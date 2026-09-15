OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- OpenAI компанияси смартфонлар учун камера технологияларини ишлаб чиқувчи Гласс Имагинг стартапини 300 миллион доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олди.
- Бу келишув ChatGPT яратувчиларининг аппарат таъминоти бозорига кириб бораётганидан далолат беради.
- Гласс Имагинг мутахассислари сунъий интеллект ёрдамида смартфон камераларининг жисмоний ўлчами ва оптик чекловларини енгиб ўтиш устида иш олиб бормоқда.
Сунъий интеллект соҳасида етакчилик қилаётган OpenAI компанияси смартфонлар учун камера технологияларини ишлаб чиқувчи Гласс Имагинг стартапини 300 миллион доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри тарқатган ушбу хабар технология оламида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки мазкур келишув ChatGPT яратувчиларининг аппарат таъминоти бозорига фаол кириб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Калифорниянинг Лос-Алтос шаҳрида 2019-йилда асос солинган Гласс Имагинг шу вақтга қадар инвесторлардан қарийб 30 миллион доллар сармоя жалб қилишга улгурган эди. Компанияга Apple компаниясининг собиқ муҳандислари Зив Аттар ҳамда Том Бишоп асос солган бўлиб, улар ўз вақтида iPhone қурилмаларидаги машҳур Портраит Моде функциясини ишлаб чиққан жамоага раҳбарлик қилишган.
Сунъий интеллект ёрдамида камера имкониятларини оширишУшбу тажриба Гласс Имагинг фаолиятида марказий ўрин тутади. Стартап мутахассислари смартфон камераларининг жисмоний ўлчами ва оптик чекловларини сунъий интеллект ёрдамида енгиб ўтиш устида иш олиб бормоқдалар. Ixbt.com маълумотига кўра, компания суратларни тайёр ҳолга келтиргандан кейин қайта ишлаш билан чекланмайди.
Гласс Имагинг нейрон тармоқлари маълум бир смартфон моделининг камера тизимини чуқур ўрганиб чиқади. Натижада тугма босилган заҳоти ҳеч қандай қўшимча ишлов беришни талаб қилмайдиган юқори сифатли тасвирларни олиш имконияти яратилади. Бу ёндашув келгусида мобил фотография сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
OpenAI ва янги аппарат қурилмалари стратегиясиҲозирча OpenAI ушбу харид юзасидан расмий изоҳ беришдан тиқилмоқда. Бироқ ChatGPT яратувчилари ўзларининг махсус аппарат қурилмаларини, жумладан, смартфонлар, қулоқчинлар ва сунъий интеллектга асосланган ҳамроҳ қурилмаларни ишлаб чиқиш устида ишлаётгани ҳақида миш-мишлар тарқалган эди.
Эслатиб ўтамиз, 2025-йилда OpenAI бош директори Sam Altman ва афсонавий Apple дизайнери Жонй Иве ио номли янги қурилмалар стартапида бирга ишлаётгани маълум бўлганди. Ўшанда OpenAI Жонй Ивега тегишли компанияни 6,5 миллиард долларга сотиб олгани хабар қилинган эди. Гласс Имагинг хариди ҳам айнан шу глобал аппарат стратегиясининг мантиқий давоми эканлиги тахмин қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…