Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқарди
MLSнинг 20-турида «Филаделфия» ва «Интер Майами» ўртасидаги баҳс 2:2 ҳисобида якунланди. Учрашувнинг энг муҳим воқеаларидан бири Лионел Мессининг голи бўлди — аргентиналик юлдуз фаолиятидаги умумий голлари сонини 922 тага етказди.
Бироқ Мессининг навбатдаги тарихий голи «Интер Майами»га уч очко олиб келиш учун етарли бўлмади.
Месси гол билан чекланмади
Аргентиналик футболчи 26-дақиқада гол уриб, «Интер Майами»ни 2:1 ҳисобида олдинга олиб чиққан. У шунингдек, жамоасининг биринчи голида ҳам иштирок этди. Бироқ «Филаделфия» иккинчи бўлимда ҳисобни тенглаштирди ва баҳс 2:2 билан якунланди.
Лионел Мессининг ушбу голи унинг профессионал фаолиятидаги 922-гол сифатида қайд этилди.
Учрашув қандай кечди?
Воқеа
Дақиқа
Василев — 1:0
11
Пинтер — 1:1
21
Месси — 1:2
26
Пиерре — 2:2
58
Баҳс охирида вазият янада кескинлашди. Қўшимча вақтда «Филаделфия» ва «Интер Майами» футболчилари — Каван Салливан ҳамда Янник Брайт қизил карточка олди.
«Интер Майами» учун муҳим, аммо етарли бўлмаган натижа
Месси учун бу гол ҳиссий аҳамиятга ҳам эга бўлди. Reuters хабарига кўра, у ушбу учрашувда гол ургач, шахсий ҳаётидаги оғир даврдан кейин майдонга қайтган ҳолда жамоасига ёрдам берди. Дуранг эса «Интер Майами»нинг уч ўйинлик мағлубиятлар сериясини тўхтатди.
Асосий таркибда Месси ва Суарес
«Интер Майами» баҳсни қуйидаги таркибда бошлади:
Сент Клейр;
Фрэй;
Лужан;
Фалкон;
Регилон;
Брайт;
Сеговия;
Каземиро;
Пинтер;
Лионел Месси;
Луис Суарес.
Месси 90 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилиб, гол ва самарали ҳаракати билан жамоасининг энг муҳим футболчиларидан бири бўлди.
Энди эътибор Мессининг кейинги голларида
922 та гол — бу Лионел Месси фаолиятидаги навбатдаги улкан марра. Аммо «Интер Майами» учун асосий муаммо ҳали ҳам очколарни йўқотмаслик бўлиб қолмоқда.
Сизнингча, Месси фаолияти давомида 950 та голлик маррага ета оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…