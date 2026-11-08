АПЛда кутилмаган сенсация: “Челси” сафарда “Сандерленд”га ютқазиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 10-турида «Челси» клуби сафарда «Сандерленд»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувдаги ягона голни 36-дақиқада пеналтидан Энсо Ле Фе киритди.
- Ушбу натижадан сўнг 16 очкога эга «Челси» турнир жадвалида 5-ўринга тушиб, кучли тўртликдан чиқиб кетди.
- Мезбонлар эса ғалаба эвазига очколарини 8 тага етказиб, 18-поғонага кўтарилди.
Англия Премьер-лигасининг 10-турида мухлислар учун кутилмаган натижа қайд этилди. Мусобақа пешқадамлари қаторида бораётган Лондоннинг «Челси» клуби сафарда лиганинг қуйи поғоналарида юрган «Сандерленд» меҳмони бўлиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Эътиборли жиҳати шундаки, «қора мушуклар» лондонликлар учун ҳақиқий ноқулай рақибга айланмоқда: «Челси» ўтган мавсумдаги иккала тўқнашувда ҳам айнан ушбу жамоага имкониятни бой берган эди. Ушбу мағлубият эса анъананинг яна давом этишига сабаб бўлди.
Ле Фенинг ҳал қилувчи пеналтиси ва «Стэдиум оф Лайт»даги босим
Учрашув мезбонларнинг фаол босими ва шиддатли курашлари остида кечди:
36-дақиқадаги пеналти: Биринчи бўлимнинг 35-дақиқасида Леви Колуилл ўз жарима майдончасида қоидани бузди ва сариқ карточка олди. 36-дақиқада белгиланган пеналтини Энцо Ле Фе совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди — 1:0;
Сариқ карточкалар ёмғири: Ҳакам ўйин давомида курашларга тўла тўқнашувларда жами 9 марта футболчиларга сариқ карточка кўрсатди («Челси»дан 4 нафар, мезбонлардан 5 нафар ўйинчи жазоланди);
Алонсонинг ўзгаришлари фойда бермади: Лондонликлар бош мураббийи Хаби Алонсо иккинчи бўлимда Эстевао, Мало Гюсто, Уэлбек ва Кенда каби ҳужумкор кучларни майдонга туширган бўлса-да, «Сандерленд»нинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишнинг иложи бўлмади.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
АПЛ. 10-тур
«Сандерленд» — «Челси» 1:0
8 ноябрь, «Стэдиум оф Лайт» стадиони
Гол: Ле Фе (36, пен.).
Огоҳлантиришлар: Аҳока (21), Колуилл (35), Мёне (50), Бробби (53), Нету (55), Кайседо (76), О'Найн (90), Фофана (90+2), Ангуло (90+4).
«Сандерленд»: Руфс, Мёне, Мукиэле, О'Найн, Мандава, Жака (Аҳока, 4), Садики, Ҳум, Талби (Ангуло, 88), Ле Фе (Ригг, 88), Бробби (Изидор, 67).
«Челси»: Пендерс, Палестра (Гюсто, 62), Фофана, Колуилл (Эстевао, 46), Чаварриа (Кенда, 79), Кайседо, Ҳендерсон (Эмега, 79), Лавиа, Палмер, Рожерс, Нету (Уэлбек, 62).
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Мазкур кутилмаган омадсизлик Лондон жамоасининг лигадаги позициясига сезиларли путур етказди:
«Челси» кучли тўртликдан чиқиб кетди: Ҳисобида 16 очко бўлган жамоа 5-ўринга тушиб қолди ва Чемпионлар лигаси ҳудудидаги ўрнини «Ливерпуль»га (18 очко) бўшатиб берди;
«Сандерленд» қуйи зонадан қочмоқда: Сенсацион уч очкони қўлга киритган мезбонлар очколарини 8 тага етказиб, сўнгги 20-ўриндан 18-поғонага кўтарилди.
Изоҳлар 0
…