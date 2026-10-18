Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн

·7·Спорт
Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги БорнмутСандерленд учрашуви 18 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Борнмут бошланғич таркиби: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р., 4. Кук Л., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Борнмут бош мураббийи: Роуз М.

Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 15. Алдерете О., 4. Дансо К., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 20. Мукиеле Н., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 57. Тутеров Т., 34. Жака Г.

Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.

БорнмутСандерлендАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди9 сентябр 07:57Торренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнТорренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:37«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)20 сентябр 22:31Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиАртетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди13 сентябр 06:09Хаби Алонсо 10-ўриндан қўрқмади: У «Челси»да нимани кўрди?Хаби Алонсо 10-ўриндан қўрқмади: У «Челси»да нимани кўрди?6 август 11:26Гранит Хака трансфери ёпилди: Сандерленд сардорини Челси сафига қўйиб юбормайдиГранит Хака трансфери ёпилди: Сандерленд сардорини Челси сафига қўйиб юбормайди26 июл 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...