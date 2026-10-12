«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко

·55·Спорт
«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Фулҳем» раҳбарияти бош мураббий Альваро Арбелоага жамоадаги вазиятни ўнглаш учун сўнгги имкониятни тақдим этди.
  • Келаси икки турда, «Ҳалл Сити» ва «Ковентри»га қарши ўйинларда камида 4 очко жамғариш талаби қўйилди.
  • Агар бу натижага эришилмаса, испаниялик мутахассис билан шартнома муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин.
  • Мавсум бошланишидан бери «Фулҳем» олти турда атиги 2 очко тўплаб, турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бормоқда.

Англия Премьер-лигасида мавсумни омадсиз бошлаган Лондоннинг «Фулҳэм» клубида бош мураббий масаласи кун тартибига чиқди. TEAMtalk нашри берган маълумотларга кўра, клуб раҳбарияти жорий йилнинг ёзидагина тайинланган испаниялик мутахассис Альваро Арбелоага жамоадаги вазиятни ўнглаш учун сўнгги имкониятни тақдим этган.

6-турда «Ипсвич»дан учралган мағлубият (1:2) раҳбарият сабр косасини тўлдирган сўнгги томчи бўлди ва мураббий штабига аниқ шартлар қўйилди.

Қатъий талаб: Келаси икки турда 4 очко

Лондон клуби босслари испаниялик мураббийга ўз келажагини сақлаб қолиш учун иккита учрашув муҳлат белгилади:

  • Аниқ вазифа: Арбелоа олдига «Ҳалл Сити» ва «Ковентри»га қарши кечадиган бўлажак икки баҳсда камида 4 очко жамғариш вазифаси қўйилган;

  • Келажак сўроқ остида: Агар жамоа ушбу минимал натижани қайд эта олмаса, раҳбарият испаниялик мутахассис билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиш масаласини кўриб чиқади.

Агентлар фаоллашди, «Фулҳэм» эса аутсайдерлар қаторида

Лондон клубининг АПЛ турнир жадвалидаги ҳолати хавотирли даражага етган:

  • Жадвалнинг энг қуйи поғонаси: Олти тур якунларига кўра, «Фулҳэм» ўз ҳисобига атиги 2 очко ёзиб қўя олди ва турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бормоқда;

  • Номзодлар таклиф қилинмоқда: Арбелоанинг муваффақиятсиз юриши ортидан футбол агентлари клуб раҳбарияти билан алоқага чиқиб, бош мураббийлик лавозими учун турли янги номзодларни таклиф этишни бошлаб юборишган.

Ёзда катта умидлар билан келган «Реал Мадрид» ва Испания терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси учун келгуси икки беллашув Премьер-лигадаги мураббийлик фаолиятининг тақдирини ҳал қилувчи ҳал қилувчи финалга айланади.

ФулҳэмАльваро АрбелоаПремьер-лигаИпсвич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди16 сентябр 06:12Гонсало Гарсияга Европанинг грандлари қизиқмоқда: нархи қанча?Гонсало Гарсияга Европанинг грандлари қизиқмоқда: нархи қанча?30 сентябр 16:2489-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди20 сентябр 22:38Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаАрбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда13 июн 23:49Арбелоа «Реал»дан шогирдини олди: 40 миллионлик трансфер...Арбелоа «Реал»дан шогирдини олди: 40 миллионлик трансфер...4 август 05:18Фулхэм Реал Мадриддан 50 миллион еврога икки иқтидорли футболчини сотиб олмоқдаФулхэм Реал Мадриддан 50 миллион еврога икки иқтидорли футболчини сотиб олмоқда30 июл 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди