“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда

·62·Спорт
“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури 17 сентябрда бошланиб, унда чемпионлик ва қуйи лигага тушиб кетмаслик учун кураш олиб бораётган жамоалар тақдирига ойдинлик киритилади.
  • Турнинг марказий учрашувлари 20 сентябрга тўғри келади, жумладан, «Андижон»
  • «Бобур Арена»да ОЧЛ сафаридан қайтган «Насаф»ни қабул қилади.
  • Шунингдек, Тошкентда «Локомотив» Фарғонанинг «Нефтчи»си билан куч синашади.

Ўзбекистон миллий чемпионати — Суперлигада кузги ҳал қилувчи баҳслар ўзининг энг қизғин ва муросасиз палласига кирди. Бугун, 17 сентябрь куни нақ 8 та шиддатли қарама-қаршиликни ўз ичига олган 22-тур баҳсларига расман старт берилади. Мазкур тур нафақат чемпионлик ва совринли ўринлар тақдирига, балки қуйи лигага тушиб кетмаслик учун курашаётган жамоалар тақдирига ҳам ойдинлик киритиб берувчи жуда катта аҳамиятга эга. Тур пардаси бугун Наманганда очилади: водийнинг энг кучли клубларидан бири «Навбаҳор» ўз майдонида ҳужумкор ва қайсар «Динамо»ни қабул қилади.

Турнинг ҳақиқий кульминацияси эса якшанба, 20 сентябрь кунига тўғри келади: унда водийда «Андижон» клуби ОЧЛ сафаридан қайтган «Насаф»га қарши «Бобур Арена»да чинакам жанг таклиф қилса, Тошкентда пойтахтнинг «Локомотив» жамоаси Фарғонанинг «Нефтчи»си билан очколар учун кураш олиб боради. «Пахтакор», «Бунёдкор» ва ОКМК иштирокидаги тўқнашувлар ҳам тур интригасини чўққига олиб чиқмоқда.

Хўш, «Навбаҳор» Наманганда Самарқанд клубини доғда қолдира оладими, «Насаф» Баҳрайндаги оғир сафардан кейин Андижонда тикланишга улгурадими ва 22-тур турнир жадвалида қандай катта ўзгаришларни юзага келтиради?

«Намангандаги очилиш баҳси»: 22-турнинг илк пардаси

17 сентябрь куни ишқибозларни кутаётган асосий воқеа:

  • 18:00. «Навбаҳор» — «Динамо»: Мухлислар билан тўлиб-тошадиган Намангандаги «Марказий» стадионда кечадиган баҳс; мезбонлар юқори ўринлар учун фақат ғалаба мақсадида майдонга тушса, самарқандликларнинг ҳар қандай грандга сюрприз тайёрлай оладиган тактикаси ўйинни куннинг энг томошабоп беллашувига айлантириши тайин;

  • Мураббийлар дуэли: Ҳар икки жамоанинг тартибли ҳимоя ва тезкор қанот ҳужумларига асосланган ўйини илк дақиқалардан кескин босим ва муросасиз курашни кафолатлайди.

22-турнинг тўлиқ тақвими ва ўйинлар вақти

Суперлига баҳсларининг 5 кунлик тўлиқ жадвали:

  • 17 сентябрь (пайшанба):

    18:00. «Навбаҳор» — «Динамо»

  • 19 сентябрь (шанба):

    18:00. «Машъал» — «Пахтакор»

    20:15. «Бунёдкор» — «Бухоро»

  • 20 сентябрь (якшанба — энг қайноқ кун):

    17:15. «Андижон» — «Насаф»

    18:00. «Сурхон» — «Қўқон-1912»

    19:00. «Сўғдиёна» — ОКМК

    19:30. «Локомотив» — «Нефтчи»

  • 21 сентябрь (душанба):

    20:15. «Хоразм» — «Қизилқум»

22-турнинг бош интригалари: «Бобур Арена» ва пойтахт тўқнашувлари

Мутахассисларнинг ушбу тур бўйича таҳлилий кузатувлари:

  • «Андижон» — «Насаф» (20 сентябрь): Турнинг марказий беллашуви; ОЧЛ-2 доирасида Баҳрайнда оғир ўйин ўтказиб қайтган Рўзиқул Бердиев шогирдлари «Андижон»нинг тўлиб-тошган трибуналари ва агрессив босимига дош бериши керак бўлади;

  • «Локомотив» — «Нефтчи» (20 сентябрь): Тошкентда кечадиган қарама-қаршилик ҳар икки томон учун турнир жадвалидаги позицияни мустаҳкамлаш учун ҳал қилувчи уч очкони тақдим этади;

  • «Пахтакор» ва ОКМК сафарлари: Муборакда «Машъал» майдонига сафар қиладиган «шерлар» ҳамда Жиззахда «Сўғдиёна»га қарши саф тортадиган олмалиқликлар учун очко йўқотиш чемпионлик пойгасида қимматга тушиши мумкин.

Суперлиганинг 22-тури кузги футбол мавсумидаги энг қайноқ ва драматик натижаларни тақдим этиб, миллий футболимиз ихлосмандларига ҳақиқий ҳис-ҳаяжон бағишлаши шубҳасиз.

Сизнингча, бугун Наманганда кечадиган «Навбаҳор» — «Динамо» қарама-қаршилигида қайси жамоа ғалаба қозонади? 20 сентябрь куни Андижонда «Насаф» сафардан 3 очко билан қайта оладими ёки мезбонлар сенсация қайд этадими? Ўз таҳлилий ҳисоб ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий футболимизнинг ушбу ҳал қилувчи 22-тури шарҳини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

НавбаҳорДинамоАндижонСуперлига 22-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиБугун, 14:15Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиБугун, 14:11«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнотБугун, 13:38Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиМарио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиБугун, 13:32«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...Бугун, 13:28Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Бугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг