OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олди

·7·Техно
OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • OpenAI компанияси смартфонлар учун камера технологияларини ишлаб чиқувчи Гласс Имагинг стартапини 300 миллион доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олди.
  • Бу келишув ChatGPT яратувчиларининг аппарат таъминоти бозорига кириб бораётганидан далолат беради.
  • Гласс Имагинг мутахассислари сунъий интеллект ёрдамида смартфон камераларининг жисмоний ўлчами ва оптик чекловларини енгиб ўтиш устида иш олиб бормоқда.

Сунъий интеллект соҳасида етакчилик қилаётган OpenAI компанияси смартфонлар учун камера технологияларини ишлаб чиқувчи Гласс Имагинг стартапини 300 миллион доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри тарқатган ушбу хабар технология оламида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки мазкур келишув ChatGPT яратувчиларининг аппарат таъминоти бозорига фаол кириб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Калифорниянинг Лос-Алтос шаҳрида 2019-йилда асос солинган Гласс Имагинг шу вақтга қадар инвесторлардан қарийб 30 миллион доллар сармоя жалб қилишга улгурган эди. Компанияга Apple компаниясининг собиқ муҳандислари Зив Аттар ҳамда Том Бишоп асос солган бўлиб, улар ўз вақтида iPhone қурилмаларидаги машҳур Портраит Моде функциясини ишлаб чиққан жамоага раҳбарлик қилишган.

Сунъий интеллект ёрдамида камера имкониятларини ошириш

Ушбу тажриба Гласс Имагинг фаолиятида марказий ўрин тутади. Стартап мутахассислари смартфон камераларининг жисмоний ўлчами ва оптик чекловларини сунъий интеллект ёрдамида енгиб ўтиш устида иш олиб бормоқдалар. Ixbt.com маълумотига кўра, компания суратларни тайёр ҳолга келтиргандан кейин қайта ишлаш билан чекланмайди.

Гласс Имагинг нейрон тармоқлари маълум бир смартфон моделининг камера тизимини чуқур ўрганиб чиқади. Натижада тугма босилган заҳоти ҳеч қандай қўшимча ишлов беришни талаб қилмайдиган юқори сифатли тасвирларни олиш имконияти яратилади. Бу ёндашув келгусида мобил фотография сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

OpenAI ва янги аппарат қурилмалари стратегияси

Ҳозирча OpenAI ушбу харид юзасидан расмий изоҳ беришдан тиқилмоқда. Бироқ ChatGPT яратувчилари ўзларининг махсус аппарат қурилмаларини, жумладан, смартфонлар, қулоқчинлар ва сунъий интеллектга асосланган ҳамроҳ қурилмаларни ишлаб чиқиш устида ишлаётгани ҳақида миш-мишлар тарқалган эди.

Эслатиб ўтамиз, 2025-йилда OpenAI бош директори Sam Altman ва афсонавий Apple дизайнери Жонй Иве ио номли янги қурилмалар стартапида бирга ишлаётгани маълум бўлганди. Ўшанда OpenAI Жонй Ивега тегишли компанияни 6,5 миллиард долларга сотиб олгани хабар қилинган эди. Гласс Имагинг хариди ҳам айнан шу глобал аппарат стратегиясининг мантиқий давоми эканлиги тахмин қилинмоқда.

OpenAIГласс ИмагингСунъий интеллектТехнологияСмартфон камераси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиGoogle янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиБугун, 01:27АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиАҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиКеча, 23:21iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариiOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариКеча, 22:30Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиКеча, 22:29NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиКеча, 22:27Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиStarlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади