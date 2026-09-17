«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...

·51·Спорт
«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фабио Капелло «Милан»нинг «Бенфика»га қарши 0:2 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг жамоанинг ҳимоясидаги жиддий муаммоларни таъкидлаб, уларнинг умуман ҳимояланишни билмаслигини айтиб ўтди.
  • Капелло Аморимнинг прессинг фалсафаси «Милан»да ишламаганини ва жамоанинг мудофаа чизиғи ҳамда таянч яримҳимояси қарши ҳужумлар пайтида пароканда бўлиб қолганини кўрсатиб ўтди.

Европа лигасининг 1-турида ўз майдони — афсонавий «Сан-Сиро»да Португалиянинг «Бенфика» клубига 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мавсумдаги илк аламли мағлубиятини қабул қилиб олган «Милан» атрофидаги танқидлар бўрони янада кучайди. «Россонери» намойиш этган ожиз ва тарқоқ ўйин нафақат мухлисларни ғазабга солди, балки жаҳон футболи афсоналарининг ҳам кескин баҳоларига сабаб бўлди. Италиялик машҳур мутахассис, «Милан» билан қатор тарихий совринларни ютган собиқ бош мураббий Фабио Капелло жамоанинг ҳозирги аҳволини аёвсиз таҳлил қилиб, уни ер билан битта қилди.

Капелло жамоа бошқаруви ва мураббийлик фалсафасини жиддий савол остига олиб, тизимдаги кўзбўямачиликни очиб ташлади: «Аморим прессинг ва рақиб майдонида тўпни қайтариб олиш ҳақида гапиради. Рақиб агрессив ҳаракат қилди, аммо бугун “Милан”да бундай ўйинни кўрмадик. Бу жамоа ҳеч қандай янгилик кўрсатмади, уларнинг ҳимоясида жиддий муаммолар бор. “Милан” Чемпионлар Лигасига чиқа олмади, чунки жамоа умуман ҳимояланишни билмайди!» — дея очиқ баёнот берди собиқ устоз.

Хўш, Фабио Капеллонинг бу қадар қаҳрли чиқишига айнан нима сабаб бўлди, «Милан» ҳимоясидаги мувозанатсизлик клубни янги инқироз гирдобига тортмоқдами ва Европа лигасидаги мазкур муваффақиятсизликдан сўнг раҳбарият қандай кескин чоралар кўриши мумкин?

«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капеллонинг кескин иқрори

Италиялик таниқли мураббийнинг расмий матбуотга берган шафқатсиз баҳолари:

  • «Қоғоздаги прессинг»: Капелло Аморим фалсафасидаги юқори прессинг ва рақиб майдонида тўпни олиб қўйиш ғояси «Бенфика»га қарши ўйинда мутлақо ишламаганини, майдон эгалари рақибнинг агрессивлиги олдида таслим бўлганини билдирди;

  • Ҳимоядаги фалокат: Мутахассис «Милан»нинг Чемпионлар Лигаси йўлланмасидан қуруқ қолганини бевосита ҳимояланиш маданияти йўқлиги билан боғлади;

  • Қарши ҳужумлардаги ожизлик: «Бенфика» ҳар гал тезкор ҳужумга ўтганда, «Милан»нинг мудофаа чизиғи ва таянч яримҳимояси пароканда бўлиб қолгани алоҳида кўрсатиб ўтилди;

  • Мувозанатнинг йўқлиги: Фабио Капелло жамоа янги тактик ўзгаришлар кўрсатиш ўрнига, майдонда эски ва мураккаб муаммолар ичида ўралашиб юрганини таъкидлади.

«Сан-Сиро»даги совуқ душ: Европа лигасида 0:2 ҳисобидаги мағлубият

«Милан»нинг мавсумдаги илк зарбаси қандай содир бўлди:

  • Лукебакио ва Каминскининг голлари: 16-дақиқада Доди Лукебакио ҳамда 53-дақиқада Якуб Каминскининг аниқ зарбалари Италия грандини ўз майдонида «нокаут» ҳолатига туширди;

  • Бесамар юлдузлар: Иккинчи бўлимда Пулишич, Салемакерс ва Адриен Рабио каби футболчиларнинг майдонга тушиши ҳам рақибнинг мустаҳкам қалъасини бузиб ўтишга ёрдам бермади;

  • Мухлислар норозилиги: Ўз майдонида гол ура олмаган ва ҳимояда қўпол хатоларга йўл қўйган жамоа трибуналар томонидан ҳуштакбозлик билан кузатиб қўйилди.

«Милан» инқирози: Капелло ҳақмиди?

Спорт таҳлилчиларининг «россонери» истиқболи бўйича хулосалари:

  • Тактик номутаносиблик: Жамоа олдинга ўтишга интилаётганда орқа чизиқда улкан бўшлиқлар қолдирмоқда, бу эса ҳар қандай тажрибали еврокубок жамоаси учун тайёр совғадир;

  • Руҳий тушкунлик: Мавсумдаги дастлабки расмий мағлубият жамоанинг ички муҳитига ва футболчиларнинг ўз кучига бўлган ишончига зарба бериши мумкин;

  • Келгуси босқич талаби: Европа лигаси гуруҳида очко йўқотиш сериясини тўхтатиш учун мураббийлар штаби ҳимоя марказини қайта кўриб чиқишга мажбур.

Фабио Капеллонинг ушбу кескин ва холис танқиди «Милан» учун жиддий огоҳлантириш бўлди — агар жамоа ҳимоядаги мувозанатни тезда тикламаса, жорий мавсум ҳам клуб учун яна бир муваффақиятсиз йил сифатида тарихда қолиши мумкин.

Сизнингча, Фабио Капеллонинг «Милан» ҳимояланишни билмайди ва Чемпионлар Лигасига чиқишга лойиқ эмас эди» деган гаплари 100 фоиз ҳақиқатми ёки у вазиятни бўрттирмоқдами? «Россонери» бу мавсумда Европа лигаси плей-оффига чиқиш ва соврин учун курашишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Милан» атрофидаги ушбу қайноқ танқидий чиқиш таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда клуб мухлисларига улашинг!

МиланБенфикаФабио КапеллоЕвропа лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиБугун, 14:15Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиБугун, 14:11«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнотБугун, 13:38Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиМарио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиБугун, 13:32Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Бугун, 13:19“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқдаБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг