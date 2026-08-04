Исмоилов 0:0дан кейин: «Кучли таркиб ғалаба кафолати эмас»
Суперлига пешқадами «Нефтчи» Самарқандда икки очко йўқотди. Фарғоналиклар 15-турнинг марказий учрашувида «Динамо» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади, аммо жамоа бош мураббийи Исломбек Исмоилов натижани фақат ҳужумчиларнинг хатолари билан изоҳламади.
Унинг таъкидлашича, кучли таркиб ҳар қандай рақибни автоматик равишда мағлуб этишни англатмайди. Мураббий «Динамо»нинг ёш футболчиларини алоҳида мақтаб, ҳатто жаҳон чемпиони Испания ҳам Кабо-Вердени енга олмаганини мисол қилиб келтирди.
Ҳужумлар бўлди, фақат гол етишмади
Самарқандда ўтказилган 15-тур учрашувида ҳар икки жамоа гол уриш учун имкониятлар яратди. Бироқ ҳужумларнинг бирортаси ҳам натижали якунланмади ва расмий қайдномада 0:0 ҳисоби сақланиб қолди.
Исломбек Исмоилов баҳсдан кейин ўйиннинг умумий суръатидан норози эмаслигини, асосий камчилик якуний зарбаларда бўлганини айтди.
«Иккала жамоа ҳам ҳужумкор ўйин намойиш этишини барча билади. Икки томонда ҳам ҳужумлар ва голли вазиятлар етарли бўлди, фақат ўйинга гол етишмади. Хатоларни ўрганамиз».
Бу дуранг «Нефтчи» учун мавсумдаги оддий бир очко эмас. Пешқадам мақомидаги жамоадан ҳар бир учрашувда ғалаба кутилади. Шу боис вазиятлар яратилгани ижобий кўрсаткич бўлса-да, уларнинг голга айланмагани мураббийлар штаби учун асосий таҳлил нуқтаси бўлиб қолади.
«Кучли таркиб исталган рақибни енгади дегани эмас»
Матбуот анжуманида Исмоиловга «Нефтчи»нинг номдор ва тажрибали таркиби бу сафар кутилган натижани бермагани ҳақида савол берилди.
Мураббий эса жамоаларни фақат футболчиларнинг номи ёки таркиб қиймати асосида солиштириш тўғри эмаслигини таъкидлади.
«Сизда кучли таркиб бор дегани исталган рақибни мағлуб эта оласиз дегани эмас».
Бу фикр Самарқанддаги ўйиннинг асосий хулосасини ҳам очиб беради. «Нефтчи» тажриба ва индивидуал маҳорат жиҳатидан устун кўриниши мумкин, аммо «Динамо» интизомли ҳаракат қилиб, пешқадамга қулай футбол ўйнаш имконини бермади.
Кучли таркиб футболчига бир вазиятда тўғри қарор қабул қилиш имкониятини оширади. Аммо ғалаба учун жамоавий ҳаракат, рақиб қаршилигига мослашиш ва яратилган имкониятларни голга айлантириш ҳам талаб этилади.
Исмоилов «Динамо» ёшларига юқори баҳо берди
«Нефтчи» устози Самарқанд клуби таркибини кучсиз деб ҳисобламаслигини очиқ айтди. У тажрибали Баҳодир Насимовдан ташқари, «Динамо»нинг бир қатор ёш ҳужумкор футболчиларига алоҳида тўхталди.
Мураббий қуйидаги ўйинчиларни тилга олди:
Фирдавс Абдураҳмонов;
Ойбек Ўрмонжонов;
Беҳрузбек Облоқулов;
Анваржон Ҳожимирзаев.
Исмоиловнинг фикрича, дастлабки уч футболчи ҳали кенг аудиторияга унчалик танилмаган бўлиши мумкин, аммо ўз ёш тоифасида Ўзбекистоннинг энг иқтидорли ўйинчилари қаторига киради.
Анваржон Ҳожимирзаев эса мураббий томонидан фаолиятининг энг яхши даврларидан бирини ўтказаётган футболчи сифатида баҳоланди.
«Бу йигитлар ҳали унча танилмаган, лекин “Динамо”нинг ёшлари бу ёшда Ўзбекистондаги энг яхшилардан ҳисобланади».
Бу эътироф 0:0 ҳисобини фақат «Нефтчи»нинг омадсизлиги билан изоҳлаш тўғри эмаслигини кўрсатади. Исмоилов рақиб ҳам сифатли футбол кўрсатгани ва бир қатор голли имкониятларга эга бўлганини тан олди.
Испания ва Кабо-Верде мисоли нега келтирилди?
Исмоилов ўз фикрини тушунтириш учун 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги энг кутилмаган натижалардан бирини мисол қилди.
Испания терма жамоаси Кабо-Вердега қарши гуруҳ ўйинида катта устунликка эга фаворит сифатида майдонга тушган, аммо учрашувни 0:0 ҳисобида якунлаган. FIFA ҳам ушбу баҳсда Кабо-Верденинг тартибли ҳимояси ва дарвозабон Возиньянинг ҳаракатларини алоҳида қайд этган.
«Буни жаҳон чемпионатида Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмаганидан кўрса бўлади».
Мураббийнинг қиёсидаги асосий ғоя — футболда қоғоздаги устунлик ҳисобни олдиндан белгилаб бермайди.
Учрашув
Фаворит
Натижа
Испания — Кабо-Верде
Испания
0:0
«Динамо» — «Нефтчи»
«Нефтчи»
0:0
Албатта, миллий термалар ва клублар ўйинини тўғридан-тўғри таққослаб бўлмайди. Аммо ҳар икки баҳсда ҳам номдорроқ жамоа тўп ва ҳудуддаги устунлигини голга айлантира олмагани мураббий келтирган мисолнинг мазмунини тушунтиради.
Пешқадам бўлиб ўйнашнинг кўринмас босими
Исмоиловнинг яна бир муҳим фикри — турнир жадвалида юқорида туриш жамоага қўшимча босим юклаши ҳақида бўлди.
«Чемпион сифатида ҳаракат қилиш, турнир жадвалида юқорида туриш қийин».
Пешқадам майдонга тушганда рақиб унга қарши оддий тур ўйинидек муносабатда бўлмайди. Футболчилар кўпроқ куч сарфлайди, ҳимояда диққатлироқ ҳаракат қилади ва фаворитдан очко олишни алоҳида натижа деб билади.
«Нефтчи» эса ҳар бир ўйинда:
ташаббусни ўз қўлига олиши;
зич ҳимояни ёриб ўтиши;
рақибнинг қарши ҳужумларини назорат қилиши;
чемпионликка даъвогар даражасида натижа кўрсатиши
талаб этиладиган вазиятда қолмоқда.
Бу босим айниқса ҳисоб узоқ вақт очилмай турганида ортади. Жамоа шошила бошлайди, узатмаларда аниқлик камаяди ва ҳужумчилар қулайроқ қарор ўрнига тезроқ зарба беришга уриниши мумкин.
«Динамо»да йўқотадиган нарса йўқ эди
Исмоилов рақибнинг психологик ҳолатига ҳам эътибор қаратди. Унинг фикрича, «Динамо» пешқадамга қарши катта босимсиз майдонга тушган.
«Бугун “Динамо”да йўқотадиган нарсаси йўқ эди, улар ёмон ўйнашмади. “Динамо”да ҳам кўплаб голли вазиятлар юзага келди».
Самарқандликлар учун бундай учрашувда асосий вазифа ўз имкониятларини кўрсатиш ва чемпионликка даъвогар рақибга муносиб қаршилик қилиш эди. Ғалаба катта натижа, дуранг ижобий кўрсаткич бўларди. Мағлубият эса фаворитга қарши кутилмаган ҳолат ҳисобланмасди.
«Нефтчи»нинг вазияти бутунлай бошқача эди: жамоадан фақат ғалаба кутилди. Шу сабаб бир хил вазиятдаги босим икки томонга турлича таъсир қилди.
Дурангдан кейинги асосий сабоқ
Исломбек Исмоилов матбуот анжуманида футболчиларини кескин танқид қилмади. У рақибнинг кучини тан олди ва яратилган имкониятлар жамоа ўйинида мазмун бўлганини кўрсатишини таъкидлади.
Бироқ «Нефтчи» олдида ҳал қилиниши керак бўлган масала аниқ:
Ҳужумларни сифатли якунига етказиш.
Гол урилмаганда сабрни йўқотмаслик.
Рақибнинг ёш ва кам танилган футболчиларини етарлича баҳолаш.
Пешқадамлик босими остида ҳам ўйин режасини сақлаш.
Вазиятлар сонини эмас, натижадорлигини ошириш.
Самарқанддаги 0:0 «Нефтчи»нинг кучсизлигини англатмайди. Аммо бу натижа Суперлигада ҳеч бир ўйин олдиндан ҳал қилинмаслигини яна бир бор кўрсатди.
Фарғона клуби чемпионлик учун курашни давом эттирмоқчи бўлса, айнан шундай мураккаб сафарларда яратилган бир ёки икки имкониятни голга айлантириши керак. Чунки мавсум якунида чемпионни фақат йирик ғалабалар эмас, гол урилмаган кунларда йўқотилган очколар ҳам белгилаб беради.
Сизнингча, Самарқандда «Нефтчи»га кўпроқ нима етишмади — аниқликми, сабрми ёки ҳужумдаги янги ғояларми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…