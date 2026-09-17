«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Капелло «Милан»нинг «Бенфика»га қарши 0:2 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг жамоанинг ҳимоясидаги жиддий муаммоларни таъкидлаб, уларнинг умуман ҳимояланишни билмаслигини айтиб ўтди.
- Капелло Аморимнинг прессинг фалсафаси «Милан»да ишламаганини ва жамоанинг мудофаа чизиғи ҳамда таянч яримҳимояси қарши ҳужумлар пайтида пароканда бўлиб қолганини кўрсатиб ўтди.
Европа лигасининг 1-турида ўз майдони — афсонавий «Сан-Сиро»да Португалиянинг «Бенфика» клубига 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мавсумдаги илк аламли мағлубиятини қабул қилиб олган «Милан» атрофидаги танқидлар бўрони янада кучайди. «Россонери» намойиш этган ожиз ва тарқоқ ўйин нафақат мухлисларни ғазабга солди, балки жаҳон футболи афсоналарининг ҳам кескин баҳоларига сабаб бўлди. Италиялик машҳур мутахассис, «Милан» билан қатор тарихий совринларни ютган собиқ бош мураббий Фабио Капелло жамоанинг ҳозирги аҳволини аёвсиз таҳлил қилиб, уни ер билан битта қилди.
Капелло жамоа бошқаруви ва мураббийлик фалсафасини жиддий савол остига олиб, тизимдаги кўзбўямачиликни очиб ташлади: «Аморим прессинг ва рақиб майдонида тўпни қайтариб олиш ҳақида гапиради. Рақиб агрессив ҳаракат қилди, аммо бугун “Милан”да бундай ўйинни кўрмадик. Бу жамоа ҳеч қандай янгилик кўрсатмади, уларнинг ҳимоясида жиддий муаммолар бор. “Милан” Чемпионлар Лигасига чиқа олмади, чунки жамоа умуман ҳимояланишни билмайди!» — дея очиқ баёнот берди собиқ устоз.
Хўш, Фабио Капеллонинг бу қадар қаҳрли чиқишига айнан нима сабаб бўлди, «Милан» ҳимоясидаги мувозанатсизлик клубни янги инқироз гирдобига тортмоқдами ва Европа лигасидаги мазкур муваффақиятсизликдан сўнг раҳбарият қандай кескин чоралар кўриши мумкин?
«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капеллонинг кескин иқрори
Италиялик таниқли мураббийнинг расмий матбуотга берган шафқатсиз баҳолари:
«Қоғоздаги прессинг»: Капелло Аморим фалсафасидаги юқори прессинг ва рақиб майдонида тўпни олиб қўйиш ғояси «Бенфика»га қарши ўйинда мутлақо ишламаганини, майдон эгалари рақибнинг агрессивлиги олдида таслим бўлганини билдирди;
Ҳимоядаги фалокат: Мутахассис «Милан»нинг Чемпионлар Лигаси йўлланмасидан қуруқ қолганини бевосита ҳимояланиш маданияти йўқлиги билан боғлади;
Қарши ҳужумлардаги ожизлик: «Бенфика» ҳар гал тезкор ҳужумга ўтганда, «Милан»нинг мудофаа чизиғи ва таянч яримҳимояси пароканда бўлиб қолгани алоҳида кўрсатиб ўтилди;
Мувозанатнинг йўқлиги: Фабио Капелло жамоа янги тактик ўзгаришлар кўрсатиш ўрнига, майдонда эски ва мураккаб муаммолар ичида ўралашиб юрганини таъкидлади.
«Сан-Сиро»даги совуқ душ: Европа лигасида 0:2 ҳисобидаги мағлубият
«Милан»нинг мавсумдаги илк зарбаси қандай содир бўлди:
Лукебакио ва Каминскининг голлари: 16-дақиқада Доди Лукебакио ҳамда 53-дақиқада Якуб Каминскининг аниқ зарбалари Италия грандини ўз майдонида «нокаут» ҳолатига туширди;
Бесамар юлдузлар: Иккинчи бўлимда Пулишич, Салемакерс ва Адриен Рабио каби футболчиларнинг майдонга тушиши ҳам рақибнинг мустаҳкам қалъасини бузиб ўтишга ёрдам бермади;
Мухлислар норозилиги: Ўз майдонида гол ура олмаган ва ҳимояда қўпол хатоларга йўл қўйган жамоа трибуналар томонидан ҳуштакбозлик билан кузатиб қўйилди.
«Милан» инқирози: Капелло ҳақмиди?
Спорт таҳлилчиларининг «россонери» истиқболи бўйича хулосалари:
Тактик номутаносиблик: Жамоа олдинга ўтишга интилаётганда орқа чизиқда улкан бўшлиқлар қолдирмоқда, бу эса ҳар қандай тажрибали еврокубок жамоаси учун тайёр совғадир;
Руҳий тушкунлик: Мавсумдаги дастлабки расмий мағлубият жамоанинг ички муҳитига ва футболчиларнинг ўз кучига бўлган ишончига зарба бериши мумкин;
Келгуси босқич талаби: Европа лигаси гуруҳида очко йўқотиш сериясини тўхтатиш учун мураббийлар штаби ҳимоя марказини қайта кўриб чиқишга мажбур.
Фабио Капеллонинг ушбу кескин ва холис танқиди «Милан» учун жиддий огоҳлантириш бўлди — агар жамоа ҳимоядаги мувозанатни тезда тикламаса, жорий мавсум ҳам клуб учун яна бир муваффақиятсиз йил сифатида тарихда қолиши мумкин.
Сизнингча, Фабио Капеллонинг «Милан» ҳимояланишни билмайди ва Чемпионлар Лигасига чиқишга лойиқ эмас эди» деган гаплари 100 фоиз ҳақиқатми ёки у вазиятни бўрттирмоқдами? «Россонери» бу мавсумда Европа лигаси плей-оффига чиқиш ва соврин учун курашишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Милан» атрофидаги ушбу қайноқ танқидий чиқиш таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда клуб мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…