Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилди

·65·Маданият
Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилди

Қозоғистонлик гроссмейстер Бибисора Ассаубаева ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров билан бўлажак тўйи ҳақидаги муҳокамаларга ҳазил ва киноя билан муносабат билдирди.

Шахматчи ижтимоий тармоқлардаги постида ушбу мавзу қарийб бир ҳафтадан бери муҳокама қилинаётганига эътибор қаратди. Унинг таъкидлашича, айрим оммавий ахборот воситалари аудитория эътиборини тортиш мақсадида шов-шувли сарлавҳалардан фойдаланмоқда.

Ассаубаева ўз постида бундай сарлавҳаларга кутилмаганда дуч келиш мумкинлигини ҳазил тариқасида қайд этди. Унинг кинояли муносабати мухлислар орасида кенг муҳокама қилинаётган тўй мавзусига жавоб сифатида талқин қилинди.

Qora sochli ayol selfi tushgan va uning ostida rus tilidagi matnlar joylashgan.

Аввалроқ Жавоҳир Синдаровнинг бобоси, Ўзбекистон шахмат федерацияси раиси ўринбосари Комил Синдаров ёш шахматчилар ўртасидаги муносабатлар ҳақида фикр билдирганди.

Унинг айтишича, Жавоҳир ва Бибисора болаликдан турли шахмат мусобақаларида иштирок этиб келган. Вақт ўтиши билан уларнинг дўстона муносабатлари муҳаббатга айланган.

Комил Синдаров ёшлар оила қуришга қарор қилса, уларнинг танловини қўллаб-қувватлашини билдирган. Бироқ ҳозир Жавоҳир учун энг муҳим вазифа — жаҳон чемпионлиги учун курашга тайёргарлик кўриш.

Шу боис тўй масаласини шахматчининг спортдаги муҳим мақсади билан боғлиқ режаларидан кейин муҳокама қилиш кўзда тутилган.

Ҳозирча Бибисора Ассаубаеванинг кинояли муносабати тўй санаси расман белгиланганини ёки эълон қилинганини англатмайди. Шахматчиларнинг мухлислар орасида қизиқиш уйғотган муносабатлари эса муҳокама марказида қолмоқда.

Бибисора АссаубаеваЖавоҳир СиндаровЎзбекистон шахмат федерациясишахмат тўйи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди17 октябр 21:21Шахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирландиШахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирланди28 сентябр 22:04«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади27 сентябр 21:38Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди18 сентябр 06:35Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!3 август 15:29Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилдиЖавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди1 октябр 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди