АПЛда кутилмаган сенсация: “Челси” сафарда “Сандерленд”га ютқазиб қўйди

·17·Спорт
АПЛда кутилмаган сенсация: “Челси” сафарда “Сандерленд”га ютқазиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 10-турида «Челси» клуби сафарда «Сандерленд»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Учрашувдаги ягона голни 36-дақиқада пеналтидан Энсо Ле Фе киритди.
  • Ушбу натижадан сўнг 16 очкога эга «Челси» турнир жадвалида 5-ўринга тушиб, кучли тўртликдан чиқиб кетди.
  • Мезбонлар эса ғалаба эвазига очколарини 8 тага етказиб, 18-поғонага кўтарилди.

Англия Премьер-лигасининг 10-турида мухлислар учун кутилмаган натижа қайд этилди. Мусобақа пешқадамлари қаторида бораётган Лондоннинг «Челси» клуби сафарда лиганинг қуйи поғоналарида юрган «Сандерленд» меҳмони бўлиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.

Эътиборли жиҳати шундаки, «қора мушуклар» лондонликлар учун ҳақиқий ноқулай рақибга айланмоқда: «Челси» ўтган мавсумдаги иккала тўқнашувда ҳам айнан ушбу жамоага имкониятни бой берган эди. Ушбу мағлубият эса анъананинг яна давом этишига сабаб бўлди.

Ле Фенинг ҳал қилувчи пеналтиси ва «Стэдиум оф Лайт»даги босим

Учрашув мезбонларнинг фаол босими ва шиддатли курашлари остида кечди:

  • 36-дақиқадаги пеналти: Биринчи бўлимнинг 35-дақиқасида Леви Колуилл ўз жарима майдончасида қоидани бузди ва сариқ карточка олди. 36-дақиқада белгиланган пеналтини Энцо Ле Фе совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди — 1:0;

  • Сариқ карточкалар ёмғири: Ҳакам ўйин давомида курашларга тўла тўқнашувларда жами 9 марта футболчиларга сариқ карточка кўрсатди («Челси»дан 4 нафар, мезбонлардан 5 нафар ўйинчи жазоланди);

  • Алонсонинг ўзгаришлари фойда бермади: Лондонликлар бош мураббийи Хаби Алонсо иккинчи бўлимда Эстевао, Мало Гюсто, Уэлбек ва Кенда каби ҳужумкор кучларни майдонга туширган бўлса-да, «Сандерленд»нинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишнинг иложи бўлмади.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • АПЛ. 10-тур

    «Сандерленд» — «Челси» 1:0

    8 ноябрь, «Стэдиум оф Лайт» стадиони

    Гол: Ле Фе (36, пен.).

    Огоҳлантиришлар: Аҳока (21), Колуилл (35), Мёне (50), Бробби (53), Нету (55), Кайседо (76), О'Найн (90), Фофана (90+2), Ангуло (90+4).

  • «Сандерленд»: Руфс, Мёне, Мукиэле, О'Найн, Мандава, Жака (Аҳока, 4), Садики, Ҳум, Талби (Ангуло, 88), Ле Фе (Ригг, 88), Бробби (Изидор, 67).

  • «Челси»: Пендерс, Палестра (Гюсто, 62), Фофана, Колуилл (Эстевао, 46), Чаварриа (Кенда, 79), Кайседо, Ҳендерсон (Эмега, 79), Лавиа, Палмер, Рожерс, Нету (Уэлбек, 62).

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Мазкур кутилмаган омадсизлик Лондон жамоасининг лигадаги позициясига сезиларли путур етказди:

  • «Челси» кучли тўртликдан чиқиб кетди: Ҳисобида 16 очко бўлган жамоа 5-ўринга тушиб қолди ва Чемпионлар лигаси ҳудудидаги ўрнини «Ливерпуль»га (18 очко) бўшатиб берди;

  • «Сандерленд» қуйи зонадан қочмоқда: Сенсацион уч очкони қўлга киритган мезбонлар очколарини 8 тага етказиб, сўнгги 20-ўриндан 18-поғонага кўтарилди.

Англия Премьер-лигасиЧелсиСандерлендХаби Алонсо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ковентри — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнКовентри — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:54Сандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матнСандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:30Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:49Алонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдузАлонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдуз31 октябр 22:17Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?29 октябр 14:12Хаби Алонсо 10-ўриндан қўрқмади: У «Челси»да нимани кўрди?Хаби Алонсо 10-ўриндан қўрқмади: У «Челси»да нимани кўрди?6 август 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди