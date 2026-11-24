Абдусатторов «London Chess Classic–2026» турнирида чемпионлик унвонини ҳимоя қилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов 25 ноябр – 7 декабр кунлари Лондонда бўлиб ўтадиган «Лондон Чесс Классик–2026» халқаро турнирида ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилади.
- Ўзбекистонлик шахматчи 131 минг АҚШ доллари мукофот жамғармасига эга мусобақанинг «Мастерс» гуруҳида 9 та тур давомида жаҳоннинг кучли гроссмейстерларига қарши дона суради.
- Турнир доирасида 5–6 декабр кунлари ўтказиладиган «Супер Рапид» баҳсларида норвегиялик Магнус Карлсен ҳам иштирок этади.
25 ноябрь — 7 декабрь кунлари Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳрида «London Chess Classic–2026» халқаро шахмат турнирининг 16-мавсуми бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ўзбекистон Шахмат федерацияси матбуот хизмати хабар берди.
Ушбу нуфузли мусобақада Ўзбекистон шарафини гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2772) ҳимоя қилади. Ҳамюртимиз турнирнинг асосий «Masters» гуруҳида жаҳоннинг кучли шахматчиларига қарши дона суради.
Иштирокчилар рўйхати ва турнир формати
«Masters» гуруҳида рейтинги энг юқори иштирокчи бўлган Нодирбек Абдусатторовга қуйидаги гроссмейстерлар рақиблик қилади:
№
Шахматчи
Мамлакат
Рейтинг
1
Нодирбек Абдусатторов
Ўзбекистон
2772
2
Ниҳал Сарин
Ҳиндистон
2720
3
Левон Аронян
АҚШ
2719
4
Энди Вудворд
АҚШ
2635
5
Василий Иванчук
Украина
2635
6
Гавейн Жонс
Англия
2630
7
Игор Самуненков
Украина
2610
8
Люк Макшейн
Англия
2606
9
Майкл Адамс
Англия
2597
10
Шреяс Ройал
Англия
2537
Мусобақа классик шахмат йўналишида давра тизими асосида ўтказилади ва иштирокчилар 9 тур давомида ўзаро баҳс олиб боради. Вақт назоратига кўра, дастлабки 40 та юриш учун 90 дақиқа, қолган юришлар учун эса 30 дақиқа ажратилади, шунингдек, ҳар бир юриш учун 30 сониядан қўшимча вақт берилади.
Тақвим, мукофот жамғармаси ва Магнус Карлсен иштирокидаги рапид
Бошланиш вақти: Турнирнинг 1-тур учрашувлари эртага, 25 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олади.
Мукофот пули: Умумий мукофот жамғармаси 131 минг АҚШ долларини ташкил этади, ғолиб эса 65 500 доллар миқдоридаги пул мукофоти билан тақдирланади.
«Super Rapid» баҳслари: 5–6 декабрь кунлари турнир доирасида 10 турдан иборат рапид мусобақаси ҳам ташкил этилади ва унда норвегиялик машҳур гроссмейстер Магнус Карлсен ҳам қатнашади.
Эслатиб ўтамиз, Нодирбек Абдусатторов ўтган йили Лондонда ўтказилган турнирда 9 имкониятдан 7,5 очко жамғариб, бош совринни қўлга киритган эди.
Сизнингча, Нодирбек Абдусатторов «London Chess Classic–2026» турнирида ўтган йилги чемпионлик натижасини такрорлай оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…