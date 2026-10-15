Сирочбек Исмоилов Жанубий Кореяда WBA Asia камарини ҳимоя қилади — рақиб ким?

·3·Спорт
Сирочбек Исмоилов Жанубий Кореяда WBA Asia камарини ҳимоя қилади — рақиб ким?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сирочбек Исмоилов 24 октябр куни Жанубий Кореянинг Намянгжу шаҳрида WBA Асиа чемпионлик камари учун ўзбекистонлик Кейшам Сингҳга қарши жанг ўтказади.
  • Сирочбек ўзининг 11-0 рекорди билан Осиё белбоғини ҳимоя қилади ва жаҳон рейтингида кучли 15 таликка киришни мақсад қилган.
  • Ҳиндистонлик Кейшам Сингҳ эса 17 та жангда 14 та ғалаба ва 3 та мағлубиятга эга.

Профессионал бокснинг енгил вазн тоифасида фаолият олиб бораётган, мағлубият нималигини билмай келаётган ўзбекистонлик истеъдод эгаси, WBA Asia камари соҳиби Сирочбек Исмоилов навбатдаги чемпионлик ҳимояси жангини ўтказади. 25 ёшли ҳамюртимизнинг навбатдаги чиқиши ва рақибига доир барча расмий тафсилотлар маълум қилинди.

Рингда «Сиро Чой» тахаллуси билан танилган чарм қўлқоп устамиз навбатдаги синовини Жанубий Корея майдонларида ўтказади.

Жанг қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

Чемпионлик белбоғи учун бўладиган қарама-қаршилик тафсилотлари қуйидагича:

  • Сана ва манзил: Профессионал бокс кечаси 24 октябрь куни Корея Республикасининг Намянгжу шаҳрида ташкил этилади;

  • Титул мақоми: Тўқнашув енгил вазн тоифасидаги нуфузли WBA Asia чемпионлик камари учун кечади;

  • Мақсад: Ҳамюртимиз ўзига тегишли бўлган Осиё белбоғини муваффақиятли ҳимоя қилиш ва халқаро рейтингдаги мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.

Рақиб ҳақида: Ҳиндистонлик тажрибали Кейшам Сингҳ

Ушбу турнирда ўзбек боксчисига Ҳиндистон вакили бўлган тенгдоши қаршилик кўрсатади:

  • Рақиб шахси: Жангчи — 25 ёшли Кейшам Лукисун Сингҳ (Keisham Lukisun Singh);

  • Тажриба ва жанглар сони: Ҳиндистонлик чарм қўлқоп устаси шу кунга қадар профессионал рингда 17 та жанг ўтказиб, уларнинг 14 тасида ғалаба қозонган ва 3 бор мағлубиятга учраган;

  • Хавфли томони: Сингҳ профессионал боксда Сирочбекка нисбатан кўпроқ раундлар ўтказган ва катта мактаб кўрган боксчилардан бири саналади.

«Сиро Чой» рекорди: Мутлақ бенуқсон серия

Сирочбек Исмоилов қисқа вақт ичида профессионал бокс ихлосмандлари эътиборини қозонишга улгурди:

  • Мағлубиятсиз фаолият: Ўзбекистонлик боксчи профессионал фаолияти давомида 11 та жанг ўтказиб, уларнинг барчасида (11-0) рақиблари устидан ишончли ғалабаларга эришган;

  • Корея рингидаги фаоллик: Унинг «Сиро Чой» тахаллуси остидаги жанглари маҳаллий корейс промоутерлари ва томошабинлари орасида ҳам катта қизиқиш билан кузатиб борилади.

Намянгжу шаҳридаги бўлажак жанг Сирочбек Исмоиловнинг жаҳон бокс рейтингида топ-15 талик сари кўтарилиши ва келгусида асосий жаҳон чемпионлик белбоғлари учун курашга киришиши йўлидаги ҳал қилувчи баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.

Сирочбек ИсмоиловWBA AsiaКейшам СингҳНамянгжу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...4 август 06:29WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?7 октябр 23:26Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиКеча 13:47Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди22 сентябр 15:20Лопес тарих яратди: Ромеро мағлуб этилиб, WBA камари қўлга киритилди!Лопес тарих яратди: Ромеро мағлуб этилиб, WBA камари қўлга киритилди!23 август 19:20 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...