Ла Лигада ноябрь ойининг энг яхши мураббийи совринига даъвогарлар эълон қилинди
Испания Ла Лигаси матбуот хизмати ноябрь ойи якунларига кўра чемпионатнинг энг яхши мураббийи унвонига даъвогарлик қилаётган уч нафар мутахассис номини расман маълум қилди.
Соврин учун курашаётган номзодлар ва жамоаларнинг жорий ҳолати
Рўйхатдан Испания чемпионатининг 13 туридан сўнг юқори натижалар қайд этаётган жамоалар устозлари жой олди:
Мураббий
Клуб
13-турдан кейинги турнир жадвалидаги ҳолат
Ханс-Дитер Флик
«Барселона»
36 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамлик қилмоқда
Жозе Моуриньо
«Реал»
Турнир жадвалида иккинчи поғонада бормоқда
Хосе Альберто
«Расинг»
Чемпионат жадвалида еттинчи ўринни эгаллаб турибди
Эслатиб ўтамиз, Испания чемпионати матбуот хизмати аввалроқ ноябрь ойининг энг яхши футболчиси совринига номзодлар рўйхатини ҳам тақдим этган эди.
Сизнингча, ноябрь ойининг энг яхши мураббийи соврини қайси мутахассисга насиб этади: Ханс-Дитер Флик, Жозе Моуриньо ёки Хосе Альбертога?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболи ҳамда жаҳон спортидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…