«Фулҳэм» Альваро Арбелоага кескин ультиматум қўйди — 2 та ўйинда 4 очко
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Фулҳем» раҳбарияти бош мураббий Альваро Арбелоага жамоадаги вазиятни ўнглаш учун сўнгги имкониятни тақдим этди.
- Келаси икки турда, «Ҳалл Сити» ва «Ковентри»га қарши ўйинларда камида 4 очко жамғариш талаби қўйилди.
- Агар бу натижага эришилмаса, испаниялик мутахассис билан шартнома муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин.
- Мавсум бошланишидан бери «Фулҳем» олти турда атиги 2 очко тўплаб, турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бормоқда.
Англия Премьер-лигасида мавсумни омадсиз бошлаган Лондоннинг «Фулҳэм» клубида бош мураббий масаласи кун тартибига чиқди. TEAMtalk нашри берган маълумотларга кўра, клуб раҳбарияти жорий йилнинг ёзидагина тайинланган испаниялик мутахассис Альваро Арбелоага жамоадаги вазиятни ўнглаш учун сўнгги имкониятни тақдим этган.
6-турда «Ипсвич»дан учралган мағлубият (1:2) раҳбарият сабр косасини тўлдирган сўнгги томчи бўлди ва мураббий штабига аниқ шартлар қўйилди.
Қатъий талаб: Келаси икки турда 4 очко
Лондон клуби босслари испаниялик мураббийга ўз келажагини сақлаб қолиш учун иккита учрашув муҳлат белгилади:
Аниқ вазифа: Арбелоа олдига «Ҳалл Сити» ва «Ковентри»га қарши кечадиган бўлажак икки баҳсда камида 4 очко жамғариш вазифаси қўйилган;
Келажак сўроқ остида: Агар жамоа ушбу минимал натижани қайд эта олмаса, раҳбарият испаниялик мутахассис билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиш масаласини кўриб чиқади.
Агентлар фаоллашди, «Фулҳэм» эса аутсайдерлар қаторида
Лондон клубининг АПЛ турнир жадвалидаги ҳолати хавотирли даражага етган:
Жадвалнинг энг қуйи поғонаси: Олти тур якунларига кўра, «Фулҳэм» ўз ҳисобига атиги 2 очко ёзиб қўя олди ва турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бормоқда;
Номзодлар таклиф қилинмоқда: Арбелоанинг муваффақиятсиз юриши ортидан футбол агентлари клуб раҳбарияти билан алоқага чиқиб, бош мураббийлик лавозими учун турли янги номзодларни таклиф этишни бошлаб юборишган.
Ёзда катта умидлар билан келган «Реал Мадрид» ва Испания терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси учун келгуси икки беллашув Премьер-лигадаги мураббийлик фаолиятининг тақдирини ҳал қилувчи ҳал қилувчи финалга айланади.
Изоҳлар 0
…