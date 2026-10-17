Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?

·87·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг «Ипсвич»га қарши ўйинида 77-дақиқада захирадан майдонга тушиб, ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ишончли ҳаракат қилди.
  • Флашскоре платформаси унинг ўйинини 6,4 балл билан баҳолади, бу кўрсаткич ҳимоячи Нико ЎРайли ва дарвозабон Жанлуижи Доннарумма билан бир хил.
  • «Манчестер Сити»
  • 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, 21 очко билан Англия Премер-лигаси турнир жадвалида биринчи ўринни сақлаб қолди.

Англия Премьер-лигасининг навбатдаги турида пешқадам «Манчестер Сити» ўз уйида «Ипсвич» устидан 3:2 ҳисобида иродали ва кескин ғалабани қўлга киритди. Ушбу учрашув ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир бор диққат марказида бўлди — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси, 22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар» сафида майдонга тушди.

Нуфузли халқаро статистик платформа ҳисобланган Flashscore мазкур баҳс якунларига кўра барча футболчилар қаторида Ҳусановнинг ҳам ўйинини расман баҳолади.

Ҳусановнинг янги амплуадаги ўйини ва Flashscore баҳоси

Ўзбек футболчисининг майдондаги ҳаракатлари ва олган бали қуйидаги тафсилотларда акс этди:

  • Майдонга тушиш вақти ва позиция: Абдуқодир Ҳусанов 77-дақиқада кутилмаганда жароҳат олган Матеуш Нуньеш ўрнига захирадан баҳсга қўшилди;

  • Ўнг қанотдаги ишончлилик: Асли марказий ҳимоячи бўлган Ҳусанов ўнг қанот ҳимоячиси позициясини эгаллади ва ўйиннинг сўнгги ҳуштаги чалингунга қадар ўз қанотида ишончли ҳаракат қилди;

  • 6,4 баллик рейтинг: Flashscore экспертлари ва алгоритмлари ҳамюртимизнинг ҳаракатларини 6,4 балл билан баҳолади. Қизиғи, жамоанинг асосий посбони Жанлуижи Доннарумма ҳамда ҳимоячи Нико О’Райли ҳам айнан шундай — 6,4 баллга лойиқ кўрилди;

  • Энг паст кўрсаткич: Мезбонлар орасида энг паст баҳони 77-дақиқада Ҳусанов билан бир вақтда ўйинга қўшилган, бироқ ҳужумда ўзини кўрсата олмаган Антуан Семеньо (6,3 балл) олди.

Эрлинг Холанд — учрашувнинг мутлақ қаҳрамони

Баҳсда асосий юлдуз мақомини норвегиялик ҳужумчи яна бир бор исботлади:

  • 9,3 балл ва дубль: Учрашувда иккита тўп киритган Эрлинг Холанд 9,3 балл билан Flashscore талқинида баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлди;

  • Етакчилар: Майдон марказида фаол тўп сурган Матео Ковачич ҳамда 19-дақиқада ҳисобни очган Фил Фоден бир хил — 8,4 баллдан жамғарди;

  • Голлар кетма-кетлиги: Фоден (19) ва Холанднинг (34, 69) голларига меҳмонлардан Дайдзэн Маэда (21) ва 90-дақиқада пенальтидан Зиан Флемминг жавоб қайтарди.

«Манчестер Сити» пешқадамликда давом этмоқда

Ушбу ғалаба «шаҳарликлар»га турнир жадвалидаги мутлақ устунликни сақлаб қолиш имконини берди:

  • 21 очко: «Манчестер Сити» очколари сонини 21 тага етказиб олиб, Англия Премьер-лигаси жадвалида биринчи ўринни мустаҳкам ушлаб турибди;

  • «Ипсвич» 10-поғонада: Қаршилик кўрсатган, аммо якунда имкониятни бой берган меҳмонлар 9 очко билан 10-ўринда қолди.

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Премьер‑лигиИпсвич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?Бугун 21:40АПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритдиАПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритдиБугун 21:11Манчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнБугун 17:5360 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда60 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда9 октябр 16:50“Челси” Ҳусанов учун катта ҳужумга ўтмоқда: “Сити” 22 ёшли юлдузини рақибига берадими?“Челси” Ҳусанов учун катта ҳужумга ўтмоқда: “Сити” 22 ёшли юлдузини рақибига берадими?27 сентябр 19:37«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!21 сентябр 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...