«Барселона»нинг «Вилярреал»га қарши баҳсдаги драматик камбеки: 0:2 дан 3:2 гача
Ла Лиганинг 13-турида «Барселона» ўз майдонида «Вилярреал»га қарши драматик учрашув ўтказди. Каталонияликлар икки гол фарқи билан ортда қолганига қарамай, қисқа вақт ичида ҳисобни ўзгартириб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Ламин Ямал пеналтидан фойдалана олмаган баҳсда меҳмонлар футболчиси Пау Наварронинг автоголи ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
«Барселона» Ла Лигадаги пешқадамлик учун курашда муҳим уч очкони қўлга киритди. Бироқ бу ғалаба каталонияликлар учун осон кечмади: рақиб дастлабки дақиқаларда ҳисобни очди, иккинчи бўлимда эса фарқни икки голга етказди. Шундан кейин «Барселона» ўйин тақдирини ўзгартиришга муваффақ бўлди.
«Вилярреал» икки гол билан олдинга чиқди, Ямал пеналтини ўтказиб юборди
Учрашувнинг 7-дақиқасида Тейжон Бюкенен «Вилярреал»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Меҳмонлар эрта голдан кейин ўзларини анча ишончли ҳис қила бошлади, «Барселона» эса рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилди.
23-дақиқада каталонияликлар ҳисобни тенглаштириш учун яхши имкониятга эга бўлди. Бироқ Ламин Ямал пеналтидан фойдалана олмади ва «Барселона» мувозанатни тиклаш имкониятини бой берди.
57-дақиқада Тани Олувасейи меҳмонларнинг иккинчи голини киритди. Шу тариқа, «Вилярреал» 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб, каталонияликларни янада қийин вазиятга солиб қўйди.
«Барселона» 6 дақиқада ўйин тақдирини ўзгартирди
Ҳисобда икки гол ортда қолган «Барселона» таслим бўлмади. Мезбонлар босимни кучайтириб, рақиб дарвозаси олдидаги вазиятларни кўпайтирди.
61-дақиқада Жерард Мартин ҳисобни қисқартирди. Бу гол каталонияликларга қайтадан ишонч бағишлади ва жамоа рақибга босим ўтказишда давом этди.
67-дақиқада Фермин Лопес ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Орадан кўп ўтмай, шу дақиқада Пау Наварро ўз дарвозасига гол уриб қўйди. Унинг автоголи «Барселона»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди ва учрашувнинг ҳал қилувчи эпизодларидан бирига айланди.
«Барселона» бир неча дақиқа ичида 0:2 ҳисобидан 3:2 натижага эришиб, камбекни амалга оширди.
Пау Наварро ўйинни қизил карточка билан якунлади
Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида ҳам кескинлик сақланиб қолди. 90+4-дақиқада «Вилярреал» футболчиси Пау Наварро иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдондан четлатилди.
Шу тариқа, меҳмонлар баҳсни бир футболчи кам бўлиб якунлашди. «Барселона» эса қийин кечган учрашувда ғалабани сақлаб қолди.
«Барселона» турнир жадвалидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади
Ушбу ғалабадан кейин «Барселона» 36 очко билан Ла Лига турнир жадвалидаги биринчи ўринни мустаҳкамлади. «Вилярреал» эса 15 очко билан 9-ўринда қолди.
Ла Лига, 13-тур
«Барселона» — «Вилярреал» 3:2
Голлар: Жерард Мартин (61), Фермин Лопес (67), Пау Наварро (автогол, 67) — Тейжон Бюкенен (7), Тани Олувасейи (57).
Амалга оширилмаган пеналти: Ламин Ямал (23).
Четлатиш: Пау Наварро (90+4, иккинчи сариқ карточка).
«Барселона»: Жоан Гарсия, Канселу, Жерард Мартин, Эрик Гарсия (Кунде, 84), Фермин Лопес (Олмо, 68), Педри, Ламин Ямал, Рафиня, Адейеми (Гордон, 68), де Йонг, Бернал (Гави, 90+1).
«Вилярреал»: Гулачи, Вега, Ромеро (Кардона, 65), Бюкенен (Перес, 76), Наварро, Фримен, Гейе, Молейро (Масия, 65), Комесаня (Пепе, 76), Микаутадзе (Моуринио, 86), Олувасейи.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…