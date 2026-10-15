Сирочбек Исмоилов Жанубий Кореяда WBA Asia камарини ҳимоя қилади — рақиб ким?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сирочбек Исмоилов 24 октябр куни Жанубий Кореянинг Намянгжу шаҳрида WBA Асиа чемпионлик камари учун ўзбекистонлик Кейшам Сингҳга қарши жанг ўтказади.
- Сирочбек ўзининг 11-0 рекорди билан Осиё белбоғини ҳимоя қилади ва жаҳон рейтингида кучли 15 таликка киришни мақсад қилган.
- Ҳиндистонлик Кейшам Сингҳ эса 17 та жангда 14 та ғалаба ва 3 та мағлубиятга эга.
Профессионал бокснинг енгил вазн тоифасида фаолият олиб бораётган, мағлубият нималигини билмай келаётган ўзбекистонлик истеъдод эгаси, WBA Asia камари соҳиби Сирочбек Исмоилов навбатдаги чемпионлик ҳимояси жангини ўтказади. 25 ёшли ҳамюртимизнинг навбатдаги чиқиши ва рақибига доир барча расмий тафсилотлар маълум қилинди.
Рингда «Сиро Чой» тахаллуси билан танилган чарм қўлқоп устамиз навбатдаги синовини Жанубий Корея майдонларида ўтказади.
Жанг қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Чемпионлик белбоғи учун бўладиган қарама-қаршилик тафсилотлари қуйидагича:
Сана ва манзил: Профессионал бокс кечаси 24 октябрь куни Корея Республикасининг Намянгжу шаҳрида ташкил этилади;
Титул мақоми: Тўқнашув енгил вазн тоифасидаги нуфузли WBA Asia чемпионлик камари учун кечади;
Мақсад: Ҳамюртимиз ўзига тегишли бўлган Осиё белбоғини муваффақиятли ҳимоя қилиш ва халқаро рейтингдаги мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.
Рақиб ҳақида: Ҳиндистонлик тажрибали Кейшам Сингҳ
Ушбу турнирда ўзбек боксчисига Ҳиндистон вакили бўлган тенгдоши қаршилик кўрсатади:
Рақиб шахси: Жангчи — 25 ёшли Кейшам Лукисун Сингҳ (Keisham Lukisun Singh);
Тажриба ва жанглар сони: Ҳиндистонлик чарм қўлқоп устаси шу кунга қадар профессионал рингда 17 та жанг ўтказиб, уларнинг 14 тасида ғалаба қозонган ва 3 бор мағлубиятга учраган;
Хавфли томони: Сингҳ профессионал боксда Сирочбекка нисбатан кўпроқ раундлар ўтказган ва катта мактаб кўрган боксчилардан бири саналади.
«Сиро Чой» рекорди: Мутлақ бенуқсон серия
Сирочбек Исмоилов қисқа вақт ичида профессионал бокс ихлосмандлари эътиборини қозонишга улгурди:
Мағлубиятсиз фаолият: Ўзбекистонлик боксчи профессионал фаолияти давомида 11 та жанг ўтказиб, уларнинг барчасида (11-0) рақиблари устидан ишончли ғалабаларга эришган;
Корея рингидаги фаоллик: Унинг «Сиро Чой» тахаллуси остидаги жанглари маҳаллий корейс промоутерлари ва томошабинлари орасида ҳам катта қизиқиш билан кузатиб борилади.
Намянгжу шаҳридаги бўлажак жанг Сирочбек Исмоиловнинг жаҳон бокс рейтингида топ-15 талик сари кўтарилиши ва келгусида асосий жаҳон чемпионлик белбоғлари учун курашга киришиши йўлидаги ҳал қилувчи баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…