АПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди

·7·Спорт
АПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди

Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида пешқадамлик учун курашаётган икки гранд — «Манчестер Сити» ҳамда «Ливерпуль» жамоалари сафарда драматик ва голларга бой учрашувларни ўтказди.

Энцо Мареска бошчилигидаги «шаҳарликлар» «Ипсвич» тўсиғидан 3:2 ҳисобида ўтган бўлса, «Ливерпуль» мезбонлар 9 киши бўлиб қолган баҳсда «Брентфорд» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани нақд қилди.

Ҳоланддан дубль ва Абдуқодир Ҳусановнинг ўйинга қўшилиши

«Манчестер Сити» сафарда кутилганидан анча оғир қаршиликка дуч келди:

  • Голлар алмашинуви: 19-дақиқада Фил Фоден ҳисобни очган бўлса, орадан 2 дақиқа ўтиб Даизен Маэда мувозанатни тиклади;

  • Эрлинг Ҳоланд бенефиси: Норвегиялик тўпурар 34 ва 69-дақиқаларда иккита гол уриб, дубль қайд этди ва манкунианликларни 3:1 ҳисобида олдинга олиб чиқди;

  • Абдуқодир Ҳусановнинг майдонга тушиши: Ўйиннинг 76-дақиқасида мураббийлар штаби Матеуш Нунешнинг ўрнига Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни майдонга туширди. Ҳамюртимиз ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга ёрдам берди;

  • Сўнгги дақиқалардаги пенальти: 90-дақиқада «Ипсвич» футболчиси Флемминг 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни қисқартирди — 3:2.

АПЛ. 7-тур

«Ипсвич» — «Манчестер Сити» 2:3

Голлар: Маэда (21), Флемминг (90 пенальти) — Фоден (19), Ҳоланд (34, 69).

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш (Ҳусанов, 76), Диаш, Гвардиол, О'Райли, Андерсон, Ндиайе, Семеньо, Буадди, Шерки, Ҳоланд.

  • «Ипсвич»: Уолтон, Диоп, О'Ши, Дэвис, Уаттара, Лукич, Энсисо, Филоген-Байдейс, Паласиос, Фатаву, Эмерсон.

«Брентфорд»нинг 9 киши қолиши ва «Ливерпуль»нинг иродаси

Турнинг яна бир шиддатли баҳсида «Ливерпуль» дастлаб мағлуб бўла туриб, якунда ғалабани илиб кетди:

  • Биринчи бўлимдаги зарба: Бўлим тугаши арафасида (44-дақиқа) Люис-Поттер мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Иродали қайтиш: Иккинчи таймда «қизиллар» босимни оширди: 62-дақиқада Муньос ҳисобни тенглаштирган бўлса, 70-дақиқада Александр Исак ғалаба тўпини киритди — 1:2;

  • Мезбонларнинг 2 та четлатилиши: Беллашув давомида кескинлик шу даражага етдики, «Брентфорд» жамоаси баҳсни 9 нафар футболчи билан якунлашга мажбур бўлди.

«Брентфорд» — «Ливерпуль» 1:2

Голлар: Люис-Поттер (44) — Муньос (62), Исак (70).

  • «Брентфорд»: Келлеҳер, Кайоде, Шустер, Айер, Диуф, Люис-Поттер, Ярмолюк, Янельт, Энтони, Йенсен, Тиаго.

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, ван Дейк, Жакет, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Муньос, Вирц, Барколя, Исак.

Премьер-лиганинг навбатдаги туридан сўнг пешқадамлар ўз мавқейини мустаҳкамлаб, чемпионлик пойгасидаги шиддатли рақобатни давом эттирмоқда.

Манчестер СитиЛиверпульИпсвичБрентфорд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнБугун 17:53«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди16 сентябр 06:12«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко12 октябр 17:29Брентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнБрентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнБугун 17:47«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўйинини биз билан кузатинг«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўйинини биз билан кузатинг11 октябр 21:46«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили11 октябр 14:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...