Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хамзат Чимаев яқинлашиб келаётган учта UFC жангига башорат берди: Арман Сарукян Маурисио Руффини мағлуб этади, Мовсар Евлоев Александр Волкановскини муддатидан олдин таслим этиб, Ингушетия тарихидаги илк UFC чемпиони бўлади.
- Чимаев Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги трилогияда фаворитни аниқлай олмади, аммо Пётр Яннинг услубини маъқуллашини таъкидлади.
Дунёнинг етакчи жанг санъати лигаси — UFC навбатдаги рақамли шов-шувли турнирлар бўсағасида турган бир вақтда октагоннинг энг хавфли юлдузларидан бири, ҳозирда Бирлашган Араб Амирликлари шарафини ҳимоя қилаётган Хамзат «Борз» Чимаев кутилмаган ва жасур таҳлиллари билан мухлислар эътиборини тортди. Таниқли блогер Адам Зубараевга берган эксклюзив ва очиқ интервьюсида Чимаев яқинлашиб келаётган учта улкан қарама-қаршилик — Арман Царукяннинг Маурисио Руффига қарши синови, Мовсар Евлоевнинг Александр Волкановски билан бўладиган чемпионлик жанги ҳамда Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги тарихий трилогияга батафсил тўхталди.
Айниқса, 24 октябрь куни Абу-Дабидаги UFC 333 турнирида енгилмас Мовсар Евлоевнинг собиқ ва амалдаги афсона Александр Волкановскини муддатидан олдин тор-мор этиши ҳақидаги фикрлари ММА оламида ҳақиқий мунозаралар тўлқинини келтириб чиқарди. Хўш, Чимаев нега Царукяннинг ғалабасига 100 фоиз ишонмоқда, Ингушетия тарихидаги илк камар режаси қандай амалга ошади ва нима сабабдан «Борз» Пётр Ян ҳамда Мераб Двалишвили жангида фаворитни очиқ айта олмади?
«Партер ва курашда фарқ катта»: Царукян Руффини қандай мағлуб этади?
19 сентябрь куни Лос-Анжелесда ўтказиладиган UFC 331 турнирининг марказий баҳси таҳлили:
Бразилиялик нокаутчига баҳо: «Руффи — топ даражадаги жангчи, ҳақиқатан яхши рақиб ва бугунги кунда UFC`даги энг хавфли зарбачилардан бири», — дея рақибга ҳурмат билдирди Чимаев;
Стойка ва кураш сифати: Хамзатнинг таъкидлашича, агар Арман Царукян жангда фақат тик туриб (стойкада) уришиш билан чекланмай, кураш ва партерни ҳам ишга солса, ҳеч қандай қийинчиликка дуч келмайди;
Даражалар тафовути: «Арман ва Руффининг эркин кураш ҳамда грепплинг даражаси мутлақо бошқа-бошқа сайёра. Стойкада Руффи жуда кучли, аммо Арман ҳам тик туришда ёмон эмас, у ўзини у ерда ҳам эркин ҳис қилади», — деди у.
«Ҳозир Мовсарнинг вақти»: Волкановскидан камарни тортиб олиш режаси
24 октябрь куни Абу-Дабида (UFC 333) ярим енгил вазн тоифасида юз берадиган тарихий тиқнашув:
Тажрибали афсонага қарши ёшлик шиддати: «Волкановский — осон рақиб эмас, жуда тажрибали ва кучли жангчи. Фаолияти давомида кўплаб беш раундлик чемпионлик жангларини ўтказган», — дея австралиялик чемпионнинг мақомига урғу берди Хамзат;
Очлик ва улкан мотивация: Чимаев ҳозир Евлоев ўз чўққисида турганини эслатди: «Менимча, ҳозир Мовсарнинг вақти келди. У жуда оч ва бу лаҳзани йиллар давомида кутди. Мен биринчи марта камар учун жанг қилганда инсон нималарни ҳис қилишини жуда яхши биламан — бу бутунлай бошқача мотивация ва ўз халқи тарихини яратиш имконияти»;
Кавказ бўйлаб учинчи чемпионлик бекати: «Доғистонда UFC чемпионлари бўлди, Чеченистонда ҳам чемпионликни кўрдик. Энди эса навбат Ингушетияга келди!», — деди Чимаев;
Муддатидан олдин ғалаба талаби: Хамзат Евлоевга тилак билдириб, чемпионликни нокаут ёки оғритиш усули билан ҳал этиш кераклигини уқтирди: «Титулгача бўлган йўлни муддатидан олдинги ғалабаларсиз босиб ўтиш мумкин, аммо камар учун баҳсда рақибни муддатидан аввал таслим этиш шарт!».
1:1 ҳисобидаги трилогия: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили интригаси
UFC 333 кечасининг иккинчи муҳим жанг таҳлилида Чимаев иккиланиб қолди:
Тарихий финал нуқтаси: Икки юлдуз ўртасидаги ҳисоб ҳозирда 1:1 бўлиб турибди ва Абу-Дабидаги жангда улар орасидаги баҳсга бутунлай нуқта қўйилади;
Услублар тўқнашуви: «Тўғрисини айтсам, мен бу вазнни синчковлик билан кузатмайман ва жангларини тўлиқ кўрмаганман. Лекин услуб жиҳатидан Пётр Яннинг октагондаги ҳаракатлари менга кўпроқ ёқади. У жуда тез, чаққон, ҳаракатлари аниқ ва чиройли жанг қилади», — деди Чимаев;
Мерабнинг темирга тенг характери: «Мераб эса ҳайратланарли даражада чидамли ва темир характерли йигит. Шу боис бу жангда кимнинг қўли баланд келишини айтиш жуда қийин, фаворитни танлай олмайман», — дея якунлади «Борз».
Хамзат Чимаевнинг кузги катта турнирлар олдидан билдирган мазкур таҳлилий қарашлари яқинлашиб келаётган жангларда кутилмаган сценарийлар ва юқори шиддатли қарама-қаршиликлар бўлишидан дарак бермоқда.
Сизнингча, Мовсар Евлоев 24 октябрь куни Абу-Дабида Александр Волкановски тўсиғини енгиб, Ингушетия тарихидаги илк UFC чемпионига айлана оладими? Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги трилогияда ким ўз сўзини айтади? Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА дунёсининг энг қайноқ башоратлари жамланган ушбу муҳим мақолани барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…