Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг «Ипсвич»га қарши ўйинида 77-дақиқада захирадан майдонга тушиб, ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ишончли ҳаракат қилди.
- Флашскоре платформаси унинг ўйинини 6,4 балл билан баҳолади, бу кўрсаткич ҳимоячи Нико ЎРайли ва дарвозабон Жанлуижи Доннарумма билан бир хил.
- «Манчестер Сити»
- 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, 21 очко билан Англия Премер-лигаси турнир жадвалида биринчи ўринни сақлаб қолди.
Англия Премьер-лигасининг навбатдаги турида пешқадам «Манчестер Сити» ўз уйида «Ипсвич» устидан 3:2 ҳисобида иродали ва кескин ғалабани қўлга киритди. Ушбу учрашув ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир бор диққат марказида бўлди — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси, 22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар» сафида майдонга тушди.
Нуфузли халқаро статистик платформа ҳисобланган Flashscore мазкур баҳс якунларига кўра барча футболчилар қаторида Ҳусановнинг ҳам ўйинини расман баҳолади.
Ҳусановнинг янги амплуадаги ўйини ва Flashscore баҳоси
Ўзбек футболчисининг майдондаги ҳаракатлари ва олган бали қуйидаги тафсилотларда акс этди:
Майдонга тушиш вақти ва позиция: Абдуқодир Ҳусанов 77-дақиқада кутилмаганда жароҳат олган Матеуш Нуньеш ўрнига захирадан баҳсга қўшилди;
Ўнг қанотдаги ишончлилик: Асли марказий ҳимоячи бўлган Ҳусанов ўнг қанот ҳимоячиси позициясини эгаллади ва ўйиннинг сўнгги ҳуштаги чалингунга қадар ўз қанотида ишончли ҳаракат қилди;
6,4 баллик рейтинг: Flashscore экспертлари ва алгоритмлари ҳамюртимизнинг ҳаракатларини 6,4 балл билан баҳолади. Қизиғи, жамоанинг асосий посбони Жанлуижи Доннарумма ҳамда ҳимоячи Нико О’Райли ҳам айнан шундай — 6,4 баллга лойиқ кўрилди;
Энг паст кўрсаткич: Мезбонлар орасида энг паст баҳони 77-дақиқада Ҳусанов билан бир вақтда ўйинга қўшилган, бироқ ҳужумда ўзини кўрсата олмаган Антуан Семеньо (6,3 балл) олди.
Эрлинг Холанд — учрашувнинг мутлақ қаҳрамони
Баҳсда асосий юлдуз мақомини норвегиялик ҳужумчи яна бир бор исботлади:
9,3 балл ва дубль: Учрашувда иккита тўп киритган Эрлинг Холанд 9,3 балл билан Flashscore талқинида баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлди;
Етакчилар: Майдон марказида фаол тўп сурган Матео Ковачич ҳамда 19-дақиқада ҳисобни очган Фил Фоден бир хил — 8,4 баллдан жамғарди;
Голлар кетма-кетлиги: Фоден (19) ва Холанднинг (34, 69) голларига меҳмонлардан Дайдзэн Маэда (21) ва 90-дақиқада пенальтидан Зиан Флемминг жавоб қайтарди.
«Манчестер Сити» пешқадамликда давом этмоқда
Ушбу ғалаба «шаҳарликлар»га турнир жадвалидаги мутлақ устунликни сақлаб қолиш имконини берди:
21 очко: «Манчестер Сити» очколари сонини 21 тага етказиб олиб, Англия Премьер-лигаси жадвалида биринчи ўринни мустаҳкам ушлаб турибди;
«Ипсвич» 10-поғонада: Қаршилик кўрсатган, аммо якунда имкониятни бой берган меҳмонлар 9 очко билан 10-ўринда қолди.
Изоҳлар 0
…