиқлол» клуби Қатар футболининг кўп карра чемпиони, қитъа гранди саналган номдор «Ас Садд» жамоасини қабул қилиб, 3:0 ҳисобидаги даҳшатли ва тор-мор қилувчи ғалабага эришди. Энг эътиборлиси, ушбу ёрқин ғалабанинг асосий пойдеворида миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Рустам Ашурматов турди — у 90 дақиқа давомида мудофаа марказида ишончли ҳаракат қилиб, рақиб ҳужумчиларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Жамоанинг яна бир ўзбек юлдузи Жалолиддин Машарипов эса 81-дақиқада майдонга тушиб, баҳс суръатини мезбонлар фойдасига назорат қилишга ҳисса қўшди. Шу билан бирга, турнинг яна бир қайноқ қарама-қаршилигида Саудиянинг катта молиявий кучга эга «Ал Қодисия» клуби Бирлашган Араб Амирликлари чемпиони «Ал Васл»ни 2:1 ҳисобида таслим этди. Хўш, «Истиқлол» қандай қилиб Қатар гигантини ожиз қолдирди, ўзбек легионерларининг қитъа миқёсидаги ўрни қай даражада мустаҳкамланмоқда ва Саудиядаги тўқнашувда қандай драматик лаҳзалар қайд этилди?

Теҳрондаги 3 та қақшатқич зарба: «Истиқлол» «Ас Садд»ни қандай тор-мор этди?

Мезбонларнинг 90 дақиқалик мутлақ устунлиги ва голлар хроникаси:

  • 9-дақиқадаги тезкор гол: Учрашув бошиданоқ ташаббусни қўлга олган теҳронликлар Асанининг 9-дақиқада йўллаган аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди — 1:0;

  • Иккинчи бўлим стартидаги иккинчи зарба: 47-дақиқада Саҳарҳизан қатарликлар мудофааси хатосидан совуққонлик билан фойдаланиб, фарқни иккитага оширди — 2:0;

  • 90+5-дақиқадаги нуқта: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+5-дақиқада Ғолизадеҳ чиройли қарши ҳужумни голга айлантириб, «Ас Садд»нинг бутунлай мағлубиятини муҳрлади — 3:0;

  • Қатар чемпионининг ожизлиги: Қитъанинг энг кучли ва қимматбаҳо таркибларидан бирига эга бўлган «Ас Садд» Эрон пойтахтида рақиб дарвозасига йўл топа олмади.

Рустам Ашурматовдан мустаҳкам девор ва Машариповнинг қайтиши

Ўзбекистон миллий терма жамоаси юлдузларининг Теҳрондаги муваффақияти:

  • Ашурматов тўлиқ 90 дақиқа жанг қилди: Ҳимоя марказида асосий таркибда майдонга тушган Рустам Ашурматов барча ҳаводаги ва ердаги яккакурашларда устунлик қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлашда ҳал қилувчи фигурага айланди;

  • Машариповнинг тактик қўшилиши: 81-дақиқада майдонга туширилган Жалолиддин Машарипов рақиб ҳимоясига қўшимча босим юклади ва жамоасининг сўнгги дақиқаларда 3-голни уришига замин яратди;

  • Элит ОЧЛдаги юқори старт: Ҳамюртларимизнинг қитъанинг энг нуфузли клублар турнирида кўрсатаётган бундай барқарор ўйини миллий термамиз учун ҳам улкан ютуқдир.

Саудиядаги тўқнашув: «Ал Қодисия» «Ал Васл» тўсиғини енгиб ўтди

1-турнинг параллель равишда кечган яна бир шиддатли учрашуви:

  • Тўрт дақиқалик бенефис: Саудия клуби сафида 57-дақиқада Кинонес ҳисобни очган бўлса, орадан 4 дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Регети рақиб тўрини иккинчи бор титратди — 2:0;

  • 90+6-дақиқадаги таскин голи: БААнинг «Ал Васл» клуби таслим бўлишни истамай, ҳакам қўшиб берган 90+6-дақиқада Леандро орқали битта жавоб тўпини киритди, бироқ бу очко олиш учун кеч эди — 2:1;

  • Элит ОЧЛдаги шиддатли бошланиш: 1-турнинг илк натижалари бу мавсумда Ғарб минтақасида фаворитлар ўртасидаги рақобат мисли кўрилмаган даражада юқори бўлишини кўрсатди.

Ўзбек футболчилари тўп сураётган «Истиқлол»нинг йирик ғалабаси жамоанинг ушбу мавсумда Элит ОЧЛ шоҳсупаси учун кураша оладиган ҳақиқий куч эканини исботламоқда.

Сизнингча, Рустам Ашурматов ва Жалолиддин Машарипов тўп сураётган Теҳроннинг «Истиқлол» жамоаси бу йилги Элит Осиё Чемпионлар Лигасида қайси босқичгача етиб бориши мумкин? Ўзбек легионерларининг ушбу тарихий ғалабадаги ҳиссасини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда ҳамюртларимизнинг ушбу ёрқин ғалабаси ҳақидаги муҳим спорт мақоласини барча футбол мухлислари ва дўстларингизга фахр билан улашинг!

Элит Осиё Чемпионлар ЛигасиРустам АшурматовЖалолиддин МашариповИстиқлол Теҳрон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 06:24Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиЖиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиБугун, 06:16«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилдиБугун, 00:09Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКеча, 23:58Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориЎзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориКеча, 22:46Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЖиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?