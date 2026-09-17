Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди, унда «Ливерпул» ва «Челси» ўртасидаги марказий учрашув мухлисларга чинакам супертўқнашувни тақдим этди.
- Амалдаги чемпион «Манчестер Сити» эса «Брайтон»га қарши ўйнайди, «Брайтон» эса аввалги босқичда «Манчестер Юнайтед»ни мусобақадан чиқариб юборган эди.
- «Арсенал» сафарда «Флитвуд Таун» билан, «Эвертон» эса «Нюкасл» билан куч синашади.
Англия футболида кубок ҳарорати энг юқори чўққига кўтарилмоқда. Лига кубогининг (Carabao Cup) кескин ва сенсацияларга бой кечган 3-босқичи якунланиши биланоқ, турнирнинг нимчорак финал (1/8 финал) босқичига расман қуръа ташланди. Маросим якунлари мухлисларга чинакам супертўқнашувни туҳфа этди: мазкур босқичнинг марказий беллашувида икки ашаддий гранд — «Ливерпуль» ҳамда Лондоннинг «Челси» клублари муддатидан олдин тўқнаш келадиган бўлди. Ўтган босқичда «Олд Траффорд»да «Манчестер Юнайтед»ни суперкамбэк билан мусобақадан чиқариб юборган «Брайтон» эса 1/8 финалда амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ва «Норвич» жуфтлиги ғолибига қарши саф тортади.
Лондоннинг бошқа бир даъвогари — «Арсенал»га эса қуръа нисбатан омадли келди: «тўпчилар» сафарда камтарин «Флитвуд Таун» меҳмони бўлишади. Шунингдек, «Эвертон» ва «Ньюкасл», ҳамда «Борнмут» ва «Астон Вилла» ўртасидаги тўқнашувлар ҳам кубок курашини алангалатиши тайин. Эслатиб ўтамиз, мусобақанинг амалдаги соҳиби Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» бўлиб, улар ўтган мавсум ҳал қилувчи финалда айнан «Арсенал»ни 2:0 ҳисобида доғда қолдирган эди.
Хўш, «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж» эгалари ўртасидаги қонли жангда қайси жамоа чорак финалга чиқади, «Брайтон» Манчестернинг иккинчи гигантига ҳам қарши сенсация тайёрлай оладими ва кимлар бош совринга асосий даъвогар?
Лига кубоги нимчорак финали: Барча 8 та жуфтлик рўйхати
Қуръа натижасига кўра 1/8 финалда шаклланган қарама-қаршиликлар:
«Ливерпуль» — «Челси»: Босқичнинг энг даҳшатли супертўқнашуви бўлиб, унда ғолиб келган жамоа автоматик равишда кубокнинг бош фаворитига айланади;
«Манчестер Сити» / «Норвич» — «Брайтон»: «МЮ»ни кубокдан мосуво қилган қайсар «чайкалар» энди амалдаги чемпионга қарши жангга шайланмоқда;
«Флитвуд Таун» — «Арсенал»: Микель Артета шогирдлари қуйи лига вакилига қарши баҳсда асосий таркиб юлдузларига дам бериш имкониятига эга;
«Эвертон» — «Ньюкасл»: Премьер-лиганинг икки жисмоний ва тактик жиҳатдан муросасиз вакиллари ўртасидаги марказий жанг;
«Борнмут» — «Астон Вилла»: Унаи Эмери шогирдлари мураккаб сафарда кубок юришини давом эттириш учун тер тўкади;
«Сандерленд» — «Брентфорд»: Чемпионшип ва АПЛ жамоалари ўртасидаги кескин ва очиқ кураш;
«Фулҳэм» — «Кристал Пэлас»: Пойтахт Лондоннинг икки жамоаси ўртасида кечадиган принципиал дерби;
«Брэдфорд» — «Питерборо»: Мусобақа сенсациячилари саналган икки камтарин клуб чорак финал йўлланмаси учун доска узра ўтиради.
Марказий баҳс таҳлили: «Ливерпуль» ва «Челси»нинг битта чипта учун жанги
Нимчорак финал кульминацияси ҳақида муҳим жиҳатлар:
Инглиз классикаси: Сўнгги йилларда ички кубоклар финалларида тез-тез тўқнаш келиб, драматик пенальтилар серияларини тақдим этаётган икки гигант бу гал анча эрта — 1/8 финалдаёқ бири мусобақани тарк этишга мажбур;
Мураббийлар ротацияси: Ҳар иккала клуб учун ҳам Чемпионлар Лигаси ва АПЛ асосий устувор вазифа бўлгани боис, қайси мураббий захира ўйинчиларига кўпроқ ишонч билдириши баҳс тақдирини ҳал қилади;
«Челси»нинг қасос режаси: Ўтган турнирлардаги аламли мағлубиятлардан сўнг лондонликлар мерсисайдликларни кубокдан чиқариб юбориш учун максимал тажовузкор ўйин намойиш этиши кутилмоқда.
Амалдаги чемпион «Сити» ва мусобақа интригаси
Турнирнинг тарихий контексти ва истиқболлари:
«Манчестер Сити»нинг ҳимояси: Ўтган мавсум финалида «Арсенал»ни 2:0 ҳисобида таслим этиб кубокни боши узра кўтарган «шаҳарликлар» бу гал ҳам бош совринни ҳеч кимга топширмасликни мақсад қилган;
Сюрпризлар эшиги очиқ: «Манчестер Юнайтед»нинг мусобақадан эрта чиқиб кетгани ўртамиёна ва аутсайдер клублар учун ҳам сенсацион равишда «Уэмбли»гача етиб бориш имкониятини оширди;
Тезкор формат: Бир ўйиндан иборат бўлган нимчорак финал босқичида дуранг қайд этилса, масала тўғридан-тўғри пенальтилар сериясида ҳал қилиниши кутилмаган натижалар эҳтимолини янада кўпайтиради.
Англия Лига кубогининг ушбу қуръаси миллионлар ўйини ишқибозларига куз фаслининг энг шиддатли, драматик ва голларга бой оқшомларини тақдим этиши тайин.
Сизнингча, «Ливерпуль» — «Челси» супербаҳсида қайси жамоанинг чорак финалга чиқиш имконияти юқорироқ ва «Брайтон» «Манчестер Сити»ни ҳам таслим қила оладими? Мусобақанинг амалдаги чемпиони «Сити» бу йил ўз титулини сақлаб қола оладими ёки соврин бошқа грандга насиб этадими? Ўз таҳлилий тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда инглиз футболидаги ушбу қайноқ қуръа тафсилотларини барча АПЛ мухлислари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…