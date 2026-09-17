Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилди

·46·Спорт
Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Марио Балотелли Италия футболидаги инқирознинг асосий сабабини жамият ва ёшлар ҳаётидаги ўзгаришлардан, хусусан кўча футболининг йўқолишидан деб билади.
  • Унинг фикрича, смартфонлар, компютер ўйинлари ва ота-оналарнинг эркалатувчи тарбияси ёш авлодни реал спорт ва рақобатдан узиб қўйган.
  • Балотелли ўз болалигини эслаб, қоронғи тушгунча кўчада ўйнаш ва катталар билан курашиш орқали маҳорат шаклланганини таъкидлайди.

«Манчестер Сити», «Интер» ва Италия терма жамоасининг собиқ юлдузи, жаҳон футболининг энг ёрқин ва исёнкор ҳужумчиларидан бири Марио Балотелли замонавий футбол ва хусусан «Скуадра Адзурра» бошдан кечираётган чуқур тизимли инқироз бўйича чинакам сенсацион, аммо аччиқ ҳақиқатларни очиқлади. Нуфузли «The Guardian» нашрига эксклюзив интервью берган 34 ёшли ҳужумчи муаммони мураккаб тактика ёки мураббийлар даражасидан эмас, балки жамият ва ёшлар ҳаётининг тубдан ўзгариб кетганидан излаш кераклигини таъкидлади.

Балотеллининг фикрича, Италияда аввалгидек буюк футболчилар авлоди етишиб чиқмаётганига асосий сабаб — кўча футболининг бутунлай йўқолгани, смартфонлар, компьютер ўйинлари ва ота-оналарнинг эркалатувчи нотўғри тарбиясидир. Ўз болалигини эслаган юлдуз қоронғи тушгунча кўчадан қайтмаганини, катта ёшли болалар билан курашда чиниққанини айтар экан, бугунги болалар виртуал оламда ўзларини Роналдиньо деб ҳис қилишлари, аммо реал майдонда ҳеч нарсага қодир эмасликларини алам билан иқрор бўлди.

Хўш, Балотелли нима учун бутун бошли авлодни қаттиқ танқид қилди, кўча спортининг йўқолиши миллий терма жамоалар келажагига қандай зарба бермоқда ва ҳозирда БААда тўп сураётган юлдузнинг бу гаплари ўзбек футболи тарбияси учун ҳам қандай муҳим сабоқ бўла олади?

«Кўчалар ва боғлар бўм-бўш»: Балотеллининг дардли ва ҳаққоний иқрори

Марио Балотеллининг замонавий ёшлар ва футбол муҳити ҳақида айтган асосий фикрлари:

  • «Онам жаҳл билан чақириб оларди»: Ҳужумчи болалигида тўп кўринмай қоладиган даражада қоронғи тушмагунча соатлаб кўчада футбол ўйнаганини ва айнан шу тинимсиз амалиёт маҳоратни шакллантирганини эслади;

  • Бўшаб қолган майдончалар: Брешиа ва Италиянинг бошқа шаҳарларида боғлар ва кўча майдонлари ҳувиллаб қолгани, у ерда футбол ўйнайдиган ёшлар деярли кўринмаётгани катта фожиа сифатида кўрсатилди;

  • Гаджетлар ва PlayStation қамоғи: Смартфонлар, компьютерлар ва ўйин консоллари болаларни реал ҳаракат ва ҳақиқий рақобатдан узиб қўйди;

  • «Уч кунда бир марта икки соат»: Балотелли ота-оналарнинг эркалатувчи муносабатини қоралаб, етти ёшли боланинг ҳафтада атиги икки марта озгина тўп тепиши билан ҳеч қачон катта юлдуз чиқмаслигини уқтирди.

«Биз Роналдо финтларини чангда такрорлардик!»: Экран ва реал ҳаёт фарқи

Ҳужумчининг бугунги виртуал ёшлар ва аввалги авлод ўртасидаги таққоси:

  • Тасаввур ва реаллик: «Бугунги болалар телефонда видео кўриб, ўзларини Роналдиньо деб тасаввур қилишади. Биз эса ҳовлида, чанг кўчаларда ўзимиздан катталар билан олишиб, Роналдонинг финтларини такрорлардик. Бу мутлақо бошқа нарса!»;

  • Курашда тобланиш: Иқтидорлар залдаги назарияда эмас, кўчалардаги муросасиз рақобат ва жисмоний тўқнашувларда дунёга келиши алоҳида қайд этилди;

  • Масъулиятнинг йўқолиши: Виртуал дунёдаги осон машҳурлик ёшларнинг қийинчиликка чидаш ва машғулотларда тер тўкиш иродасини сўндириб юбормоқда.

Исёнкор юлдузнинг карьераси: Италиядан БАА чемпионатигача

34 ёшли ҳужумчининг босиб ўтган фаолият йўли:

  • БААдаги янги саҳифа: Оғир ва муросасиз характери туфайли фаолиятида кўплаб инқирозларни бошдан кечирган Балотелли жорий йилнинг январь ойидан буён Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Иттифоқ» клубида муваффақиятли тўп суриб келмоқда;

  • Элита клублар тарихи: У ўз вақтида Европанинг энг қудратли клублари — «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», шунингдек «Ницца», «Марсельь», «Брешиа», «Монца» ва «Женоа» шарафини ҳимоя қилган;

  • Италия термасининг рамзи: 2012 йилги Европа чемпионати ярим финалида Германия дарвозасига урган дубли ва мушакларини кўрсатган тарихий байрами уни жаҳон футболи фольклорига киритган.

Марио Балотеллининг ушбу куюнчаклик билан айтган баёноти фақат Италия эмас, балки бутун дунёда, жумладан Ўзбекистонда ҳам гаджетларга боғланиб қолаётган ёш авлодни ҳақиқий спортга, ҳовли ва маҳалла футболига қайтариш қанчалик ҳаётий зарурат эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Марио Балотелли айтган фикрларга 100 фоиз қўшиласизми — ҳақиқий футбол иқтидори фақат кўча ва ҳовлидаги эркин курашда туғиладими ёки замонавий қимматбаҳо академиялар устунроқми? Бугунги ёшларнинг телефон ва компьютерларга боғланиб қолгани ўзбек футболи келажагига ҳам хавф солмаяптими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон юлдузининг ушбу жарангдор танқидий чиқиши таҳлилини барча ота-оналар, мураббийлар ҳамда футбол ишқибозларига улашинг!

Марио БалотеллиКўча футболИталия футболБАА чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиБугун, 14:15Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиБугун, 14:11«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнотБугун, 13:38«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...Бугун, 13:28Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Бугун, 13:19“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқдаБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг