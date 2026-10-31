Халл — Ипсвич: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Халл — Ипсвич учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Халл бошланғич таркиби: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л., 15. Иган Дж., 3. Джайлз Р., 42. Ироегбунам Т., 9. Макберни О., 32. Менди Н., 27. Слейтер Р., 21. Страуд Э.
Халл бош мураббийи: Якирович С.
Ипсвич бошланғич таркиби: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 7. Фатаву И., 12. Флорентино, 26. О'Ши Д., 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э., 11. Филоген Дж.
Ипсвич бош мураббийи: О'Нил Г.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
4
Ипсвич жамоаси жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди, аммо бу вазиятдан тўғридан-тўғри дарвозага зарба беришнинг имкони йўқ.
3
Тим Ирогбунам (Ҳалл Сити) рақибдан тўпни олиб қўйди ва Томас Кирк фол қайд этганидан сўнг ғазаб билан эътироз билдирди.
2
Ипсвич тўпни назорат қилмоқда, улар бир-бирига пас узатиб, ҳужум қилиш учун қулай имконият кутишмоқда.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
20:02
Ўйинчилар майдонда ва Халл учрашувни бошлаб беради.
20:00
Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Томас Кирк бўлади.
20:00
Ушбу учрашув тафсилотларида ҳар иккала жамоанинг бошланғич таркиблари билан танишишингиз мумкин.
20:00
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Яхши дам олинг.
Изоҳлар 0
…