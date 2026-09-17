Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Марио Балотелли Италия футболидаги инқирознинг асосий сабабини жамият ва ёшлар ҳаётидаги ўзгаришлардан, хусусан кўча футболининг йўқолишидан деб билади.
- Унинг фикрича, смартфонлар, компютер ўйинлари ва ота-оналарнинг эркалатувчи тарбияси ёш авлодни реал спорт ва рақобатдан узиб қўйган.
- Балотелли ўз болалигини эслаб, қоронғи тушгунча кўчада ўйнаш ва катталар билан курашиш орқали маҳорат шаклланганини таъкидлайди.
«Манчестер Сити», «Интер» ва Италия терма жамоасининг собиқ юлдузи, жаҳон футболининг энг ёрқин ва исёнкор ҳужумчиларидан бири Марио Балотелли замонавий футбол ва хусусан «Скуадра Адзурра» бошдан кечираётган чуқур тизимли инқироз бўйича чинакам сенсацион, аммо аччиқ ҳақиқатларни очиқлади. Нуфузли «The Guardian» нашрига эксклюзив интервью берган 34 ёшли ҳужумчи муаммони мураккаб тактика ёки мураббийлар даражасидан эмас, балки жамият ва ёшлар ҳаётининг тубдан ўзгариб кетганидан излаш кераклигини таъкидлади.
Балотеллининг фикрича, Италияда аввалгидек буюк футболчилар авлоди етишиб чиқмаётганига асосий сабаб — кўча футболининг бутунлай йўқолгани, смартфонлар, компьютер ўйинлари ва ота-оналарнинг эркалатувчи нотўғри тарбиясидир. Ўз болалигини эслаган юлдуз қоронғи тушгунча кўчадан қайтмаганини, катта ёшли болалар билан курашда чиниққанини айтар экан, бугунги болалар виртуал оламда ўзларини Роналдиньо деб ҳис қилишлари, аммо реал майдонда ҳеч нарсага қодир эмасликларини алам билан иқрор бўлди.
Хўш, Балотелли нима учун бутун бошли авлодни қаттиқ танқид қилди, кўча спортининг йўқолиши миллий терма жамоалар келажагига қандай зарба бермоқда ва ҳозирда БААда тўп сураётган юлдузнинг бу гаплари ўзбек футболи тарбияси учун ҳам қандай муҳим сабоқ бўла олади?
«Кўчалар ва боғлар бўм-бўш»: Балотеллининг дардли ва ҳаққоний иқрори
Марио Балотеллининг замонавий ёшлар ва футбол муҳити ҳақида айтган асосий фикрлари:
«Онам жаҳл билан чақириб оларди»: Ҳужумчи болалигида тўп кўринмай қоладиган даражада қоронғи тушмагунча соатлаб кўчада футбол ўйнаганини ва айнан шу тинимсиз амалиёт маҳоратни шакллантирганини эслади;
Бўшаб қолган майдончалар: Брешиа ва Италиянинг бошқа шаҳарларида боғлар ва кўча майдонлари ҳувиллаб қолгани, у ерда футбол ўйнайдиган ёшлар деярли кўринмаётгани катта фожиа сифатида кўрсатилди;
Гаджетлар ва PlayStation қамоғи: Смартфонлар, компьютерлар ва ўйин консоллари болаларни реал ҳаракат ва ҳақиқий рақобатдан узиб қўйди;
«Уч кунда бир марта икки соат»: Балотелли ота-оналарнинг эркалатувчи муносабатини қоралаб, етти ёшли боланинг ҳафтада атиги икки марта озгина тўп тепиши билан ҳеч қачон катта юлдуз чиқмаслигини уқтирди.
«Биз Роналдо финтларини чангда такрорлардик!»: Экран ва реал ҳаёт фарқи
Ҳужумчининг бугунги виртуал ёшлар ва аввалги авлод ўртасидаги таққоси:
Тасаввур ва реаллик: «Бугунги болалар телефонда видео кўриб, ўзларини Роналдиньо деб тасаввур қилишади. Биз эса ҳовлида, чанг кўчаларда ўзимиздан катталар билан олишиб, Роналдонинг финтларини такрорлардик. Бу мутлақо бошқа нарса!»;
Курашда тобланиш: Иқтидорлар залдаги назарияда эмас, кўчалардаги муросасиз рақобат ва жисмоний тўқнашувларда дунёга келиши алоҳида қайд этилди;
Масъулиятнинг йўқолиши: Виртуал дунёдаги осон машҳурлик ёшларнинг қийинчиликка чидаш ва машғулотларда тер тўкиш иродасини сўндириб юбормоқда.
Исёнкор юлдузнинг карьераси: Италиядан БАА чемпионатигача
34 ёшли ҳужумчининг босиб ўтган фаолият йўли:
БААдаги янги саҳифа: Оғир ва муросасиз характери туфайли фаолиятида кўплаб инқирозларни бошдан кечирган Балотелли жорий йилнинг январь ойидан буён Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Иттифоқ» клубида муваффақиятли тўп суриб келмоқда;
Элита клублар тарихи: У ўз вақтида Европанинг энг қудратли клублари — «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», шунингдек «Ницца», «Марсельь», «Брешиа», «Монца» ва «Женоа» шарафини ҳимоя қилган;
Италия термасининг рамзи: 2012 йилги Европа чемпионати ярим финалида Германия дарвозасига урган дубли ва мушакларини кўрсатган тарихий байрами уни жаҳон футболи фольклорига киритган.
Марио Балотеллининг ушбу куюнчаклик билан айтган баёноти фақат Италия эмас, балки бутун дунёда, жумладан Ўзбекистонда ҳам гаджетларга боғланиб қолаётган ёш авлодни ҳақиқий спортга, ҳовли ва маҳалла футболига қайтариш қанчалик ҳаётий зарурат эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Марио Балотелли айтган фикрларга 100 фоиз қўшиласизми — ҳақиқий футбол иқтидори фақат кўча ва ҳовлидаги эркин курашда туғиладими ёки замонавий қимматбаҳо академиялар устунроқми? Бугунги ёшларнинг телефон ва компьютерларга боғланиб қолгани ўзбек футболи келажагига ҳам хавф солмаяптими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон юлдузининг ушбу жарангдор танқидий чиқиши таҳлилини барча ота-оналар, мураббийлар ҳамда футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…