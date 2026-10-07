WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?

·28·Спорт
WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC)нинг сентябр ойи рейтингида Ўзбекистоннинг 11 нафар боксчиси ўрин олди.
  • Супероғир вазнда Баҳодир Жалолов 11-ўринни сақлаб қолган бўлса, Лазизбек Мулложонов 25-ўринга тушди.
  • Муҳаммад Шехов иккинчи энг енгил вазнда 9-ўринга кўтарилди, Шоҳжаҳон Эргашев эса биринчи яримўрта вазнда 31-ўринни эгаллади.

Дунё профессионал боксининг энг нуфузли ташкилоти ҳисобланган Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) 2026 йил сентябрь ойи якунлари бўйича янгиланган рейтингини расман тақдим этди. Бошқа ташкилотлардан фарқли ўлароқ кенгайтирилган Топ-40 талик шаклида эълон қилинадиган мазкур рўйхатдан Ўзбекистоннинг 11 нафар чарм қўлқоп устаси муносиб жой олди.

Айниқса, биринчи яримўрта вазн тоифасида бир йўла уч нафар ўзбекистонлик боксчининг кучлилар сафида қайд этилгани ўзбек бокс мактабининг жаҳон майдонидаги салмоғини яна бир бор кўрсатмоқда.

Супероғир вазн: Жалолов ўз ўрнини сақлаб қолди, Мулложоновда силжиш

Энг қизиқарли ва нуфузли вазн тоифасида ўзбекистонлик икки Олимпиада чемпионининг натижалари қуйидагича кўриниш олди:

  • Баҳодир Жалолов барқарорликни давом эттирмоқда: Икки карра Олимпия чемпиони супероғир вазн тоифасида (+101,6 кг) ўтган ойдаги каби 11-ўринни сақлаб қолди. Ушбу дивизионда чемпионлик камари Агит Кабайелга тегишли бўлиб турибди, рейтинг пешқадамлиги эса собиқ жаҳон чемпиони Тайсон Фьюрига тегишли;

  • Лазизбек Мулложонов: Яна бир оғир вазнли юлдузимиз янги жадвалда уч поғона пастлаб, 22-ўриндан 25-ўринга жойлашди.

Эргашев ва Шеховнинг кўтарилиши, Мадримов ва Мелиқўзиев ҳолати

Янгиланган рўйхатда бир қатор юртдошларимиз юқори поғоналарга кўтарилди, баъзи вазнларда эса кичик пасайишлар кузатилди:

  • Шоҳжаҳон Эргашевнинг ўсиши: Биринчи яримўрта вазнда (63,5 кг) тўп сураётган нокаутчи Шоҳжаҳон Эргашев бир поғона юқорилаб, 31-ўринни эгаллади. Ушбу дивизионда Мужибилло Турсунов ҳам 29-ўриндан 28-ўринга кўтарилган бўлса, Руслан Абдуллаев 35-ўринда қолди (вазн чемпиони — Далтон Смит);

  • Муҳаммад Шехов кучли ўнликка кирди: Иккинчи энг енгил вазнда (55,3 кг) Муҳаммад Шехов 10-ўриндан 9-ўринга сакради. Ушбу дивизионнинг биринчи рақамли даъвогарларидан бири Муроджон Аҳмадалиев эса мутлақ чемпион Наоя Иноуэ бошқараётган вазнда 3-ўринни сақлаб турибди;

  • Мелиқўзиев ва Мадримов: Суперўрта вазнда (76,2 кг) Бектемир Мелиқўзиев бир поғона пастлаб 6-ўринга тушди (Нурислом Исмоилов эса 28-ўринда). Биринчи ўрта вазн тоифасида (69,8 кг) собиқ чемпион Исроил Мадримов 7-ўриндан 8-ўринга жойлашди (чемпион — Себастьян Фундора);

  • Сирочбек Исмоилов олдинга интилмоқда: Енгил вазнда (61,23 кг) Сирочбек Исмоилов бир поғона олдинга силжиб, 15-ўринга чиқиб олди.

WBC янги рейтингидаги барча 11 нафар ўзбекистонлик боксчи:

  1. Муроджон Аҳмадалиев (55,3 кг) — 3-ўрин (ўтган ой ҳам 3)

  2. Бектемир Мелиқўзиев (76,2 кг) — 6-ўрин (ўтган ой 5)

  3. Исроил Мадримов (69,8 кг) — 8-ўрин (ўтган ой 7)

  4. Муҳаммад Шехов (55,3 кг) — 9-ўрин (ўтган ой 10)

  5. Баҳодир Жалолов (+101,6 кг) — 11-ўрин (ўтган ой ҳам 11)

  6. Сирочбек Исмоилов (61,23 кг) — 15-ўрин (ўтган ой 16)

  7. Лазизбек Мулложонов (+101,6 кг) — 25-ўрин (ўтган ой 22)

  8. Мужибилло Турсунов (63,5 кг) — 28-ўрин (ўтган ой 29)

  9. Нурислом Исмоилов (76,2 кг) — 28-ўрин (ўтган ой ҳам 28)

  10. Шоҳжаҳон Эргашев (63,5 кг) — 31-ўрин (ўтган ой 32)

  11. Руслан Абдуллаев (63,5 кг) — 35-ўрин (ўтган ой ҳам 35)

Рейтингнинг юқори поғоналарида сақланиб қолаётган ҳамюртларимизнинг бу кўрсаткичлари яқин истиқболда уларнинг WBC йўналишида даъвогарлик ва чемпионлик жангларига янада яқинлашаётганидан далолат беради.

WBCМуроджон АҳмадалиевБектемир МелиқўзиевБаҳодир Жалолов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...4 август 06:29Гарсия Царукянга 40 минг доллар беришдан бош тортдиГарсия Царукянга 40 минг доллар беришдан бош тортди29 май 01:02Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда10 сентябр 20:54Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?20 август 21:09Уильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритдиУильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритди3 август 06:19Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиБугун 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?