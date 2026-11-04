Ўзбекистонлик боксчилар WBA янгиланган рейтингида: Икки нафари пешқадамликни сақлашди
Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) профессионал боксчиларнинг октябрь ойи якунлари бўйича янгиланган расмий рейтингини эълон қилди. Унга кўра, ўзбекистонлик икки нафар чарм қўлқоп устаси — Бектемир Мелиқўзиев ва Муҳаммад Шехов ўз вазн тоифаларида даъвогарлар орасида пешқадамликни (1-ўрин) сақлаб қолишди.
Рейтингдаги жиддий ўзгаришлар: Икки боксчимиз рўйхатни тарк этди
Янгиланган жадвалда айрим йўқотишлар ҳам кузатилди. Хусусан, ярим енгил вазнда аввалги ойда 9-поғонани эгаллаб турган Отабек Холматов ҳамда енгил вазн тоифасида 13-ўринда қайд этилган Сирочбек Исмоилов бу гал WBA топ-15 рейтингидан чиқарилди.
Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBA рейтингидаги тўлиқ кўрсаткичлари
Боксчи
Вазн тоифаси
Рейтингдаги ўрни
Вазн чемпиони
Муҳаммад Шехов
Биринчи ярим енгил вазн
1-ўрин (ўзгаришсиз)
Наоя Иноуэ
Биринчи ярим енгил вазн
3-ўрин (ўзгаришсиз)
Наоя Иноуэ
Отабек Холматов
Ярим енгил вазн
Рейтингдан чиқарилди (аввал 9)
Флойд Шофильд
Сирочбек Исмоилов
Енгил вазн
Рейтингдан чиқарилди (аввал 13)
Вакант
Руслан Абдуллаев
Биринчи ярим ўрта вазн
13-ўрин (ўзгаришсиз)
Гари Расселл
Шаҳрам Ғиёсов
Ярим ўрта вазн
8-ўрин (ўзгаришсиз)
Теофимо Лопес
Исроил Мадримов
Супер ярим ўрта вазн
7-ўрин (ўзгаришсиз)
Жарон Эннис
Бектемир Мелиқўзиев
Супер ўрта вазн
1-ўрин (ўзгаришсиз)
Хайме Мунгия
Чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри даъвогарлар
Рейтингнинг 1-поғонасида бораётган Муҳаммад Шехов (мутлақ чемпион Наоя Иноуэ камарига) ҳамда Бектемир Мелиқўзиев (Хайме Мунгия камарига) ўз тоифаларида расмий даъвогар мақомини мустаҳкам ушлаб туришибди. Шунингдек, Муроджон Аҳмадалиев, Шаҳрам Ғиёсов ва Исроил Мадримов ҳам чемпионлик баҳслари курашида топ-10 таликдаги кучли позицияларини сақлаб қолмоқда.
Сизнингча, 1-ўриндаги боксчиларимиздан қай бири — Бектемир Мелиқўзиевми ёки Муҳаммад Шехов — биринчи бўлиб жаҳон чемпионлиги камари учун рингга кўтарилади?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси ихлосмандларига ушбу янгиланган рейтинг тафсилотларини дарҳол улашинг!
Изоҳлар 0
…