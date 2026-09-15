Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот берди
Дунёнинг энг нуфузли жанг санъати лигаси — UFC’нинг енгил вазн тоифасида кутилмаган нокаутлар ва шов-шувли баёнотлар ортидан чемпионлик интригаси янги чўққига кўтарилди. Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night турнирининг марказий жангида россиялик енгилмас номзод Умар Нурмагомедов маҳаллий юлдуз Сонг Ядонгга қарши тўқнаш келиб, 2-раундда техник нокаут билан фаолиятидаги илк муддатидан олдинги оғир мағлубиятини қабул қилиб олди. Умар билан орасида жиддий шахсий адоват ва зиддият бўлишига қарамай, дивизионнинг собиқ чемпиони, грузиялик «Машина» Мераб Двалишвили рақибининг бундай тарзда қулашидан заррача хурсанд бўлмаганини очиқлади. UFC on Paramount нашрига берган эксклюзив интервьюсида Мераб ҳеч бир жангчига бундай нокаутни раво кўрмаслигини таъкидлаб, совуққон ҳақиқатни тан олди: Сонг Ядонг дивизионга янги нафас олиб кирди ва чемпионлик камарига асосий даъвогарга айланди.
Шу билан бирга, грузиялик юлдуз 24 октябрь куни Абу-Дабидаги UFC 333 турнирида амалдаги чемпион Пётр Ян билан бўладиган тарихий трилогия жангида ғалаба қозониб, навбатдаги ҳимояни айнан Сонг Ядонгга қарши ўтказишга тайёрлигини билдирди. Хўш, Двалишвили нега Умарнинг нокаутидан завқланмади, Пётр Ян билан якуний ҳисоб-китоб олдидан у қандай тактика тузмоқда ва вазн тоифасидаги кучлар нисбати қандай ўзгарди?
«Ҳеч кимга буни раво кўрмайман»: Мерабнинг Умар Нурмагомедов ҳақидаги самимий тан олови
Грузиялик собиқ чемпионнинг шахсий адоватдан юқори турган спортча муносабати:
Шанхайдаги шок нокаут: «Сонг Ядонгнинг чиқиши жуда таъсирли бўлди. Мен бу йигит хавфли эканини доим билардим», — деди Мераб кутилмаган финални баҳолаб;
Адоват устидан устун келган инсонийлик: «Умар мағлуб бўлганини кўрганимда, заррача хурсанд бўлмадим. Мен ҳеч кимга мағлубият ёки бундай оғир нокаутни раво кўрмайман. Мен қувонмадим, аммо Сонг учун жуда хурсандман, чунки у энди янги даъвогар», — дея таъкидлади Двалишвили;
Нурмагомедовлар оиласининг режаларига зарба: Умарнинг мағлубияти унинг чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри навбатини кечиктириб, рейтингнинг юқори поғоналарини тубдан аралаштириб юборди.
UFC 333: Абу-Дабидаги тарихий трилогия ва Пётр Ян тўсиғи
Мераб Двалишвили енгил вазн тахтини қайтариб олишга жиддий чоғланган:
24 октябрь — Абу-Дабидаги ҳал қилувчи жанг: БААнинг машҳур «Etihad Arena» саройида бўлиб ўтадиган UFC 333 кечасида Мераб Двалишвили россиялик чемпион Пётр Ян билан трилогиянинг якуний, ҳал қилувчи беллашувида октагонга чиқади;
1:1 ҳисобидаги қарама-қаршилик: Икки юлдуз ўртасидаги жанглар тарихи ҳозирча дуранг бўлиб турибди — илк баҳсда Мераб темп ва тейкдаунлар эвазига устун келган бўлса, ўтган йили Пётр Ян реванш олиб, чемпионлик камарини қайтариб олган эди;
Тахтни қайтариш амбицияси: Двалишвили барча хатолардан хулоса чиқарганини ва Абу-Дабида фақат ғалаба учун жанг қилишини, олтин камарни яна Грузияга олиб кетишини таъкидламоқда.
«Бу янги қон!»: Сонг Ядонг билан бўлажак чемпионлик жанги режаси
Пётр Ян тўсиғи енгиб ўтилгандан кейинги қадамлар таҳлили:
Янги рақиб — янги чорлов: «Бу янги қон, мен у билан ҳали ҳеч қачон жанг қилмаганман. У менга жуда қизиқ, чунки у рақибни битта зарба билан ухлатиб қўядиган ҳақиқий нокаутчи кучга эга», — деди Мераб;
Навбатдаги чемпионлик даъвогари: «Худо хоҳласа, аввал Пётрни енгаман. Ўйлайманки, шундан сўнг Сонг Ядонг менинг навбатдаги рақибим бўлади, чунки биз ҳали октагонда рўбарў келмаганмиз», — дея ўз сўзини якунлади грузиялик юлдуз;
Дивизиондаги янги эра: Сонг Ядонгнинг Умар устидан қозонилган ёрқин нокаути енгил вазн тоифасида узоқ вақтдан буён кузатилмаган мутлақо янги ва шиддатли қарама-қаршилик саҳифасини очди.
Енгил вазннинг икки гиганти — Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги жанг тақдири эндиликда нафақат чемпион номини, балки хитойлик кучли нокаутчи Сонг Ядонгнинг кейинги рақиби ким бўлишини ҳам ойдинлаштириб беради.
Сизнингча, 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида ким ғалаба қозонади — чемпионлик камарини ҳимоя қилаётган Пётр Янми ёки қасосга чанқоқ Мераб Двалишвили? Сонг Ядонгнинг зарба бериш кучи енгил вазн тоифасидаги ҳар қандай чемпион учун ҳақиқий хавф бўла оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА оламининг ушбу қайноқ нафаси уфуриб турган мақоласини барча жанг санъати мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…