«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» сафарда «Betis»ни 5:2 ҳисобида мағлуб этиб, Ла Лига турнир жадвалида 27 очко билан мутлақ пешқадам бўлди.
- Учрашувда Ламин Ямал, Родри, Жезус, Эрик Гарсия ва Дани Олмо «Барселона» сафида гол уришди.
- Мезбонлар сафида эса Гомес ва Абде ўз номларини гол муаллифлари қаторига ёздиришди, аммо Берналнинг 60-дақиқада майдондан четлатилиши «Betis»га қийинчилик туғдирди.
Испания Ла Лигасининг 9-туридан ўрин олган марказий учрашув ҳақиқий голлар фестивали ва ҳис-туйғулар тўқнашувига айланди. Каталониянинг «Барселона» жамоаси сафарда кучли учликда бораётган сарсахт рақиби — «Бетис» меҳмони бўлиб, мухлисларга 7 та гол тақдим этган драмада 5:2 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритди.
Ханси Флик шогирдлари ушбу сафар зафаридан сўнг ўз очколари сонини 27 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалида мутлақ яккапешқадам бўлиб олди.
Тезкор голлар, тенг кураш ва 5 нафар турли тўпурар
Учрашув дастлабки дақиқалардан шиддатли ҳужумлар остида бошланди:
Ямалнинг тезкор голи: 10-дақиқадаёқ Ламин Ямал ҳисобни очиб, каталонияликларни олдинга олиб чиқди;
Биринчи бўлим тенглиги ва Родри жавоби: 27-дақиқада «Бетис» сафида Гомес мувозанатни тиклаган бўлса-да, бўлим тугаши арафасида — 41-дақиқада Родри «кўк-анорранглилар»нинг иккинчи голини урди;
Иккинчи бўлим бошидаги зарбалар: 51-дақиқада Жезус ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди, аммо орадан икки дақиқа ўтиб Абде ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди — 2:3;
Четлатиш ва якуний зарбалар: 60-дақиқада мезбонлар яримҳимоячиси Бернал майдондан четлатилди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган «Барселона» кўп куттирмай устунликни мустаҳкамлади: 62-дақиқада Эрик Гарсия, 81-дақиқада эса Дани Олмо аниқ зарба билан беллашувга якуний нуқтани қўйди — 2:5.
Ўйин баённомаси
Ла Лига. 9-тур
«Бетис» — «Барселона» 2:5
Голлар: Гомес (27), Абде (53) — Ямал (10), Родри (41), Жезус (51), Эрик Гарсия (62), Олмо (81).
Четлатиш: Бернал (60, «Бетис»).
«Бетис»: Валлас, Беллерин (Ортиз, 70), Лоренте, Гомес, Фран Гарсия, Бернал, Себаллос (Деосса, 46), Форналс (Фидалго, 70), Ло Челсо (Рикелме, 64), Абде, Гучо Эрнандес (Пэрротт, 64).
«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Жерар Мартин, Эспарт, Педри, Фермин Лопес (Олмо, 62), Родри, Жезус (Гави, 80), Адейеми (Гордон, 62), Ямал (Рафиня, 70).
Турнир жадвали: Каталонияликларнинг мутлақ етакчилиги
9-тур баҳслари якунларига кўра Ла Лиганинг юқори қисмида вазият янада қизиқарли тус олмоқда:
«Барселона» маррада: Флик жамоаси 9 ўйиндан 9 та ғалаба — 27 очко жамғарган ҳолда мусобақада яккапешқадамлик қилмоқда;
«Бетис» кучли учликда: Мағлубиятга учраган севильяликлар 19 очко билан турнир жадвалининг 3-поғонасида қолди.
Изоҳлар 0
…