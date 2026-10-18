Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Борнмут — Сандерленд учрашуви 18 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Борнмут бошланғич таркиби: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р., 4. Кук Л., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.
Борнмут бош мураббийи: Роуз М.
Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 15. Алдерете О., 4. Дансо К., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 20. Мукиеле Н., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 57. Тутеров Т., 34. Жака Г.
Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.
Изоҳлар 0
…