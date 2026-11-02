Бишкекдаги триумф: Аҳадхон Кимсанбоев Пара шахмат бўйича Осиё чемпионига айланди

·73·Спорт
Бишкекдаги триумф: Аҳадхон Кимсанбоев Пара шахмат бўйича Осиё чемпионига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик Аҳадхон Кимсанбоев Бишкек шаҳрида ўтказилган 4-Осиё Пара шахмат чемпионатининг рапид йўналишида олтин медални қўлга киритди.
  • Спортчи 5 та тур якунларига кўра 4,5 очко жамғариб, мусобақада 1-ўринни эгаллади.
  • Ушбу ғалаба орқали у ёзда Софияда бўлиб ўтган ИВ ИБСА Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятидан сўнг қитъа миқёсидаги энг кучли шахматчи эканини тасдиқлади.

Ўзбекистон пара шахмат терма жамоаси халқаро аренада навбатдаги юксак муваффақиятни тантана қилди. Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида ўтказилаётган 4-Осиё Пара шахмат чемпионатининг рапид (тезкор шахмат) йўналишида ҳамюртимиз Аҳадхон Кимсанбоев шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.

Ўзбекистон шахмат федерацияси (Uz Chess Federation) маълумотига кўра, юртимиз вакили турнир давомида барқарор ва юқори савияли ўйин намойиш этиб, мусобақа ғолиби сифатида 1-ўринни эгаллади.

Муросасиз баҳслар ва ишончли ғалаба: Мусобақа тафсилотлари

Тезкор шахмат бўйича ўтказилган беллашувлар жуда шиддатли ва рақобатга бой кечди:

  • 5 турда 4,5 очко: Кимсанбоев жами ўтказилган 5 та тур якунларига кўра, имконият мавжуд бўлган 5 очкодан 4,5 очко жамғаришга муваффақ бўлди;

  • Мутлақ пешқадамлик: Қитъанинг энг кучли пара шахматчилари иштирок этган баҳсларда бундай юқори натижа ўзбекистонлик спортчига олтин медални муддатидан аввал таъминлади;

  • Ўзбек пара шахматининг салоҳияти: Мазкур натижа Ўзбекистонда имконияти чекланган шахслар спорти, хусусан пара шахмат йўналиши жадал ривожланаётганини яна бир бор исботлади.

Ёздаги жаҳон тожидан Осиё чўққисигача: Кимсанбоевнинг ғалабали серияси

Аҳадхон Кимсанбоев халқаро мусобақаларда илк бор зафар қучаётгани йўқ. Жорий мавсум спортчи учун чинакам юлдузли йилга айланди:

  • Софиядаги жаҳон чемпионлиги: Шу йилнинг ёз ойларида Болгариянинг София шаҳрида кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахматчилар ўртасида ўтказилган IV IBSA Жаҳон чемпионатида ҳам у маҳорат кўрсатиб, бош совринга эга чиққан эди;

  • Қитъа эътирофи: Ёзда жаҳон тахтига чиққан спортчи Бишкекдаги қитъа чемпионатида ҳам ўз мақомини тўлиқ оқлаб, Осиёнинг энг кучли шахматчиси эканини исботлади.

Аҳадхон КимсанбоевОсиё Пара шахмат чемпионатиЎзбекистон шахмат федерациясиПара шахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 ёшли икки карра Осиё чемпионига 10 минг доллар ва телевизор топширилди7 ёшли икки карра Осиё чемпионига 10 минг доллар ва телевизор топширилди21 октябр 22:24Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиЖавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилди21 октябр 14:20«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди17 октябр 21:21Шахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирландиШахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирланди28 сентябр 22:04«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади27 сентябр 21:38Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди18 сентябр 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози