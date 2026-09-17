“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури 17 сентябрда бошланиб, унда чемпионлик ва қуйи лигага тушиб кетмаслик учун кураш олиб бораётган жамоалар тақдирига ойдинлик киритилади.
- Турнинг марказий учрашувлари 20 сентябрга тўғри келади, жумладан, «Андижон»
- «Бобур Арена»да ОЧЛ сафаридан қайтган «Насаф»ни қабул қилади.
- Шунингдек, Тошкентда «Локомотив» Фарғонанинг «Нефтчи»си билан куч синашади.
Ўзбекистон миллий чемпионати — Суперлигада кузги ҳал қилувчи баҳслар ўзининг энг қизғин ва муросасиз палласига кирди. Бугун, 17 сентябрь куни нақ 8 та шиддатли қарама-қаршиликни ўз ичига олган 22-тур баҳсларига расман старт берилади. Мазкур тур нафақат чемпионлик ва совринли ўринлар тақдирига, балки қуйи лигага тушиб кетмаслик учун курашаётган жамоалар тақдирига ҳам ойдинлик киритиб берувчи жуда катта аҳамиятга эга. Тур пардаси бугун Наманганда очилади: водийнинг энг кучли клубларидан бири «Навбаҳор» ўз майдонида ҳужумкор ва қайсар «Динамо»ни қабул қилади.
Турнинг ҳақиқий кульминацияси эса якшанба, 20 сентябрь кунига тўғри келади: унда водийда «Андижон» клуби ОЧЛ сафаридан қайтган «Насаф»га қарши «Бобур Арена»да чинакам жанг таклиф қилса, Тошкентда пойтахтнинг «Локомотив» жамоаси Фарғонанинг «Нефтчи»си билан очколар учун кураш олиб боради. «Пахтакор», «Бунёдкор» ва ОКМК иштирокидаги тўқнашувлар ҳам тур интригасини чўққига олиб чиқмоқда.
Хўш, «Навбаҳор» Наманганда Самарқанд клубини доғда қолдира оладими, «Насаф» Баҳрайндаги оғир сафардан кейин Андижонда тикланишга улгурадими ва 22-тур турнир жадвалида қандай катта ўзгаришларни юзага келтиради?
«Намангандаги очилиш баҳси»: 22-турнинг илк пардаси
17 сентябрь куни ишқибозларни кутаётган асосий воқеа:
18:00. «Навбаҳор» — «Динамо»: Мухлислар билан тўлиб-тошадиган Намангандаги «Марказий» стадионда кечадиган баҳс; мезбонлар юқори ўринлар учун фақат ғалаба мақсадида майдонга тушса, самарқандликларнинг ҳар қандай грандга сюрприз тайёрлай оладиган тактикаси ўйинни куннинг энг томошабоп беллашувига айлантириши тайин;
Мураббийлар дуэли: Ҳар икки жамоанинг тартибли ҳимоя ва тезкор қанот ҳужумларига асосланган ўйини илк дақиқалардан кескин босим ва муросасиз курашни кафолатлайди.
22-турнинг тўлиқ тақвими ва ўйинлар вақти
Суперлига баҳсларининг 5 кунлик тўлиқ жадвали:
17 сентябрь (пайшанба):
18:00. «Навбаҳор» — «Динамо»
19 сентябрь (шанба):
18:00. «Машъал» — «Пахтакор»
20:15. «Бунёдкор» — «Бухоро»
20 сентябрь (якшанба — энг қайноқ кун):
17:15. «Андижон» — «Насаф»
18:00. «Сурхон» — «Қўқон-1912»
19:00. «Сўғдиёна» — ОКМК
19:30. «Локомотив» — «Нефтчи»
21 сентябрь (душанба):
20:15. «Хоразм» — «Қизилқум»
22-турнинг бош интригалари: «Бобур Арена» ва пойтахт тўқнашувлари
Мутахассисларнинг ушбу тур бўйича таҳлилий кузатувлари:
«Андижон» — «Насаф» (20 сентябрь): Турнинг марказий беллашуви; ОЧЛ-2 доирасида Баҳрайнда оғир ўйин ўтказиб қайтган Рўзиқул Бердиев шогирдлари «Андижон»нинг тўлиб-тошган трибуналари ва агрессив босимига дош бериши керак бўлади;
«Локомотив» — «Нефтчи» (20 сентябрь): Тошкентда кечадиган қарама-қаршилик ҳар икки томон учун турнир жадвалидаги позицияни мустаҳкамлаш учун ҳал қилувчи уч очкони тақдим этади;
«Пахтакор» ва ОКМК сафарлари: Муборакда «Машъал» майдонига сафар қиладиган «шерлар» ҳамда Жиззахда «Сўғдиёна»га қарши саф тортадиган олмалиқликлар учун очко йўқотиш чемпионлик пойгасида қимматга тушиши мумкин.
Суперлиганинг 22-тури кузги футбол мавсумидаги энг қайноқ ва драматик натижаларни тақдим этиб, миллий футболимиз ихлосмандларига ҳақиқий ҳис-ҳаяжон бағишлаши шубҳасиз.
Сизнингча, бугун Наманганда кечадиган «Навбаҳор» — «Динамо» қарама-қаршилигида қайси жамоа ғалаба қозонади? 20 сентябрь куни Андижонда «Насаф» сафардан 3 очко билан қайта оладими ёки мезбонлар сенсация қайд этадими? Ўз таҳлилий ҳисоб ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий футболимизнинг ушбу ҳал қилувчи 22-тури шарҳини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…