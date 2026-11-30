Рафинядан хет-трик: «Барселона» рақибини 5:1 ҳисобида тор-мор этди
«Барселона» Испания чемпионатининг 14-турида Ла-Коруняда «Депортиво»ни йирик ҳисобда мағлуб этди. Рафиня иккинчи бўлимда хет-трик қайд этган бўлса, Ламин Ямал ва Дани Олмо ҳам биттадан гол урди. Бу ғалаба каталонияликларга чемпионлик пойгасидаги энг яқин таъқибчиларидан узилиш имконини берди.
Ямал тезкор гол урди, Обамеянг жавоб қайтарди
«Риасор» стадионидаги учрашув жуда шиддатли бошланди. Ламин Ямал 2-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, «Барселона»ни олдинга олиб чиқди.
Бироқ мезбонлар тезда жавоб қайтарди. 9-дақиқада Пьер-Эмерик Обамеянг тўпни дарвозага жойлаб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1.
20-дақиқада Дани Олмо бош билан аниқ зарба йўллаб, каталонияликларга яна устунликни қайтарди. Биринчи бўлим «Барселона»нинг 2:1 ҳисобидаги етакчилиги билан якунланди.
Рафиня иккинчи бўлимда рақибни жазолади
Танаффусдан кейин майдондаги вазият тўлиқ «Барселона» назоратига ўтди. 50-дақиқада Ямалнинг узатмасидан кейин Рафиня бош билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Бразилиялик ҳужумчи 83-дақиқада яна бир бор ўзини кўрсатди. Рақиб жарима майдонидаги вазиятдан унумли фойдаланган Рафиня иккинчи голини урди.
Учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 90+1-дақиқада эса у хет-трикни расмийлаштирди. Ямалнинг узатмасидан кейин Рафиня тўпни дарвозага жойлаб, якуний ҳисобни белгилади — 5:1.
Шу тариқа, бразилиялик футболчи иккинчи бўлимнинг ўзида учта гол уриб, «Барселона»нинг йирик ғалабасини таъминлади.
«Барселона» таъқибчиларидан узоқлашди
Ушбу ғалабадан кейин Ҳанс-Дитер Флик жамоасининг очколари 39 тага етди. «Барселона» энг яқин таъқибчиси «Атлетико»дан 5, «Реал»дан эса 6 очкога ўзиб кетди.
«Депортиво» эса 14 учрашувдан кейин 15 очко билан турнир жадвалининг 13-поғонасида қолди.
Рафиня учун ҳам бу учрашув алоҳида аҳамият касб этди. У чемпионатдаги голлари сонини 18 тага етказиб, тўпурарлар пойгасида пешқадамликни мустаҳкамлади.
«Барселона» энди чемпионлик пойгасидаги муҳим синовлардан бири — «Атлетико»га қарши баҳсга тайёрланади. Каталонияликлар Риасордаги йирик ғалаба орқали рақибларига жиддий огоҳлантириш юборди.
Ла Лига. 14-тур
«Депортиво» — «Барселона» — 1:5
Голлар: Обамеянг, 9 — Ямал, 2; Олмо, 20; Рафиня, 50, 83, 90+1.
«Депортиво»: Роман, Алтимира, Лоурейро, Хименес, Мелла, Аматуччи, Касадо, Эрнандес, Куалята, Нсонго, Обамеянг.
«Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Де Йонг, Педри, Олмо, Ямал, Гордон, Рафиня.
Огоҳлантиришлар: Канселу, Куалята, Ямал.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…