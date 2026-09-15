Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот берди

·9·Спорт
Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот берди

Дунёнинг энг нуфузли жанг санъати лигаси — UFC’нинг енгил вазн тоифасида кутилмаган нокаутлар ва шов-шувли баёнотлар ортидан чемпионлик интригаси янги чўққига кўтарилди. Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night турнирининг марказий жангида россиялик енгилмас номзод Умар Нурмагомедов маҳаллий юлдуз Сонг Ядонгга қарши тўқнаш келиб, 2-раундда техник нокаут билан фаолиятидаги илк муддатидан олдинги оғир мағлубиятини қабул қилиб олди. Умар билан орасида жиддий шахсий адоват ва зиддият бўлишига қарамай, дивизионнинг собиқ чемпиони, грузиялик «Машина» Мераб Двалишвили рақибининг бундай тарзда қулашидан заррача хурсанд бўлмаганини очиқлади. UFC on Paramount нашрига берган эксклюзив интервьюсида Мераб ҳеч бир жангчига бундай нокаутни раво кўрмаслигини таъкидлаб, совуққон ҳақиқатни тан олди: Сонг Ядонг дивизионга янги нафас олиб кирди ва чемпионлик камарига асосий даъвогарга айланди.

Шу билан бирга, грузиялик юлдуз 24 октябрь куни Абу-Дабидаги UFC 333 турнирида амалдаги чемпион Пётр Ян билан бўладиган тарихий трилогия жангида ғалаба қозониб, навбатдаги ҳимояни айнан Сонг Ядонгга қарши ўтказишга тайёрлигини билдирди. Хўш, Двалишвили нега Умарнинг нокаутидан завқланмади, Пётр Ян билан якуний ҳисоб-китоб олдидан у қандай тактика тузмоқда ва вазн тоифасидаги кучлар нисбати қандай ўзгарди?

«Ҳеч кимга буни раво кўрмайман»: Мерабнинг Умар Нурмагомедов ҳақидаги самимий тан олови

Грузиялик собиқ чемпионнинг шахсий адоватдан юқори турган спортча муносабати:

  • Шанхайдаги шок нокаут: «Сонг Ядонгнинг чиқиши жуда таъсирли бўлди. Мен бу йигит хавфли эканини доим билардим», — деди Мераб кутилмаган финални баҳолаб;

  • Адоват устидан устун келган инсонийлик: «Умар мағлуб бўлганини кўрганимда, заррача хурсанд бўлмадим. Мен ҳеч кимга мағлубият ёки бундай оғир нокаутни раво кўрмайман. Мен қувонмадим, аммо Сонг учун жуда хурсандман, чунки у энди янги даъвогар», — дея таъкидлади Двалишвили;

  • Нурмагомедовлар оиласининг режаларига зарба: Умарнинг мағлубияти унинг чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри навбатини кечиктириб, рейтингнинг юқори поғоналарини тубдан аралаштириб юборди.

UFC 333: Абу-Дабидаги тарихий трилогия ва Пётр Ян тўсиғи

Мераб Двалишвили енгил вазн тахтини қайтариб олишга жиддий чоғланган:

  • 24 октябрь — Абу-Дабидаги ҳал қилувчи жанг: БААнинг машҳур «Etihad Arena» саройида бўлиб ўтадиган UFC 333 кечасида Мераб Двалишвили россиялик чемпион Пётр Ян билан трилогиянинг якуний, ҳал қилувчи беллашувида октагонга чиқади;

  • 1:1 ҳисобидаги қарама-қаршилик: Икки юлдуз ўртасидаги жанглар тарихи ҳозирча дуранг бўлиб турибди — илк баҳсда Мераб темп ва тейкдаунлар эвазига устун келган бўлса, ўтган йили Пётр Ян реванш олиб, чемпионлик камарини қайтариб олган эди;

  • Тахтни қайтариш амбицияси: Двалишвили барча хатолардан хулоса чиқарганини ва Абу-Дабида фақат ғалаба учун жанг қилишини, олтин камарни яна Грузияга олиб кетишини таъкидламоқда.

«Бу янги қон!»: Сонг Ядонг билан бўлажак чемпионлик жанги режаси

Пётр Ян тўсиғи енгиб ўтилгандан кейинги қадамлар таҳлили:

  • Янги рақиб — янги чорлов: «Бу янги қон, мен у билан ҳали ҳеч қачон жанг қилмаганман. У менга жуда қизиқ, чунки у рақибни битта зарба билан ухлатиб қўядиган ҳақиқий нокаутчи кучга эга», — деди Мераб;

  • Навбатдаги чемпионлик даъвогари: «Худо хоҳласа, аввал Пётрни енгаман. Ўйлайманки, шундан сўнг Сонг Ядонг менинг навбатдаги рақибим бўлади, чунки биз ҳали октагонда рўбарў келмаганмиз», — дея ўз сўзини якунлади грузиялик юлдуз;

  • Дивизиондаги янги эра: Сонг Ядонгнинг Умар устидан қозонилган ёрқин нокаути енгил вазн тоифасида узоқ вақтдан буён кузатилмаган мутлақо янги ва шиддатли қарама-қаршилик саҳифасини очди.

Енгил вазннинг икки гиганти — Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги жанг тақдири эндиликда нафақат чемпион номини, балки хитойлик кучли нокаутчи Сонг Ядонгнинг кейинги рақиби ким бўлишини ҳам ойдинлаштириб беради.

Сизнингча, 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида ким ғалаба қозонади — чемпионлик камарини ҳимоя қилаётган Пётр Янми ёки қасосга чанқоқ Мераб Двалишвили? Сонг Ядонгнинг зарба бериш кучи енгил вазн тоифасидаги ҳар қандай чемпион учун ҳақиқий хавф бўла оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА оламининг ушбу қайноқ нафаси уфуриб турган мақоласини барча жанг санъати мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Умар НурмагомедовСонг ЯдонгUFC 333UFC Fight Night Шанхай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиБугун, 07:49Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиБугун, 06:36Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиБугун, 06:31Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 06:24Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиЖиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиБугун, 06:16«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилдиБугун, 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?