Халл — Ипсвич: таркиблар ва жонли матн

·36·Спорт
Халл — Ипсвич: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Халл — Ипсвич учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Халл бошланғич таркиби: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л., 15. Иган Дж., 3. Джайлз Р., 42. Ироегбунам Т., 9. Макберни О., 32. Менди Н., 27. Слейтер Р., 21. Страуд Э.

Халл бош мураббийи: Якирович С.

Ипсвич бошланғич таркиби: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 7. Фатаву И., 12. Флорентино, 26. О'Ши Д., 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э., 11. Филоген Дж.

Ипсвич бош мураббийи: О'Нил Г.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
4
Ипсвич жамоаси жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди, аммо бу вазиятдан тўғридан-тўғри дарвозага зарба беришнинг имкони йўқ.
3
Тим Ирогбунам (Ҳалл Сити) рақибдан тўпни олиб қўйди ва Томас Кирк фол қайд этганидан сўнг ғазаб билан эътироз билдирди.
2
Ипсвич тўпни назорат қилмоқда, улар бир-бирига пас узатиб, ҳужум қилиш учун қулай имконият кутишмоқда.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
20:02
Ўйинчилар майдонда ва Халл учрашувни бошлаб беради.
20:00
Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Томас Кирк бўлади.
20:00
Ушбу учрашув тафсилотларида ҳар иккала жамоанинг бошланғич таркиблари билан танишишингиз мумкин.
20:00
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Яхши дам олинг.
ХаллИпсвичАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Халл — Брентфорд: таркиблар ва жонли матнХалл — Брентфорд: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:51Фулхэм — Халл: таркиблар ва жонли матнФулхэм — Халл: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:50Ипсвич — Ноттингем: таркиблар ва жонли матнИпсвич — Ноттингем: таркиблар ва жонли матн23 октябр 22:48Манчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:53Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?17 октябр 21:50Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?17 октябр 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози