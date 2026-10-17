Бетис — Барселона: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Бетис — Барселона учрашуви 17 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 2. Бельерин Э. (капитан), 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 10. Эззалзули А., 8. Форнальс П., 11. Гарсия Ф., 16. Гомес В., 9. Эрнандес К., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Дж.
Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.
Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 14. Адейеми К., 5. Кубарси П., 12. Эспарт Х., 7. Фермин, 9. Габриэл Жезус, 23. Кунде Ж., 10. Ламин Ямал, 18. Мартин Г., 8. Педри, 16. Родри.
Барселона захирадагилари: 3. Бальде А., 22. Берналь М., 2. Канселу Ж., 21. де Йонг Ф., 4. Фариньяс Б., 24. Гарсия Э., 6. Гави, 17. Гордон А., 25. Ливакович Д., 20. Ольмо Д., 11. Рафинья, 13. Шенсни В.
Барселона бош мураббийи: Флик Х.
Изоҳлар 0
…