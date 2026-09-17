Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!

·57·Спорт
Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди, унда «Ливерпул» ва «Челси» ўртасидаги марказий учрашув мухлисларга чинакам супертўқнашувни тақдим этди.
  • Амалдаги чемпион «Манчестер Сити» эса «Брайтон»га қарши ўйнайди, «Брайтон» эса аввалги босқичда «Манчестер Юнайтед»ни мусобақадан чиқариб юборган эди.
  • «Арсенал» сафарда «Флитвуд Таун» билан, «Эвертон» эса «Нюкасл» билан куч синашади.

Англия футболида кубок ҳарорати энг юқори чўққига кўтарилмоқда. Лига кубогининг (Carabao Cup) кескин ва сенсацияларга бой кечган 3-босқичи якунланиши биланоқ, турнирнинг нимчорак финал (1/8 финал) босқичига расман қуръа ташланди. Маросим якунлари мухлисларга чинакам супертўқнашувни туҳфа этди: мазкур босқичнинг марказий беллашувида икки ашаддий гранд — «Ливерпуль» ҳамда Лондоннинг «Челси» клублари муддатидан олдин тўқнаш келадиган бўлди. Ўтган босқичда «Олд Траффорд»да «Манчестер Юнайтед»ни суперкамбэк билан мусобақадан чиқариб юборган «Брайтон» эса 1/8 финалда амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ва «Норвич» жуфтлиги ғолибига қарши саф тортади.

Лондоннинг бошқа бир даъвогари — «Арсенал»га эса қуръа нисбатан омадли келди: «тўпчилар» сафарда камтарин «Флитвуд Таун» меҳмони бўлишади. Шунингдек, «Эвертон» ва «Ньюкасл», ҳамда «Борнмут» ва «Астон Вилла» ўртасидаги тўқнашувлар ҳам кубок курашини алангалатиши тайин. Эслатиб ўтамиз, мусобақанинг амалдаги соҳиби Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» бўлиб, улар ўтган мавсум ҳал қилувчи финалда айнан «Арсенал»ни 2:0 ҳисобида доғда қолдирган эди.

Хўш, «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж» эгалари ўртасидаги қонли жангда қайси жамоа чорак финалга чиқади, «Брайтон» Манчестернинг иккинчи гигантига ҳам қарши сенсация тайёрлай оладими ва кимлар бош совринга асосий даъвогар?

Лига кубоги нимчорак финали: Барча 8 та жуфтлик рўйхати

Қуръа натижасига кўра 1/8 финалда шаклланган қарама-қаршиликлар:

  • «Ливерпуль» — «Челси»: Босқичнинг энг даҳшатли супертўқнашуви бўлиб, унда ғолиб келган жамоа автоматик равишда кубокнинг бош фаворитига айланади;

  • «Манчестер Сити» / «Норвич» — «Брайтон»: «МЮ»ни кубокдан мосуво қилган қайсар «чайкалар» энди амалдаги чемпионга қарши жангга шайланмоқда;

  • «Флитвуд Таун» — «Арсенал»: Микель Артета шогирдлари қуйи лига вакилига қарши баҳсда асосий таркиб юлдузларига дам бериш имкониятига эга;

  • «Эвертон» — «Ньюкасл»: Премьер-лиганинг икки жисмоний ва тактик жиҳатдан муросасиз вакиллари ўртасидаги марказий жанг;

  • «Борнмут» — «Астон Вилла»: Унаи Эмери шогирдлари мураккаб сафарда кубок юришини давом эттириш учун тер тўкади;

  • «Сандерленд» — «Брентфорд»: Чемпионшип ва АПЛ жамоалари ўртасидаги кескин ва очиқ кураш;

  • «Фулҳэм» — «Кристал Пэлас»: Пойтахт Лондоннинг икки жамоаси ўртасида кечадиган принципиал дерби;

  • «Брэдфорд» — «Питерборо»: Мусобақа сенсациячилари саналган икки камтарин клуб чорак финал йўлланмаси учун доска узра ўтиради.

Марказий баҳс таҳлили: «Ливерпуль» ва «Челси»нинг битта чипта учун жанги

Нимчорак финал кульминацияси ҳақида муҳим жиҳатлар:

  • Инглиз классикаси: Сўнгги йилларда ички кубоклар финалларида тез-тез тўқнаш келиб, драматик пенальтилар серияларини тақдим этаётган икки гигант бу гал анча эрта — 1/8 финалдаёқ бири мусобақани тарк этишга мажбур;

  • Мураббийлар ротацияси: Ҳар иккала клуб учун ҳам Чемпионлар Лигаси ва АПЛ асосий устувор вазифа бўлгани боис, қайси мураббий захира ўйинчиларига кўпроқ ишонч билдириши баҳс тақдирини ҳал қилади;

  • «Челси»нинг қасос режаси: Ўтган турнирлардаги аламли мағлубиятлардан сўнг лондонликлар мерсисайдликларни кубокдан чиқариб юбориш учун максимал тажовузкор ўйин намойиш этиши кутилмоқда.

Амалдаги чемпион «Сити» ва мусобақа интригаси

Турнирнинг тарихий контексти ва истиқболлари:

  • «Манчестер Сити»нинг ҳимояси: Ўтган мавсум финалида «Арсенал»ни 2:0 ҳисобида таслим этиб кубокни боши узра кўтарган «шаҳарликлар» бу гал ҳам бош совринни ҳеч кимга топширмасликни мақсад қилган;

  • Сюрпризлар эшиги очиқ: «Манчестер Юнайтед»нинг мусобақадан эрта чиқиб кетгани ўртамиёна ва аутсайдер клублар учун ҳам сенсацион равишда «Уэмбли»гача етиб бориш имкониятини оширди;

  • Тезкор формат: Бир ўйиндан иборат бўлган нимчорак финал босқичида дуранг қайд этилса, масала тўғридан-тўғри пенальтилар сериясида ҳал қилиниши кутилмаган натижалар эҳтимолини янада кўпайтиради.

Англия Лига кубогининг ушбу қуръаси миллионлар ўйини ишқибозларига куз фаслининг энг шиддатли, драматик ва голларга бой оқшомларини тақдим этиши тайин.

Сизнингча, «Ливерпуль» — «Челси» супербаҳсида қайси жамоанинг чорак финалга чиқиш имконияти юқорироқ ва «Брайтон» «Манчестер Сити»ни ҳам таслим қила оладими? Мусобақанинг амалдаги чемпиони «Сити» бу йил ўз титулини сақлаб қола оладими ёки соврин бошқа грандга насиб этадими? Ўз таҳлилий тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда инглиз футболидаги ушбу қайноқ қуръа тафсилотларини барча АПЛ мухлислари ва дўстларингизга улашинг!

Лига кубогиЛиверпульЧелсиМанчестер Сити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиБугун, 14:15Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиБугун, 14:11«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнотБугун, 13:38Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиМарио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиБугун, 13:32«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...Бугун, 13:28“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқдаБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг