Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилди
Қозоғистонлик гроссмейстер Бибисора Ассаубаева ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров билан бўлажак тўйи ҳақидаги муҳокамаларга ҳазил ва киноя билан муносабат билдирди.
Шахматчи ижтимоий тармоқлардаги постида ушбу мавзу қарийб бир ҳафтадан бери муҳокама қилинаётганига эътибор қаратди. Унинг таъкидлашича, айрим оммавий ахборот воситалари аудитория эътиборини тортиш мақсадида шов-шувли сарлавҳалардан фойдаланмоқда.
Ассаубаева ўз постида бундай сарлавҳаларга кутилмаганда дуч келиш мумкинлигини ҳазил тариқасида қайд этди. Унинг кинояли муносабати мухлислар орасида кенг муҳокама қилинаётган тўй мавзусига жавоб сифатида талқин қилинди.
Аввалроқ Жавоҳир Синдаровнинг бобоси, Ўзбекистон шахмат федерацияси раиси ўринбосари Комил Синдаров ёш шахматчилар ўртасидаги муносабатлар ҳақида фикр билдирганди.
Унинг айтишича, Жавоҳир ва Бибисора болаликдан турли шахмат мусобақаларида иштирок этиб келган. Вақт ўтиши билан уларнинг дўстона муносабатлари муҳаббатга айланган.
Комил Синдаров ёшлар оила қуришга қарор қилса, уларнинг танловини қўллаб-қувватлашини билдирган. Бироқ ҳозир Жавоҳир учун энг муҳим вазифа — жаҳон чемпионлиги учун курашга тайёргарлик кўриш.
Шу боис тўй масаласини шахматчининг спортдаги муҳим мақсади билан боғлиқ режаларидан кейин муҳокама қилиш кўзда тутилган.
Ҳозирча Бибисора Ассаубаеванинг кинояли муносабати тўй санаси расман белгиланганини ёки эълон қилинганини англатмайди. Шахматчиларнинг мухлислар орасида қизиқиш уйғотган муносабатлари эса муҳокама марказида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…