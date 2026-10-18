“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...

·0·Спорт
“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...

АҚШ олий футбол лигаси (MLS) доирасида сафарда «Атланта Юнайтед» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган «Интер Майами» клуби сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси баҳсдан сўнг ўз ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлисларга самимий пост қолдирди.

Учрашувда иккита гол уриб, дубль қайд этган аргентиналик юлдуз Атланта шаҳридаги муҳташам арена унинг фаолиятида алоҳида илиқ хотиралар билан муҳрланганини таъкидлаб ўтди.

«Менга ажойиб хотираларни тақдим этган стадион»: Мессининг иқрори

Аргентиналик тўпурар учрашув лаҳзалари акс этган суратларни жойлаб, қуйидагича изоҳ ёзди:

«Яқинда менга ажойиб хотираларни тақдим этган стадионда “Интер Майами” билан яна бир ғалаба…», — дея мамнуният билан таъкидлади Лионель Месси.

Маълумот учун, баҳс Атлантадаги машҳур «Mercedes-Benz Stadium» майдонида бўлиб ўтди. Месси Аргентина терма жамоаси сафида ҳам мазкур стадионда бир қатор муҳим ва тарихий учрашувларни юқори савияда ўтказган бўлиб, ушбу арена унга доимо омад келтириши билан қадрлидир.

«Интер Майами»нинг сафардаги триумфи: Месси–Суарес тандеми

Майамиликларнинг мазкур ғалабасида ҳужум чизиғи етакчилари ҳал қилувчи ролни ўйнади:

  • Мессидан дубль: Лионель баҳс давомида рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги устунлигини таъминлади;

  • Суаресдан иккита заргарона пас: Уругвайлик тажрибали тўпурар Луис Суарес майдонда ўзининг юксак маҳоратини кўрсатиб, ўз ҳисобига иккита самарали голли узатма ёздириб қўйди;

  • Бертерамедан қўшимча гол: Жамоа сафидаги яна бир муҳим голга меҳмонлар ҳужумчиси Ҳерман Бертераме муаллифлик қилди.

Навбатдаги ўйинлар: 25 октябрь куни нималар кутилмоқда?

MLS мунтазам чемпионатининг навбатдаги тури ҳар икки клуб учун муҳим аҳамият касб этади:

  • «Интер Майами»: 25 октябрь куни ўз майдонида шарқий конференциянинг кучли рақибларидан бири — «Нью-Йорк Ред Буллз» клубига қарши майдонга тушади;

  • «Атланта Юнайтед»: Мағлубиятдан сўнг ўзига келишга интилаётган Атланта клуби эса худди шу куни сафарда «Чикаго Файр» жамоаси билан тўқнаш келади.

Лионель МессиИнтер МайамиMLSЛуис Суарес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиЛионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиБугун 06:44«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди11 октябр 06:42Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаНеймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда7 сентябр 17:15«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди15 октябр 09:14Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинНеймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкин25 август 18:10Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқарди20 август 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...