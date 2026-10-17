Манчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Манчестер Сити — Ипсвич учрашуви 17 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 32. Буадди А., 3. Диаш Р. (капитан), 11. Доку Ж., 47. Фоден Ф., 6. Гехи М., 9. Холанд Э., 8. Ковачич М., 7. Ндиайе И., 27. Нунес М., 33. О'Рейли Н.
Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 5. Андерсон Э., 10. Шерки Р., 17. Фернандес Э., 24. Гвардиол Ж., 45. Хусанов А., 28. Рульи Ж., 42. Семеньо А.
Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.
Ипсвич бошланғич таркиби: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 12. Флорентино, 24. Гривз Дж., 38. Маэда Д., 26. О'Ши Д. (капитан), 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э.
Ипсвич захирадагилари: 29. Акпом Ч., 47. Кларк Дж., 7. Фатаву И., 9. Флемминг З., 2. Ферлонг Д., 4. Кипре С., 5. Матусива А., 11. Филоген Дж., 37. Схерпен К.
Ипсвич бош мураббийи: О'Нил Г.
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