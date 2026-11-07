13 тур ва 9,5 очко: Ўзбекистонлик ёш шахматчи жаҳон вице-чемпионига айланди

·7·Спорт
13 тур ва 9,5 очко: Ўзбекистонлик ёш шахматчи жаҳон вице-чемпионига айланди

Бирлашган Араб Амирликларининг Ал Айн шаҳрида 20 ёшгача бўлган ёшлар ўртасида ўтказилган шахматнинг блиц йўналиши бўйича жаҳон чемпионатида (FIDE World Junior Blitz Chess Championships U20) Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Афруза Ҳамдамова тарихий натижани қайд этди. Иқтидорли ҳамюртимиз дунёнинг энг кучли ёш шахматчилари баҳсида кумуш медалга сазовор бўлди.

Ўзбекистон шахмат федерацияси хабарига кўра, Афруза мусобақа давомида кўрсатган юқори маҳорати эвазига жаҳон вице-чемпионлигини расмийлаштирди.

13 турлик кескин кураш: Натижалар ва рақамлар

Блиц бўйича жаҳон чемпионатида совринли ўринлар учун баҳслар охирги сонияларгача давом этди:

  • Шоҳсупага олиб чиққан натижа: Афруза Ҳамдамова 13 тур давомида нақд 9,5 очко жамғариб, якка пешқадамлар қаторида якуний турнир жадвалининг 2-поғонасидан жой олди ва кумуш медални нақд қилди;

  • Ўзбекистонлик бошқа иштирокчилар: Мусобақада иштирок этган яна бир истеъдодли вакилимиз Умида Омонова 8,5 очко билан кучли олтиликни якунлади (6-ўрин). Нилуфархон Имомқўзиева эса ўз ҳисобига 7 очко ёздириб қўйди;

  • Халқаро майдондаги эътироф: Федерация матбуот хизмати ушбу натижа ёш шахматчимиз учун халқаро майдондаги навбатдаги муҳим ғалаба бўлганини ва у дунёнинг энг сара рақиблари қаршисида Ўзбекистон шарафини юксак даражада ҳимоя қилганини таъкидлади.

Ўзбек шахматининг янги ютуғи

Кейинги йилларда жаҳон шахмат саҳнасида етакчиликни қўлга олаётган Ўзбекистон вакиллари нафақат стандарт, балки чаққонлик ва тезкор тафаккур талаб қилувчи блиц баҳсларида ҳам сайёранинг энг кучлилари билан тенгма-тенг кураш олиб бора олишини исботлади. Афруза Ҳамдамованинг Ал Айндаги вице-чемпионлиги мамлакатимиз аёллар шахматининг жаҳон миқёсидаги нуфузини яна бир карра мустаҳкамлади.

Афруза ҲамдамоваШахмат бўйича жаҳон чемпионатиЎзбекистон шахмат федерациясиАл Айн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FIDE рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати манзилини эълон қилдиFIDE рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати манзилини эълон қилди31 октябр 12:10Жавоҳир Синдоров дунё элитасини тиз чўктириб, 168 минг долларлик «жекпот»ни ютдиЖавоҳир Синдоров дунё элитасини тиз чўктириб, 168 минг долларлик «жекпот»ни ютди31 октябр 07:20Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?27 октябр 22:53Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12Бишкекдаги триумф: Аҳадхон Кимсанбоев Пара шахмат бўйича Осиё чемпионига айландиБишкекдаги триумф: Аҳадхон Кимсанбоев Пара шахмат бўйича Осиё чемпионига айланди2 ноябр 20:297 ёшли икки карра Осиё чемпионига 10 минг доллар ва телевизор топширилди7 ёшли икки карра Осиё чемпионига 10 минг доллар ва телевизор топширилди21 октябр 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози