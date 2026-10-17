АПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди
Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида пешқадамлик учун курашаётган икки гранд — «Манчестер Сити» ҳамда «Ливерпуль» жамоалари сафарда драматик ва голларга бой учрашувларни ўтказди.
Энцо Мареска бошчилигидаги «шаҳарликлар» «Ипсвич» тўсиғидан 3:2 ҳисобида ўтган бўлса, «Ливерпуль» мезбонлар 9 киши бўлиб қолган баҳсда «Брентфорд» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани нақд қилди.
Ҳоланддан дубль ва Абдуқодир Ҳусановнинг ўйинга қўшилиши
«Манчестер Сити» сафарда кутилганидан анча оғир қаршиликка дуч келди:
Голлар алмашинуви: 19-дақиқада Фил Фоден ҳисобни очган бўлса, орадан 2 дақиқа ўтиб Даизен Маэда мувозанатни тиклади;
Эрлинг Ҳоланд бенефиси: Норвегиялик тўпурар 34 ва 69-дақиқаларда иккита гол уриб, дубль қайд этди ва манкунианликларни 3:1 ҳисобида олдинга олиб чиқди;
Абдуқодир Ҳусановнинг майдонга тушиши: Ўйиннинг 76-дақиқасида мураббийлар штаби Матеуш Нунешнинг ўрнига Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни майдонга туширди. Ҳамюртимиз ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга ёрдам берди;
Сўнгги дақиқалардаги пенальти: 90-дақиқада «Ипсвич» футболчиси Флемминг 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни қисқартирди — 3:2.
АПЛ. 7-тур
«Ипсвич» — «Манчестер Сити» 2:3
Голлар: Маэда (21), Флемминг (90 пенальти) — Фоден (19), Ҳоланд (34, 69).
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш (Ҳусанов, 76), Диаш, Гвардиол, О'Райли, Андерсон, Ндиайе, Семеньо, Буадди, Шерки, Ҳоланд.
«Ипсвич»: Уолтон, Диоп, О'Ши, Дэвис, Уаттара, Лукич, Энсисо, Филоген-Байдейс, Паласиос, Фатаву, Эмерсон.
«Брентфорд»нинг 9 киши қолиши ва «Ливерпуль»нинг иродаси
Турнинг яна бир шиддатли баҳсида «Ливерпуль» дастлаб мағлуб бўла туриб, якунда ғалабани илиб кетди:
Биринчи бўлимдаги зарба: Бўлим тугаши арафасида (44-дақиқа) Люис-Поттер мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Иродали қайтиш: Иккинчи таймда «қизиллар» босимни оширди: 62-дақиқада Муньос ҳисобни тенглаштирган бўлса, 70-дақиқада Александр Исак ғалаба тўпини киритди — 1:2;
Мезбонларнинг 2 та четлатилиши: Беллашув давомида кескинлик шу даражага етдики, «Брентфорд» жамоаси баҳсни 9 нафар футболчи билан якунлашга мажбур бўлди.
«Брентфорд» — «Ливерпуль» 1:2
Голлар: Люис-Поттер (44) — Муньос (62), Исак (70).
«Брентфорд»: Келлеҳер, Кайоде, Шустер, Айер, Диуф, Люис-Поттер, Ярмолюк, Янельт, Энтони, Йенсен, Тиаго.
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, ван Дейк, Жакет, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Муньос, Вирц, Барколя, Исак.
Премьер-лиганинг навбатдаги туридан сўнг пешқадамлар ўз мавқейини мустаҳкамлаб, чемпионлик пойгасидаги шиддатли рақобатни давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…