Ўзбекистонда ҳарбий хизматга борувчилар учун мажбурий наркотест жорий этилди

·6·Жамият
Ўзбекистонда ҳарбий хизматга борувчилар учун мажбурий наркотест жорий этилди

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа тизими ва миллий армия сафларини сифатли, соғлом ҳамда маънан етук кадрлар билан тўлдириш мақсадида муҳим ва қатъий янги тартиб ҳаётга татбиқ этилди. Эндиликда юртимизда муддатли ҳарбий хизматга чақирилаётган ёшлар ҳамда контракт асосида ҳарбий хизматга киришни режалаштирган барча номзодлар учун гиёҳвандлик ва психотроп воситаларни истеъмол қилганлик бўйича мажбурий наркотест тиббий текшируви жорий этилди. Янги тартиб-қоидага мувофиқ, ҳарбий комиссиялар қошида ташкил этиладиган текширув жараёни икки босқичли қатъий фильтрдан иборат бўлади.

Экспресс-тест натижасида организмда таъқиқланган моддалар аниқланган ёки синовдан ўтишдан бош тортган ҳар қандай фуқаро дарҳол ҳарбий-тиббий кўрикдан четлаштирилади ва уларнинг қуролли кучлар сафига киришига бутунлай йўл қўйилмайди. Хўш, икки босқичли наркотест текшируви амалда қандай ўтказилади, лаборатор тасдиқдан сўнг номзодларнинг тақдири нима бўлади ва ушбу қатъий қарор армия сафларидаги соғлом муҳитга қандай таъсир кўрсатади?

Икки босқичли қатъий назорат: Текширув қандай амалга оширилади?

Ҳарбий хизматга отланган номзодларни саралашдаги янги босқичлар тафсилоти:

  • Биринчи босқич — тезкор экспресс-тест: Дастлаб номзоднинг пешоб намунаси махсус экспресс-тестлар ёрдамида гиёҳвандлик воситалари мавжудлигига текширилади;

  • Иккинчи босқич — чуқурлаштирилган лаборатория таҳлили: Агар дастлабки тезкор тест натижаси мусбат чиқса, хатоликка йўл қўймаслик учун номзоднинг қон ёки пешоб намунаси махсус лабораторияларга қўшимча, муфассал текширув учун йўналтирилади;

  • Юқори аниқлик кафолати: Бундай икки босқичли таҳлил тизими ҳар бир чақирилувчи бўйича 100 фоизлик аниқ ва объектив тиббий хулоса олиш имконини беради.

Рад этганлар ва натижаси мусбат чиққанлар: Қатъий тақиқ

Янги тартибнинг талаблари барча чақирилувчи ва контрактчиларга бирдек тааллуқли:

  • Тиббий кўрикка йўл ёпилади: Наркотест натижасида организмида гиёҳвандлик моддалари аниқланган шахслар умумий ҳарбий-тиббий кўрикка умуман қўйилмайди;

  • Бош тортиш — хизматдан маҳрум бўлиш дегани: Агар фуқаро намуна топширишдан бош тортса, унга нисбатан ҳам худди шу чеклов қўлланилади ва у ҳарбий хизмат сафига қабул қилинмайди;

  • Контрактчилар учун муросасиз саралаш: Муддатли ҳарбий хизматчилардан ташқари, ўз фаолиятини профессионал армия билан боғламоқчи бўлган шартнома асосидаги ҳарбийларга нисбатан ҳам талаблар максимал даражада кучайтирилди.

Миллий армия ва соғлом авлод: Янги талабнинг асл мақсади

Қабул қилинган мазкур қарор мудофаа соҳасида қуйидаги ижобий натижаларни беради:

  • Қуролли Кучлар сафини тозалаш: Ҳарбий қисмларга зарарли одатларга ружу қўйган, руҳий ва жисмоний жиҳатдан муаммоли фуқароларнинг кириб қолишининг олди тўлиқ олинади;

  • Ҳарбий интизом ва хавфсизликни кучайтириш: Қўлига қурол ушлайдиган ва давлат сарҳадларини қўриқлайдиган ҳар бир аскарнинг ақлий ҳамда жисмоний соғломлиги таъминланади;

  • Ёшлар орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш: Армияга киришни мақсад қилган минглаб ёшларни гиёҳвандлик ва салбий иллатлардан узоқ юришга ундовчи кучли огоҳлантириш механизми яратилди.

Ўзбекистонда ҳарбий хизматга қабул тизимига киритилган ушбу янгилик армия сафларида фақат соғлом, фидойи ва жисмонан баркамол ўғлонлар хизмат қилишини кафолатловчи муҳим қадам бўлди.

Сизнингча, ҳарбий хизматга чақирилувчилар учун мажбурий наркотест жорий этилиши армиядаги интизом ва соғлом муҳитни мустаҳкамлашга қанчалик таъсир кўрсатади? Бундай тиббий текширувларни бошқа соҳаларга — масалан, олий таълимга қабул ёки давлат хизматига ишга кириш жараёнларида ҳам қўллаш керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда армияга киришдаги ушбу муҳим янги тартиб ҳақидаги хабарни барча чақирилувчи ёшлар, ота-оналар ва яқинларингизга улашинг!

НаркотестМуддатли ҳарбий хизматМудофаа тизимиАрмия сафлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршидаги техника университети биносида ёнғин содир бўлди (видео)Қаршидаги техника университети биносида ёнғин содир бўлди (видео)Кеча, 21:03Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиКеча, 17:45Электр қарзи учун трансформатор хатландиЭлектр қарзи учун трансформатор хатландиКеча, 16:49Ичимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қоладиИчимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қоладиКеча, 07:54Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашдиЎзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашдиКеча, 04:03Қоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқдаҚоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқдаКеча, 02:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди