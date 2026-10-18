“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...
АҚШ олий футбол лигаси (MLS) доирасида сафарда «Атланта Юнайтед» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган «Интер Майами» клуби сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси баҳсдан сўнг ўз ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлисларга самимий пост қолдирди.
Учрашувда иккита гол уриб, дубль қайд этган аргентиналик юлдуз Атланта шаҳридаги муҳташам арена унинг фаолиятида алоҳида илиқ хотиралар билан муҳрланганини таъкидлаб ўтди.
«Менга ажойиб хотираларни тақдим этган стадион»: Мессининг иқрори
Аргентиналик тўпурар учрашув лаҳзалари акс этган суратларни жойлаб, қуйидагича изоҳ ёзди:
«Яқинда менга ажойиб хотираларни тақдим этган стадионда “Интер Майами” билан яна бир ғалаба…», — дея мамнуният билан таъкидлади Лионель Месси.
Маълумот учун, баҳс Атлантадаги машҳур «Mercedes-Benz Stadium» майдонида бўлиб ўтди. Месси Аргентина терма жамоаси сафида ҳам мазкур стадионда бир қатор муҳим ва тарихий учрашувларни юқори савияда ўтказган бўлиб, ушбу арена унга доимо омад келтириши билан қадрлидир.
«Интер Майами»нинг сафардаги триумфи: Месси–Суарес тандеми
Майамиликларнинг мазкур ғалабасида ҳужум чизиғи етакчилари ҳал қилувчи ролни ўйнади:
Мессидан дубль: Лионель баҳс давомида рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги устунлигини таъминлади;
Суаресдан иккита заргарона пас: Уругвайлик тажрибали тўпурар Луис Суарес майдонда ўзининг юксак маҳоратини кўрсатиб, ўз ҳисобига иккита самарали голли узатма ёздириб қўйди;
Бертерамедан қўшимча гол: Жамоа сафидаги яна бир муҳим голга меҳмонлар ҳужумчиси Ҳерман Бертераме муаллифлик қилди.
Навбатдаги ўйинлар: 25 октябрь куни нималар кутилмоқда?
MLS мунтазам чемпионатининг навбатдаги тури ҳар икки клуб учун муҳим аҳамият касб этади:
«Интер Майами»: 25 октябрь куни ўз майдонида шарқий конференциянинг кучли рақибларидан бири — «Нью-Йорк Ред Буллз» клубига қарши майдонга тушади;
«Атланта Юнайтед»: Мағлубиятдан сўнг ўзига келишга интилаётган Атланта клуби эса худди шу куни сафарда «Чикаго Файр» жамоаси билан тўқнаш келади.
Изоҳлар 0
…