Ўзбекистонлик боксчилар WBA янгиланган рейтингида: Икки нафари пешқадамликни сақлашди

·1·Спорт
Ўзбекистонлик боксчилар WBA янгиланган рейтингида: Икки нафари пешқадамликни сақлашди

Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) профессионал боксчиларнинг октябрь ойи якунлари бўйича янгиланган расмий рейтингини эълон қилди. Унга кўра, ўзбекистонлик икки нафар чарм қўлқоп устаси — Бектемир Мелиқўзиев ва Муҳаммад Шехов ўз вазн тоифаларида даъвогарлар орасида пешқадамликни (1-ўрин) сақлаб қолишди.

Рейтингдаги жиддий ўзгаришлар: Икки боксчимиз рўйхатни тарк этди

Янгиланган жадвалда айрим йўқотишлар ҳам кузатилди. Хусусан, ярим енгил вазнда аввалги ойда 9-поғонани эгаллаб турган Отабек Холматов ҳамда енгил вазн тоифасида 13-ўринда қайд этилган Сирочбек Исмоилов бу гал WBA топ-15 рейтингидан чиқарилди.

Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBA рейтингидаги тўлиқ кўрсаткичлари

Боксчи

Вазн тоифаси

Рейтингдаги ўрни

Вазн чемпиони

Муҳаммад Шехов

Биринчи ярим енгил вазн

1-ўрин (ўзгаришсиз)

Наоя Иноуэ

Муроджон Аҳмадалиев

Биринчи ярим енгил вазн

3-ўрин (ўзгаришсиз)

Наоя Иноуэ

Отабек Холматов

Ярим енгил вазн

Рейтингдан чиқарилди (аввал 9)

Флойд Шофильд

Сирочбек Исмоилов

Енгил вазн

Рейтингдан чиқарилди (аввал 13)

Вакант

Руслан Абдуллаев

Биринчи ярим ўрта вазн

13-ўрин (ўзгаришсиз)

Гари Расселл

Шаҳрам Ғиёсов

Ярим ўрта вазн

8-ўрин (ўзгаришсиз)

Теофимо Лопес

Исроил Мадримов

Супер ярим ўрта вазн

7-ўрин (ўзгаришсиз)

Жарон Эннис

Бектемир Мелиқўзиев

Супер ўрта вазн

1-ўрин (ўзгаришсиз)

Хайме Мунгия

Чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри даъвогарлар

Рейтингнинг 1-поғонасида бораётган Муҳаммад Шехов (мутлақ чемпион Наоя Иноуэ камарига) ҳамда Бектемир Мелиқўзиев (Хайме Мунгия камарига) ўз тоифаларида расмий даъвогар мақомини мустаҳкам ушлаб туришибди. Шунингдек, Муроджон Аҳмадалиев, Шаҳрам Ғиёсов ва Исроил Мадримов ҳам чемпионлик баҳслари курашида топ-10 таликдаги кучли позицияларини сақлаб қолмоқда.

Сизнингча, 1-ўриндаги боксчиларимиздан қай бири — Бектемир Мелиқўзиевми ёки Муҳаммад Шехов — биринчи бўлиб жаҳон чемпионлиги камари учун рингга кўтарилади?

Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси ихлосмандларига ушбу янгиланган рейтинг тафсилотларини дарҳол улашинг!

WBAБектемир МелиқўзиевМуҳаммад ШеховЎзбекистон бокси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемирдан “қочган” Хайме Мунгиа Никита Зонга қарши драматик жанг ҳақида очиқ гапирдиБектемирдан “қочган” Хайме Мунгиа Никита Зонга қарши драматик жанг ҳақида очиқ гапирди2 ноябр 21:44Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?2 ноябр 07:30Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиАльварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилоти1 ноябр 19:50Бектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтдиБектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтди1 ноябр 19:43Титул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлариТитул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлари31 октябр 17:55Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози