Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 4-турида «Интер» ўз майдонида «Удинезе»ни қабул қилиб, 0:2 ҳисобидан қайтиб, 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Карлос Аугусто, Николо Барелла, Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито ва Анж-Ёан Боннининг голлари «нерадзурри»га муҳим 3 очкони тақдим этди.
- Ушбу ғалабадан сўнг «Интер»
- 12 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди.
Италия А Сериясининг 4-тури бутун мавсумнинг энг эсда қоларли, ақлбовар қилмас ва сермаҳсул тўқнашувини тақдим этди. Мусобақанинг амалдаги чемпиони Миланнинг «Интер» клуби ўз майдонида «Удинезе»ни қабул қилиб, ҳақиқий голлар фестивали ва асабий курашга айланган баҳсда 5:3 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашув мезбонлар учун даҳшатли шок билан бошланди: удинликлар дастлабки 16 дақиқа ичида икки бор тўп киритиб, миланликлар мухлисларини карахт аҳволга солиб қўйди. Бироқ чемпионлик характерини ишга солган Симоне Индзаги шогирдлари таслим бўлиш ўрнига рақиб дарвозаси сари тинимсиз тўфон уюштирди ва 5 та тўп киритиб, мураккаб камбэкни амалга оширди.
Карлос Аугусто, Николо Барелла, Маркус Тюрам, ёш иқтидор Франческо Пио Эспозито ҳамда Анж-Йоан Боннининг голлари «нерадзурри»га навбатдаги 3 очкони келтирди. Ушбу ғалабадан сўнг «Интер» очколарини 12 тага етказиб, қўшимча кўрсаткичларга кўра 2-ўринни эгаллаб турибди — худди шунча очко жамғарган пойтахтнинг «Рома» жамоаси эса жадвалда яккапешқадамлик қилмоқда. Хўш, миланликлар мудофааси илк дақиқаларда нега бу қадар қўпол хатоларга йўл қўйди, Индзагининг ҳужум чизиғи рақибни қандай тор-мор этди ва А Серияда 12 очколик икки гигант ўртасидаги Скудетто жанги қай даражада шиддатли тус олмоқда?
0:2 дан 5:3 гача: «Сан-Сиро»даги драма ва бешта турли қаҳрамон
Баҳс тақдирини ҳал қилган оламшумул воқеалар ривожи:
«Удинезе»нинг кутилмаган зарбалари: 9-дақиқада Джеймс Абанква ҳисобни очган бўлса, орадан кўп ўтмай, 16-дақиқада Юрген Эккеленкамп «Интер» дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
Биринчи бўлимдаги мувозанат: «Интер» саросимага тушмай, 26-дақиқада Карлос Аугустонинг голи билан фарқни қисқартирди, 35-дақиқада эса Николо Барелланинг аниқ зарбаси ҳисобни тенглаштирди — 2:2;
Иккинчи бўлимдаги ҳужум ёмғири: 57-дақиқада Маркус Тюрам жамоасини илк бор олдинга олиб чиқди, 67-дақиқада ёш юлдуз Эспозито фарқни оширди (4:2), 79-дақиқада эса захирадан тушган Бонни бешинчи голни урди — 5:2;
90+1-дақиқадаги таскин голи: Ҳакам қўшиб берган вақтда Гуйе битта тўп киритиб, якуний ҳисобни 5:3 кўринишида муҳрлади.
Юлдузли ротация ва майдондаги таркиблар кураши
Ҳар икки жамоа мураббийлари қўллаган тактика ва ўйинчилар:
«Интер»нинг жанговар таркиби: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканжи, Жон Стоунз (62-дақиқада Бенжамен Павар), Алессандро Бастони (70-дақиқада Федерико Димарко), Анди Диуф, Николо Барелла, Пётр Зелиньски (82-дақиқада Александар Станкович), Генрих Мхитарян (62-дақиқада Кёртис Жонс), Карлос Аугусто, Маркус Тюрам (70-дақиқада Анж-Йоан Бонни) ва Франческо Пио Эспозито;
«Удинезе»нинг шиддатли қаршилиги: Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабаселе, Энцо Эбосс, Мергим Войвода (74-дақиқада Николо Бертола), Йеспер Карлстрём, Леннон Миллер (73-дақиқада Георгий Чакветадзе), Ассане Камара, Максимо Гомес (61-дақиқада Ибраима Гуйе), Юрген Эккеленкамп (80-дақиқада Санди Ловрич) ҳамда Кинан Дэвис;
Индзагининг мукаммал захираси: Тюрам ўрнига Бонни, Стоунз ўрнига Павар, Бастони ўрнига Димарконинг майдонга ташланиши баҳс сўнггида «Интер»нинг босимини пасайишига йўл қўймади.
Турнир жадвалидаги қайноқ ҳолат: «Рома» ва «Интер» дуэли
4-тур якунларига кўра Италияда кучлар тақсимоти:
«Интер» 2-ўринда: Тўрт учрашувдан 4 та ғалаба қайд этиб, 12 очко тўплаган Милан клуби қўшимча кўрсаткичлар (тўплар нисбати) туфайли 2-ўринда бормоқда;
«Рома»нинг пешқадамлиги: Худди «Интер» каби 12 та очко жамғарган ва ўз ўйинида «Торино»ни 2:0 ҳисобида ютган Рим жамоаси тўплар нисбатига кўра турнир жадвалининг мутлақ карвонбошиси бўлиб турибди;
«Удинезе» 13-поғонада: Чемпион дарвозасига 3 та гол уриб, жасурлик кўрсатган меҳмонлар 4 очко билан мусобақа жадвалининг 13-ўрнида қолмоқда.
Миланликларнинг ўз майдонидаги ушбу фантастик ғалабаси «Интер»нинг иродали руҳи ва ҳужумкор салоҳияти ҳар қандай оғир вазиятни синдира олишини яна бир карра исботлади.
Сизнингча, Миланнинг «Интер» клуби ушбу мавсумда «Рома»нинг кучли рақобатига дош бериб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила оладими? Сан-Сирода 3 та тўп ўтказиб юборган миланликлар мудофааси чемпионлик учун хавф туғдирмайдими? Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва А Сериядаги ушбу ақлбовар қилмас 8 голли тўқнашув тафсилотини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…