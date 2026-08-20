Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқарди

·0·Спорт
Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқарди

MLSнинг 20-турида «Филаделфия» ва «Интер Майами» ўртасидаги баҳс 2:2 ҳисобида якунланди. Учрашувнинг энг муҳим воқеаларидан бири Лионел Мессининг голи бўлди — аргентиналик юлдуз фаолиятидаги умумий голлари сонини 922 тага етказди.

Бироқ Мессининг навбатдаги тарихий голи «Интер Майами»га уч очко олиб келиш учун етарли бўлмади.

Месси гол билан чекланмади

Аргентиналик футболчи 26-дақиқада гол уриб, «Интер Майами»ни 2:1 ҳисобида олдинга олиб чиққан. У шунингдек, жамоасининг биринчи голида ҳам иштирок этди. Бироқ «Филаделфия» иккинчи бўлимда ҳисобни тенглаштирди ва баҳс 2:2 билан якунланди.

Лионел Мессининг ушбу голи унинг профессионал фаолиятидаги 922-гол сифатида қайд этилди.

Учрашув қандай кечди?

Воқеа

Дақиқа

Василев — 1:0

11

Пинтер — 1:1

21

Месси — 1:2

26

Пиерре — 2:2

58

Баҳс охирида вазият янада кескинлашди. Қўшимча вақтда «Филаделфия» ва «Интер Майами» футболчилари — Каван Салливан ҳамда Янник Брайт қизил карточка олди.

«Интер Майами» учун муҳим, аммо етарли бўлмаган натижа

Месси учун бу гол ҳиссий аҳамиятга ҳам эга бўлди. Reuters хабарига кўра, у ушбу учрашувда гол ургач, шахсий ҳаётидаги оғир даврдан кейин майдонга қайтган ҳолда жамоасига ёрдам берди. Дуранг эса «Интер Майами»нинг уч ўйинлик мағлубиятлар сериясини тўхтатди.

Асосий таркибда Месси ва Суарес

«Интер Майами» баҳсни қуйидаги таркибда бошлади:

  • Сент Клейр;

  • Фрэй;

  • Лужан;

  • Фалкон;

  • Регилон;

  • Брайт;

  • Сеговия;

  • Каземиро;

  • Пинтер;

  • Лионел Месси;

  • Луис Суарес.

Месси 90 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилиб, гол ва самарали ҳаракати билан жамоасининг энг муҳим футболчиларидан бири бўлди.

Энди эътибор Мессининг кейинги голларида

922 та гол — бу Лионел Месси фаолиятидаги навбатдаги улкан марра. Аммо «Интер Майами» учун асосий муаммо ҳали ҳам очколарни йўқотмаслик бўлиб қолмоқда.

Сизнингча, Месси фаолияти давомида 950 та голлик маррага ета оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Бугун, 16:32Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Бугун, 16:30Ювентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаЮвентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 16:18Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБугун, 15:57Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинИнтер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинБугун, 15:54Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди