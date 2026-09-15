Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди

·7·Спорт
Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 4-турида «Интер» ўз майдонида «Удинезе»ни қабул қилиб, 0:2 ҳисобидан қайтиб, 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Карлос Аугусто, Николо Барелла, Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито ва Анж-Ёан Боннининг голлари «нерадзурри»га муҳим 3 очкони тақдим этди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг «Интер»
  • 12 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди.

Италия А Сериясининг 4-тури бутун мавсумнинг энг эсда қоларли, ақлбовар қилмас ва сермаҳсул тўқнашувини тақдим этди. Мусобақанинг амалдаги чемпиони Миланнинг «Интер» клуби ўз майдонида «Удинезе»ни қабул қилиб, ҳақиқий голлар фестивали ва асабий курашга айланган баҳсда 5:3 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашув мезбонлар учун даҳшатли шок билан бошланди: удинликлар дастлабки 16 дақиқа ичида икки бор тўп киритиб, миланликлар мухлисларини карахт аҳволга солиб қўйди. Бироқ чемпионлик характерини ишга солган Симоне Индзаги шогирдлари таслим бўлиш ўрнига рақиб дарвозаси сари тинимсиз тўфон уюштирди ва 5 та тўп киритиб, мураккаб камбэкни амалга оширди.

Карлос Аугусто, Николо Барелла, Маркус Тюрам, ёш иқтидор Франческо Пио Эспозито ҳамда Анж-Йоан Боннининг голлари «нерадзурри»га навбатдаги 3 очкони келтирди. Ушбу ғалабадан сўнг «Интер» очколарини 12 тага етказиб, қўшимча кўрсаткичларга кўра 2-ўринни эгаллаб турибди — худди шунча очко жамғарган пойтахтнинг «Рома» жамоаси эса жадвалда яккапешқадамлик қилмоқда. Хўш, миланликлар мудофааси илк дақиқаларда нега бу қадар қўпол хатоларга йўл қўйди, Индзагининг ҳужум чизиғи рақибни қандай тор-мор этди ва А Серияда 12 очколик икки гигант ўртасидаги Скудетто жанги қай даражада шиддатли тус олмоқда?

0:2 дан 5:3 гача: «Сан-Сиро»даги драма ва бешта турли қаҳрамон

Баҳс тақдирини ҳал қилган оламшумул воқеалар ривожи:

  • «Удинезе»нинг кутилмаган зарбалари: 9-дақиқада Джеймс Абанква ҳисобни очган бўлса, орадан кўп ўтмай, 16-дақиқада Юрген Эккеленкамп «Интер» дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • Биринчи бўлимдаги мувозанат: «Интер» саросимага тушмай, 26-дақиқада Карлос Аугустонинг голи билан фарқни қисқартирди, 35-дақиқада эса Николо Барелланинг аниқ зарбаси ҳисобни тенглаштирди — 2:2;

  • Иккинчи бўлимдаги ҳужум ёмғири: 57-дақиқада Маркус Тюрам жамоасини илк бор олдинга олиб чиқди, 67-дақиқада ёш юлдуз Эспозито фарқни оширди (4:2), 79-дақиқада эса захирадан тушган Бонни бешинчи голни урди — 5:2;

  • 90+1-дақиқадаги таскин голи: Ҳакам қўшиб берган вақтда Гуйе битта тўп киритиб, якуний ҳисобни 5:3 кўринишида муҳрлади.

Юлдузли ротация ва майдондаги таркиблар кураши

Ҳар икки жамоа мураббийлари қўллаган тактика ва ўйинчилар:

  • «Интер»нинг жанговар таркиби: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканжи, Жон Стоунз (62-дақиқада Бенжамен Павар), Алессандро Бастони (70-дақиқада Федерико Димарко), Анди Диуф, Николо Барелла, Пётр Зелиньски (82-дақиқада Александар Станкович), Генрих Мхитарян (62-дақиқада Кёртис Жонс), Карлос Аугусто, Маркус Тюрам (70-дақиқада Анж-Йоан Бонни) ва Франческо Пио Эспозито;

  • «Удинезе»нинг шиддатли қаршилиги: Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабаселе, Энцо Эбосс, Мергим Войвода (74-дақиқада Николо Бертола), Йеспер Карлстрём, Леннон Миллер (73-дақиқада Георгий Чакветадзе), Ассане Камара, Максимо Гомес (61-дақиқада Ибраима Гуйе), Юрген Эккеленкамп (80-дақиқада Санди Ловрич) ҳамда Кинан Дэвис;

  • Индзагининг мукаммал захираси: Тюрам ўрнига Бонни, Стоунз ўрнига Павар, Бастони ўрнига Димарконинг майдонга ташланиши баҳс сўнггида «Интер»нинг босимини пасайишига йўл қўймади.

Турнир жадвалидаги қайноқ ҳолат: «Рома» ва «Интер» дуэли

4-тур якунларига кўра Италияда кучлар тақсимоти:

  • «Интер» 2-ўринда: Тўрт учрашувдан 4 та ғалаба қайд этиб, 12 очко тўплаган Милан клуби қўшимча кўрсаткичлар (тўплар нисбати) туфайли 2-ўринда бормоқда;

  • «Рома»нинг пешқадамлиги: Худди «Интер» каби 12 та очко жамғарган ва ўз ўйинида «Торино»ни 2:0 ҳисобида ютган Рим жамоаси тўплар нисбатига кўра турнир жадвалининг мутлақ карвонбошиси бўлиб турибди;

  • «Удинезе» 13-поғонада: Чемпион дарвозасига 3 та гол уриб, жасурлик кўрсатган меҳмонлар 4 очко билан мусобақа жадвалининг 13-ўрнида қолмоқда.

Миланликларнинг ўз майдонидаги ушбу фантастик ғалабаси «Интер»нинг иродали руҳи ва ҳужумкор салоҳияти ҳар қандай оғир вазиятни синдира олишини яна бир карра исботлади.

Сизнингча, Миланнинг «Интер» клуби ушбу мавсумда «Рома»нинг кучли рақобатига дош бериб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила оладими? Сан-Сирода 3 та тўп ўтказиб юборган миланликлар мудофааси чемпионлик учун хавф туғдирмайдими? Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва А Сериядаги ушбу ақлбовар қилмас 8 голли тўқнашув тафсилотини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

ИнтерУдинезеА СерияМилан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиБугун, 06:31Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 06:24Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиЖиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиБугун, 06:16«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилдиБугун, 00:09Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКеча, 23:58Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориЎзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?