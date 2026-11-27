Жавоҳир Синдаров учун Женевага махсус ўзбек ошпазлари таклиф этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Женевада ўтаётган шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги матчида Жавоҳир Синдаров ва унинг жамоаси учун Европада фаолият юритувчи икки нафар ўзбекистонлик ошпаз махсус миллий таомларни тайёрламоқда.
- Ўзбекистон шахмат федерацияси вакили Саидмурод Дилмуродовнинг таъкидлашича, спортчига таниш таомлар ва қулай муҳит яратиш унинг руҳий ҳолати ҳамда мусобақадаги натижаларига ижобий таъсир кўрсатади.
Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтаётган шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги матчи давомида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ва унинг жамоаси учун ўзбек миллий таомлари тайёрланмоқда. Тахминан уч ҳафта давом этадиган нуфузли мусобақа мобайнида спортчига хизмат кўрсатиш мақсадида Европанинг турли мамлакатларида фаолият юритувчи икки нафар ўзбекистонлик маҳоратли ошпаз таклиф қилинган.
«Спортчининг кайфияти овқатланишига ҳам боғлиқ»
Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерациясининг халқаро алоқалар бўлими раҳбари Саидмурод Дилмуродов The Indian Express нашрига берган интервьюсида маълум қилди. Унинг таъкидлашича, мамлакатда шахмат спорти давлат даражасида қўллаб-қувватланмоқда ва Жавоҳирнинг чемпионлик беллашувига пухта тайёргарлик кўриши учун катта маблағ ажратилган:
«Спортчининг кайфияти овқатланишига ҳам боғлиқ бўлгани сабабли, жамоамиз унга таниш таомлар ва қулай муҳит яратишни кўзлади. Ўзбеклар миллий ошхонани жуда хуш кўради», — деди Саидмурод Дилмуродов.
Федерация вакилининг қўшимча қилишича, Европада истиқомат қилаётган кўплаб юртдошларимиз Жавоҳир Синдаровни бевосита қўллаб-қувватлаш учун Женевага келиши кутилмоқда. Ўзбекистонда шахматчидан юксак натижа умид қилинмоқда ва бу йилги мусобақа мамлакат спорти учун алоҳида аҳамият касб этади.
Эслатиб ўтамиз, Жавоҳир Синдаров чемпионлик баҳси олдидан ўтказилган матбуот анжуманида турли мамлакатлар таомларини татиб кўришга қарши эмаслигини ҳам билдириб ўтган эди.
Иккала даъвогарда ҳам уй таомлари ва жаҳон тажрибаси
Шахмат тожи учун курашаётган ҳар икки гроссмейстернинг овқатланиш тартибига алоҳида эътибор қаратилмоқда:
Жиҳатлар
Тафсилотлар
Жавоҳир Синдаров жамоаси
Европадан таклиф этилган икки нафар ўзбекистонлик ошпаз ҳар куни жамоа учун миллий таомлар тайёрламоқда
Гукеш Доммаражу жамоаси
Амалдаги жаҳон чемпиони учун ҳам Женевада ватандошлари томонидан ҳинд миллий ва уй таомлари тайёрлаб берилмоқда
Тарихий тажриба
Беш карра жаҳон чемпиони Магнус Карлсен ҳам фаолияти давомидаги энг муҳим турнирларга ўз шахсий ошпазини бирга олиб юрган
Матчнинг жорий ҳисоби
Дастлабки учта партиянинг барчаси дуранг билан якунланган — 1,5 : 1,5 (4-партия 28 ноябрь куни бўлиб ўтади)
Сизнингча, узоқ давом этадиган ва юқори руҳий босим остида кечадиган жаҳон чемпионлиги матчида миллий таомлар ва қулай муҳит Жавоҳир Синдаровнинг ғалабасига қанчалик ёрдам беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон тожи учун курашини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…