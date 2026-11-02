Бишкекдаги триумф: Аҳадхон Кимсанбоев Пара шахмат бўйича Осиё чемпионига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик Аҳадхон Кимсанбоев Бишкек шаҳрида ўтказилган 4-Осиё Пара шахмат чемпионатининг рапид йўналишида олтин медални қўлга киритди.
- Спортчи 5 та тур якунларига кўра 4,5 очко жамғариб, мусобақада 1-ўринни эгаллади.
- Ушбу ғалаба орқали у ёзда Софияда бўлиб ўтган ИВ ИБСА Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятидан сўнг қитъа миқёсидаги энг кучли шахматчи эканини тасдиқлади.
Ўзбекистон пара шахмат терма жамоаси халқаро аренада навбатдаги юксак муваффақиятни тантана қилди. Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида ўтказилаётган 4-Осиё Пара шахмат чемпионатининг рапид (тезкор шахмат) йўналишида ҳамюртимиз Аҳадхон Кимсанбоев шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Ўзбекистон шахмат федерацияси (Uz Chess Federation) маълумотига кўра, юртимиз вакили турнир давомида барқарор ва юқори савияли ўйин намойиш этиб, мусобақа ғолиби сифатида 1-ўринни эгаллади.
Муросасиз баҳслар ва ишончли ғалаба: Мусобақа тафсилотлари
Тезкор шахмат бўйича ўтказилган беллашувлар жуда шиддатли ва рақобатга бой кечди:
5 турда 4,5 очко: Кимсанбоев жами ўтказилган 5 та тур якунларига кўра, имконият мавжуд бўлган 5 очкодан 4,5 очко жамғаришга муваффақ бўлди;
Мутлақ пешқадамлик: Қитъанинг энг кучли пара шахматчилари иштирок этган баҳсларда бундай юқори натижа ўзбекистонлик спортчига олтин медални муддатидан аввал таъминлади;
Ўзбек пара шахматининг салоҳияти: Мазкур натижа Ўзбекистонда имконияти чекланган шахслар спорти, хусусан пара шахмат йўналиши жадал ривожланаётганини яна бир бор исботлади.
Ёздаги жаҳон тожидан Осиё чўққисигача: Кимсанбоевнинг ғалабали серияси
Аҳадхон Кимсанбоев халқаро мусобақаларда илк бор зафар қучаётгани йўқ. Жорий мавсум спортчи учун чинакам юлдузли йилга айланди:
Софиядаги жаҳон чемпионлиги: Шу йилнинг ёз ойларида Болгариянинг София шаҳрида кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахматчилар ўртасида ўтказилган IV IBSA Жаҳон чемпионатида ҳам у маҳорат кўрсатиб, бош совринга эга чиққан эди;
Қитъа эътирофи: Ёзда жаҳон тахтига чиққан спортчи Бишкекдаги қитъа чемпионатида ҳам ўз мақомини тўлиқ оқлаб, Осиёнинг энг кучли шахматчиси эканини исботлади.
Изоҳлар 0
…