WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC)нинг сентябр ойи рейтингида Ўзбекистоннинг 11 нафар боксчиси ўрин олди.
- Супероғир вазнда Баҳодир Жалолов 11-ўринни сақлаб қолган бўлса, Лазизбек Мулложонов 25-ўринга тушди.
- Муҳаммад Шехов иккинчи энг енгил вазнда 9-ўринга кўтарилди, Шоҳжаҳон Эргашев эса биринчи яримўрта вазнда 31-ўринни эгаллади.
Дунё профессионал боксининг энг нуфузли ташкилоти ҳисобланган Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) 2026 йил сентябрь ойи якунлари бўйича янгиланган рейтингини расман тақдим этди. Бошқа ташкилотлардан фарқли ўлароқ кенгайтирилган Топ-40 талик шаклида эълон қилинадиган мазкур рўйхатдан Ўзбекистоннинг 11 нафар чарм қўлқоп устаси муносиб жой олди.
Айниқса, биринчи яримўрта вазн тоифасида бир йўла уч нафар ўзбекистонлик боксчининг кучлилар сафида қайд этилгани ўзбек бокс мактабининг жаҳон майдонидаги салмоғини яна бир бор кўрсатмоқда.
Супероғир вазн: Жалолов ўз ўрнини сақлаб қолди, Мулложоновда силжиш
Энг қизиқарли ва нуфузли вазн тоифасида ўзбекистонлик икки Олимпиада чемпионининг натижалари қуйидагича кўриниш олди:
Баҳодир Жалолов барқарорликни давом эттирмоқда: Икки карра Олимпия чемпиони супероғир вазн тоифасида (+101,6 кг) ўтган ойдаги каби 11-ўринни сақлаб қолди. Ушбу дивизионда чемпионлик камари Агит Кабайелга тегишли бўлиб турибди, рейтинг пешқадамлиги эса собиқ жаҳон чемпиони Тайсон Фьюрига тегишли;
Лазизбек Мулложонов: Яна бир оғир вазнли юлдузимиз янги жадвалда уч поғона пастлаб, 22-ўриндан 25-ўринга жойлашди.
Эргашев ва Шеховнинг кўтарилиши, Мадримов ва Мелиқўзиев ҳолати
Янгиланган рўйхатда бир қатор юртдошларимиз юқори поғоналарга кўтарилди, баъзи вазнларда эса кичик пасайишлар кузатилди:
Шоҳжаҳон Эргашевнинг ўсиши: Биринчи яримўрта вазнда (63,5 кг) тўп сураётган нокаутчи Шоҳжаҳон Эргашев бир поғона юқорилаб, 31-ўринни эгаллади. Ушбу дивизионда Мужибилло Турсунов ҳам 29-ўриндан 28-ўринга кўтарилган бўлса, Руслан Абдуллаев 35-ўринда қолди (вазн чемпиони — Далтон Смит);
Муҳаммад Шехов кучли ўнликка кирди: Иккинчи энг енгил вазнда (55,3 кг) Муҳаммад Шехов 10-ўриндан 9-ўринга сакради. Ушбу дивизионнинг биринчи рақамли даъвогарларидан бири Муроджон Аҳмадалиев эса мутлақ чемпион Наоя Иноуэ бошқараётган вазнда 3-ўринни сақлаб турибди;
Мелиқўзиев ва Мадримов: Суперўрта вазнда (76,2 кг) Бектемир Мелиқўзиев бир поғона пастлаб 6-ўринга тушди (Нурислом Исмоилов эса 28-ўринда). Биринчи ўрта вазн тоифасида (69,8 кг) собиқ чемпион Исроил Мадримов 7-ўриндан 8-ўринга жойлашди (чемпион — Себастьян Фундора);
Сирочбек Исмоилов олдинга интилмоқда: Енгил вазнда (61,23 кг) Сирочбек Исмоилов бир поғона олдинга силжиб, 15-ўринга чиқиб олди.
WBC янги рейтингидаги барча 11 нафар ўзбекистонлик боксчи:
Муроджон Аҳмадалиев (55,3 кг) — 3-ўрин (ўтган ой ҳам 3)
Бектемир Мелиқўзиев (76,2 кг) — 6-ўрин (ўтган ой 5)
Исроил Мадримов (69,8 кг) — 8-ўрин (ўтган ой 7)
Муҳаммад Шехов (55,3 кг) — 9-ўрин (ўтган ой 10)
Баҳодир Жалолов (+101,6 кг) — 11-ўрин (ўтган ой ҳам 11)
Сирочбек Исмоилов (61,23 кг) — 15-ўрин (ўтган ой 16)
Лазизбек Мулложонов (+101,6 кг) — 25-ўрин (ўтган ой 22)
Мужибилло Турсунов (63,5 кг) — 28-ўрин (ўтган ой 29)
Нурислом Исмоилов (76,2 кг) — 28-ўрин (ўтган ой ҳам 28)
Шоҳжаҳон Эргашев (63,5 кг) — 31-ўрин (ўтган ой 32)
Руслан Абдуллаев (63,5 кг) — 35-ўрин (ўтган ой ҳам 35)
Рейтингнинг юқори поғоналарида сақланиб қолаётган ҳамюртларимизнинг бу кўрсаткичлари яқин истиқболда уларнинг WBC йўналишида даъвогарлик ва чемпионлик жангларига янада яқинлашаётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…