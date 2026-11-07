13 тур ва 9,5 очко: Ўзбекистонлик ёш шахматчи жаҳон вице-чемпионига айланди
Бирлашган Араб Амирликларининг Ал Айн шаҳрида 20 ёшгача бўлган ёшлар ўртасида ўтказилган шахматнинг блиц йўналиши бўйича жаҳон чемпионатида (FIDE World Junior Blitz Chess Championships U20) Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Афруза Ҳамдамова тарихий натижани қайд этди. Иқтидорли ҳамюртимиз дунёнинг энг кучли ёш шахматчилари баҳсида кумуш медалга сазовор бўлди.
Ўзбекистон шахмат федерацияси хабарига кўра, Афруза мусобақа давомида кўрсатган юқори маҳорати эвазига жаҳон вице-чемпионлигини расмийлаштирди.
13 турлик кескин кураш: Натижалар ва рақамлар
Блиц бўйича жаҳон чемпионатида совринли ўринлар учун баҳслар охирги сонияларгача давом этди:
Шоҳсупага олиб чиққан натижа: Афруза Ҳамдамова 13 тур давомида нақд 9,5 очко жамғариб, якка пешқадамлар қаторида якуний турнир жадвалининг 2-поғонасидан жой олди ва кумуш медални нақд қилди;
Ўзбекистонлик бошқа иштирокчилар: Мусобақада иштирок этган яна бир истеъдодли вакилимиз Умида Омонова 8,5 очко билан кучли олтиликни якунлади (6-ўрин). Нилуфархон Имомқўзиева эса ўз ҳисобига 7 очко ёздириб қўйди;
Халқаро майдондаги эътироф: Федерация матбуот хизмати ушбу натижа ёш шахматчимиз учун халқаро майдондаги навбатдаги муҳим ғалаба бўлганини ва у дунёнинг энг сара рақиблари қаршисида Ўзбекистон шарафини юксак даражада ҳимоя қилганини таъкидлади.
Ўзбек шахматининг янги ютуғи
Кейинги йилларда жаҳон шахмат саҳнасида етакчиликни қўлга олаётган Ўзбекистон вакиллари нафақат стандарт, балки чаққонлик ва тезкор тафаккур талаб қилувчи блиц баҳсларида ҳам сайёранинг энг кучлилари билан тенгма-тенг кураш олиб бора олишини исботлади. Афруза Ҳамдамованинг Ал Айндаги вице-чемпионлиги мамлакатимиз аёллар шахматининг жаҳон миқёсидаги нуфузини яна бир карра мустаҳкамлади.
Изоҳлар 0
…