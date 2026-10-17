«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди

·51·Спорт
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жавоҳир Синдоровнинг бобоси Комил Синдоров, агар невараси ва Бибисора Ассаубаева оила қуришга қарор қилса, уларни қўллаб-қувватлашга тайёрлигини билдирди.
  • Унинг фикрича, бу никоҳ нафақат икки ёш учун, балки Ўзбекистон ва Қозоғистон халқларини янада яқинлаштирувчи омил бўлиши мумкин.
  • Комил Синдоровнинг таъкидлашича, Жавоҳирнинг жаҳон чемпионлигини қўлга киритиши масаласи ҳал бўлгач, тўй масаласи муҳокама қилинади.

Ўзбекистоннинг биринчи рақамли гроссмейстери Жавоҳир Синдоров ва қозоғистонлик гроссмейстер Бибисора Ассаубаеванинг муносабатлари ҳақида янги маълумотлар маълум бўлди. Жавоҳирнинг бобоси, Ўзбекистон шахмат федерацияси раиси ўринбосари Комил Синдоров уларнинг келажакдаги тўйи ҳақида фикр билдирди. Бу ҳақда у «Қароргоҳ» подкастида сўз юритди.

Комил Синдоровнинг айтишича, агар ёшлар оила қуришга қарор қилса, у бунга қарши эмас ва уларни қўллаб-қувватлашга тайёр.

«Агар ёшлар шундай фикрга келса, мен қарши эмасман, оқ фотиҳа бераман. Улар болалигидан бери кўплаб мусобақаларда бирга иштирок этган, ўй-фикри, дунёқарашлари бир хил. Бибисора ҳам Қозоғистоннинг фахри, гроссмейстер, бир неча карра Жаҳон чемпиони», — деди у.

Унинг фикрича, бу никоҳ нафақат икки ёшнинг ҳаётидаги муҳим воқеа, балки Ўзбекистон ва Қозоғистон халқларини янада яқинлаштирувчи омил ҳам бўлиши мумкин.

«Дўстона муносабатлар аста-секин муҳаббатга айланди»

Koʻzguda oʻzini suratga olayotgan yosh yigit va qiz.

Комил Синдоров Жавоҳир билан бу мавзу бўйича бир неча бор суҳбатлашганини айтди. Дастлаб оила аъзолари бу муносабатлар ёшлик қизиқиши бўлиши мумкинлигини ҳам ўйлашган. Бироқ ёшларнинг бир неча йилдан бери давом этаётган муносабатлари уларнинг фикрини ўзгартирган.

«Унга ўйлаб кўришини, бу балки ёшлик қизиқиши бўлиши мумкинлигини айтганмиз. Йўқ, улар бир неча йилдан бери муносабатларини давом эттириб келяпти. Дўстона муносабатлар аста-секин муҳаббатга айланди», — деди у.

Шу билан бирга, Комил Синдоров ҳозир Жавоҳир учун асосий вазифа жаҳон чемпионлигига эришиш эканини таъкидлади.

«У Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келса, албатта, бу масалани муҳокама қиламиз. Тўй бўлади, бундан жуда кўп нарса кутяпмиз», — дея қўшимча қилди у.

Нега бу никоҳ оила учун маъқул?

Комил Синдоровнинг фикрича, шахмат оламини тушунадиган инсон билан оила қуриш Жавоҳир учун қулай бўлиши мумкин. Сабаби, профессионал шахматчилар йилнинг катта қисмини хориждаги мусобақаларда ўтказади.

«У йилнинг 11 та ойида хорижда мусобақаларда иштирок этади. Оиласи у билан бирга юриши керак, қизиқмаган одам учун бу жуда катта қийинчилик туғдиради. Шунинг учун бу бизга ҳар томонлама маъқул ва қулай», — деди у.

Унинг таъкидлашича, Бибисоранинг Қозоғистондан экани икки халқни янада яқинлаштириши мумкин. Комил Синдоров шахматчининг Ўзбекистонга келиши мамлакат шахмати ривожига ҳам фойда келтиришига ишонч билдирди.

Жавоҳир Синдоровни жаҳон чемпионлиги учун муҳим баҳс кутмоқда

Kostyum kiygan yosh yigit shaxmat taxtasi qarshisida oʻylanib oʻtiribdi.

Маълумот учун, Жавоҳир Синдоров Ўзбекистон тарихида жаҳон шахмат тожи учун баҳсда иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритган илк шахматчи ҳисобланади. У 2026 йил 22 ноябрдан 13 декабргача Швейцариянинг Женева шаҳрида амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан беллашиши режалаштирилган.

Мусобақа 14 та классик партиядан иборат бўлади. 7,5 очко тўплаган шахматчи чемпионликни қўлга киритади, ҳисоб тенг бўлса, ғолиб тай-брейк орқали аниқланади. Ғолибга 1,3 миллион доллар, финалчига эса 1,2 миллион доллар мукофот пули берилиши кўзда тутилган.

Жавоҳир Синдоров FIDE онлайн рейтингида бир поғона юқорилаб, дунёнинг учинчи рақамли шахматчисига айланган эди.

Аввалроқ Бибисора Ассаубаева Telegram каналида обуначисининг Жавоҳир билан қачондан бери учрашиб юргани ҳақидаги саволига жавоб бериб, ўша пайтда унинг рейтинги ҳали 2700 очкога етмаганини айтган эди.

Жавоҳир СиндоровБибисора АссаубаеваЎзбекистон шахмат федерациясиШвейцария Женева шахмат чемпионлиги 2026
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирландиШахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирланди28 сентябр 22:04«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади27 сентябр 21:38Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди18 сентябр 06:35“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)Бугун 20:25Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!3 август 15:29Бибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилдиБибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилди2 октябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...