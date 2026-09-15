Ўзбекистонда ҳарбий хизматга борувчилар учун мажбурий наркотест жорий этилди
Ўзбекистон Республикаси Мудофаа тизими ва миллий армия сафларини сифатли, соғлом ҳамда маънан етук кадрлар билан тўлдириш мақсадида муҳим ва қатъий янги тартиб ҳаётга татбиқ этилди. Эндиликда юртимизда муддатли ҳарбий хизматга чақирилаётган ёшлар ҳамда контракт асосида ҳарбий хизматга киришни режалаштирган барча номзодлар учун гиёҳвандлик ва психотроп воситаларни истеъмол қилганлик бўйича мажбурий наркотест тиббий текшируви жорий этилди. Янги тартиб-қоидага мувофиқ, ҳарбий комиссиялар қошида ташкил этиладиган текширув жараёни икки босқичли қатъий фильтрдан иборат бўлади.
Экспресс-тест натижасида организмда таъқиқланган моддалар аниқланган ёки синовдан ўтишдан бош тортган ҳар қандай фуқаро дарҳол ҳарбий-тиббий кўрикдан четлаштирилади ва уларнинг қуролли кучлар сафига киришига бутунлай йўл қўйилмайди. Хўш, икки босқичли наркотест текшируви амалда қандай ўтказилади, лаборатор тасдиқдан сўнг номзодларнинг тақдири нима бўлади ва ушбу қатъий қарор армия сафларидаги соғлом муҳитга қандай таъсир кўрсатади?
Икки босқичли қатъий назорат: Текширув қандай амалга оширилади?
Ҳарбий хизматга отланган номзодларни саралашдаги янги босқичлар тафсилоти:
Биринчи босқич — тезкор экспресс-тест: Дастлаб номзоднинг пешоб намунаси махсус экспресс-тестлар ёрдамида гиёҳвандлик воситалари мавжудлигига текширилади;
Иккинчи босқич — чуқурлаштирилган лаборатория таҳлили: Агар дастлабки тезкор тест натижаси мусбат чиқса, хатоликка йўл қўймаслик учун номзоднинг қон ёки пешоб намунаси махсус лабораторияларга қўшимча, муфассал текширув учун йўналтирилади;
Юқори аниқлик кафолати: Бундай икки босқичли таҳлил тизими ҳар бир чақирилувчи бўйича 100 фоизлик аниқ ва объектив тиббий хулоса олиш имконини беради.
Рад этганлар ва натижаси мусбат чиққанлар: Қатъий тақиқ
Янги тартибнинг талаблари барча чақирилувчи ва контрактчиларга бирдек тааллуқли:
Тиббий кўрикка йўл ёпилади: Наркотест натижасида организмида гиёҳвандлик моддалари аниқланган шахслар умумий ҳарбий-тиббий кўрикка умуман қўйилмайди;
Бош тортиш — хизматдан маҳрум бўлиш дегани: Агар фуқаро намуна топширишдан бош тортса, унга нисбатан ҳам худди шу чеклов қўлланилади ва у ҳарбий хизмат сафига қабул қилинмайди;
Контрактчилар учун муросасиз саралаш: Муддатли ҳарбий хизматчилардан ташқари, ўз фаолиятини профессионал армия билан боғламоқчи бўлган шартнома асосидаги ҳарбийларга нисбатан ҳам талаблар максимал даражада кучайтирилди.
Миллий армия ва соғлом авлод: Янги талабнинг асл мақсади
Қабул қилинган мазкур қарор мудофаа соҳасида қуйидаги ижобий натижаларни беради:
Қуролли Кучлар сафини тозалаш: Ҳарбий қисмларга зарарли одатларга ружу қўйган, руҳий ва жисмоний жиҳатдан муаммоли фуқароларнинг кириб қолишининг олди тўлиқ олинади;
Ҳарбий интизом ва хавфсизликни кучайтириш: Қўлига қурол ушлайдиган ва давлат сарҳадларини қўриқлайдиган ҳар бир аскарнинг ақлий ҳамда жисмоний соғломлиги таъминланади;
Ёшлар орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш: Армияга киришни мақсад қилган минглаб ёшларни гиёҳвандлик ва салбий иллатлардан узоқ юришга ундовчи кучли огоҳлантириш механизми яратилди.
Ўзбекистонда ҳарбий хизматга қабул тизимига киритилган ушбу янгилик армия сафларида фақат соғлом, фидойи ва жисмонан баркамол ўғлонлар хизмат қилишини кафолатловчи муҳим қадам бўлди.
Сизнингча, ҳарбий хизматга чақирилувчилар учун мажбурий наркотест жорий этилиши армиядаги интизом ва соғлом муҳитни мустаҳкамлашга қанчалик таъсир кўрсатади? Бундай тиббий текширувларни бошқа соҳаларга — масалан, олий таълимга қабул ёки давлат хизматига ишга кириш жараёнларида ҳам қўллаш керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда армияга киришдаги ушбу муҳим янги тартиб ҳақидаги хабарни барча чақирилувчи ёшлар, ота-оналар ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…