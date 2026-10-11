«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди

·46·Спорт
«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди

«Интер Майами» МЛС мунтазам чемпионати доирасида «Ди Си Юнайтед» устидан йирик ғалабага эришди. Учрашувда Луис Суарес икки марта, Лионель Месси эса икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди. Шу тариқа, Майами жамоаси рақибига жавобсиз тўртта гол урди.

Ҳисоб 3-дақиқада очилди. Луис Суарес дастлабки голни киритди, 39-дақиқада эса яна бир бор ўз номини таблога ёздирди. Иккинчи бўлимда Лионель Месси 47-дақиқада гол урди, 60-дақиқада дублни расмийлаштирди.

Учрашув статистикасида ҳам «Интер Майами» устунлик қилди. Жамоа дарвоза томон 15 марта зарба берган бўлса, «Ди Си Юнайтед»да бу кўрсаткич 9 тани ташкил этди. Дарвоза соҳасига аниқ зарбалар нисбати 7:2 бўлди.

Тўп назорати бўйича «Интер Майами» 61 фоиз билан устун келди. Жамоа 618 та пас амалга ошириб, уларнинг 91 фоизини аниқ етказди. Рақиб эса 361 та пас берган, аниқлик кўрсаткичи 85 фоизни ташкил этган.

Фоллар сони «Интер Майами»да 17 та, «Ди Си Юнайтед»да 6 та бўлди. Бурчак зарбалари бўйича ҳам Майами жамоаси 4:2 ҳисобида устунлик қилди. Ҳар икки жамоа футболчилари учрашув давомида қизил ва сариқ карточка олмади.

Интер МайамиД. С. ЮнайтедЛионель МессиЛуис Суарес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқарди20 август 16:35Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёздиМесси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёзди8 октябр 10:03Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади7 октябр 12:49Мессисиз ғалаба: Каземиро дебют қилди, Суарес ўйинни ҳал қилди (видео)Мессисиз ғалаба: Каземиро дебют қилди, Суарес ўйинни ҳал қилди (видео)26 июл 12:26Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!21 сентябр 10:26Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаНеймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда7 сентябр 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди