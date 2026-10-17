«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамлади

·37·Спорт
«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» сафарда «Betis»ни 5:2 ҳисобида мағлуб этиб, Ла Лига турнир жадвалида 27 очко билан мутлақ пешқадам бўлди.
  • Учрашувда Ламин Ямал, Родри, Жезус, Эрик Гарсия ва Дани Олмо «Барселона» сафида гол уришди.
  • Мезбонлар сафида эса Гомес ва Абде ўз номларини гол муаллифлари қаторига ёздиришди, аммо Берналнинг 60-дақиқада майдондан четлатилиши «Betis»га қийинчилик туғдирди.

Испания Ла Лигасининг 9-туридан ўрин олган марказий учрашув ҳақиқий голлар фестивали ва ҳис-туйғулар тўқнашувига айланди. Каталониянинг «Барселона» жамоаси сафарда кучли учликда бораётган сарсахт рақиби — «Бетис» меҳмони бўлиб, мухлисларга 7 та гол тақдим этган драмада 5:2 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритди.

Ханси Флик шогирдлари ушбу сафар зафаридан сўнг ўз очколари сонини 27 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалида мутлақ яккапешқадам бўлиб олди.

Тезкор голлар, тенг кураш ва 5 нафар турли тўпурар

Учрашув дастлабки дақиқалардан шиддатли ҳужумлар остида бошланди:

  • Ямалнинг тезкор голи: 10-дақиқадаёқ Ламин Ямал ҳисобни очиб, каталонияликларни олдинга олиб чиқди;

  • Биринчи бўлим тенглиги ва Родри жавоби: 27-дақиқада «Бетис» сафида Гомес мувозанатни тиклаган бўлса-да, бўлим тугаши арафасида — 41-дақиқада Родри «кўк-анорранглилар»нинг иккинчи голини урди;

  • Иккинчи бўлим бошидаги зарбалар: 51-дақиқада Жезус ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди, аммо орадан икки дақиқа ўтиб Абде ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди — 2:3;

  • Четлатиш ва якуний зарбалар: 60-дақиқада мезбонлар яримҳимоячиси Бернал майдондан четлатилди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган «Барселона» кўп куттирмай устунликни мустаҳкамлади: 62-дақиқада Эрик Гарсия, 81-дақиқада эса Дани Олмо аниқ зарба билан беллашувга якуний нуқтани қўйди — 2:5.

Ўйин баённомаси

Ла Лига. 9-тур

«Бетис» — «Барселона» 2:5

Голлар: Гомес (27), Абде (53) — Ямал (10), Родри (41), Жезус (51), Эрик Гарсия (62), Олмо (81).

Четлатиш: Бернал (60, «Бетис»).

  • «Бетис»: Валлас, Беллерин (Ортиз, 70), Лоренте, Гомес, Фран Гарсия, Бернал, Себаллос (Деосса, 46), Форналс (Фидалго, 70), Ло Челсо (Рикелме, 64), Абде, Гучо Эрнандес (Пэрротт, 64).

  • «Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Жерар Мартин, Эспарт, Педри, Фермин Лопес (Олмо, 62), Родри, Жезус (Гави, 80), Адейеми (Гордон, 62), Ямал (Рафиня, 70).

Турнир жадвали: Каталонияликларнинг мутлақ етакчилиги

9-тур баҳслари якунларига кўра Ла Лиганинг юқори қисмида вазият янада қизиқарли тус олмоқда:

  • «Барселона» маррада: Флик жамоаси 9 ўйиндан 9 та ғалаба — 27 очко жамғарган ҳолда мусобақада яккапешқадамлик қилмоқда;

  • «Бетис» кучли учликда: Мағлубиятга учраган севильяликлар 19 очко билан турнир жадвалининг 3-поғонасида қолди.

БарселонаБетисЛа ЛигаФлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бетис — Барселона: таркиблар ва жонли матнБетис — Барселона: таркиблар ва жонли матнКеча 20:20Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатди18 сентябр 06:11«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди11 октябр 08:35«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди10 октябр 20:57Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Андрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтдиАндрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтди5 октябр 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...